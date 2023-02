Νίκος Κοκλώνης: Συνεχίζονται οι πρόβες για το «Just the 2 of us»

Τις τελευταίες ώρες, το όνομα του Νίκου Κοκλώνη βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων καθώς εμπλέκεται σε υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο παραγωγός και παρουσιαστής, με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθάρισε την

κατάσταση αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει

εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους,

και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή

αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ήεταιρικά δεδομένα».

Παράλληλα και μέχρι αυτή την ώρα, άνθρωποι του ALPHA και της εταιρείας

Barking Well αναφέρουν ότι τόσο η πρωινή εκπομπή «Super Κατερίνα» με

παρουσιάστρια την Κατερίνα Καινούργιου (της οποίας την παραγωγή κάνει ο

Νίκος Κοκλώνης» όσο και το «Just the 2 of us» (που προβάλλεται τα βράδια του

Σαββάτου) θα βγουν κανονικά στον αέρα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό.

Μάλιστα, το απόγευμα της Πέμπτης, πραγματοποιείται πρόβα στο Γαλάτσι για το

live του μουσικού σόου που βγαίνει στον αέρα το Σάββατο.