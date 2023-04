Τα ριάλιτι σόου που ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν

Οι ιθύνοντες των καναλιών έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα για αρκετά και διαφορετικού περιεχομένου ριάλιτι σόου

Η επόμενη χρονιά, από τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από τη φετινή. Εκτός από το κομμάτι της μυθοπλασίας, τα στελέχη των σταθμών επενδύουν πολύ και στα ριάλιτι σόου προκειμένου να δώσουν περισσότερες επιλογές στο κοινό.

Στο ΣΚΑΪ, το «Voice» παραμένει στη λίστα με τα προγράμματα που θέλουν να βγάλουν στον αέρα με αλλαγές βεβαίως κυρίως στην κριτική επιτροπή. Στον προγραμματισμό θα εντάξουν και το «Survivor», πιθανότατα στις αρχές του 2024. Παράλληλα, οι ιθύνοντες ενδιαφέρονται για το σόου «I’m a Celebrity Get Me Out of Here». Τα δικαιώματα τα είχε εξασφαλίσει ο ΑΝΤ1, όμως όπως φαίνεται ετοιμάζονται να «αλλάξουν χέρια». Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις, θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

Ενδιαφέρουσες θα είναι και οι προσθήκες στον προγραμματισμό του STAR. «Ερχεται το “Fame Story” τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Βλέπετε πώς είναι το τηλεοπτικό τοπίο, είναι περίεργο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το “J2US” θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα ξεκινήσει Ιανουάριο κι εγώ κάτι θα παρουσιάζω Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο», είπε ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στις κάμερες πριν από κάποιες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραγωγός βρίσκεται σε συζητήσεις με το STAR για την επιστροφή της μουσικής ακαδημίας που συστήθηκε στο κοινό –πριν από αρκετά χρόνια- από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. To «Fame Story» είναι ένα από τα πιο γνωστά τάλεντ σόου, όπου οι διαγωνιζόμενοι-σπουδαστές μένουν μέσα σε ένα σπίτι για 3,5 μήνες και κάνουν μαθήματα με καθηγητές. Μία φορά την εβδομάδα γίνεται το live, όπου οι επίδοξοι τραγουδιστές ερμηνεύουν κομμάτια. Οι κριτές βγάζουν άτομα προτεινόμενα και το κοινό ψηφίζει και αποφασίζει ποιος θα αποχωρήσει. Να σημειωθεί ότι από το εν λόγω πρότζεκτ έχουν «βγει» άτομα που έκαναν και κάνουν καριέρα, όπως η Καλομοίρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Νίνο, ο Γιώργος Λιανός, ο Κώστας Καραφώτης.

Ένα ακόμη πρότζεκτ που συζητιέται στα γραφεία του STAR είναι η «Φάρμα». Το φορμάτ, που συστήθηκε μέσα από τη συχνότητα του MEGA αλλά πρόσφατα προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, είναι από τα ριάλιτι που ενδιαφέρουν τους ιθύνοντες. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει αποφασισθεί το αν οι παίκτες θα είναι μόνο επώνυμοι ή άσημοι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μέσα σε ένα αγρόκτημα, οι παίκτες θα πρέπει να επιβιώσουν με ελάχιστες προμήθειες, χωρίς άφθονο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Οι ευθύνες τους είναι πολλές: πρέπει να σπέρνουν, να ποτίζουν, να καλλιεργούν το μποστάνι, να το ετοιμάσουν για συγκομιδή, να φροντίζουν και να αρμέγουν τα ζώα, να κρατάνε καθαρό τον στάβλο. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε απαιτητικά αγωνίσματα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, ένας από τους παίκτες θα αφήνει πίσω του τη ζωή στη Φάρμα, μετά την ήττα του στη Μονομαχία Αποχώρησης. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το «GNTM». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δικαιώματα παραμένουν στο STAR, ωστόσο η Βίκυ Καγιά πριν από κάποιες ημέρες είχε δηλώσει: «Από όσο ξέρω το GNTM θα παγώσει φέτος. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την απόφαση».

Ο ALPHA με μουσικά φορμάτ

Στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα δούμε να πέφτει η αυλαία και στο «Just the 2 of us» το οποίο θα ξαναδούμε τον Ιανουάριο του 2024. Όπως φαίνεται, το πρώτο μισό της χρονιάς, θα βγει στον αέρα το «Secret Song» με τη Ναταλία Γερμανού. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα κάνει, επιτέλους, ένα τόσο επιτυχημένο πρότζεκτ του εξωτερικού», είπε ο Νίκος Κοκλώνης για την παρουσιάστρια. Η ίδια η Ναταλία, πάντως, λίγο καιρό μετά την ανανέωση του συμβολαίου της με το κανάλι, είχε παραδεχτεί ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συγκεκριμένη μουσική εκπομπή. Στο εξωτερικό έχει συνδεθεί με τον Νίκο Αλιάγα, που φημολογείται ότι θα κάνει ένα πέρασμα και από το ελληνικό. Όσον αφορά στους κανονισμούς, διάσημοι καλεσμένοι εμφανίζονται ένας ένας στο πλατό και στήνεται γύρω από αυτούς μια ενδιαφέρουσα έκπληξη που αφορά ένα μυστικό τραγούδι τους.

«Οι Προδότες», το νέο χαρτί του ΑΝΤ1

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά είναι και τα στελέχη του ΑΝΤ1. Έτσι, εξασφάλισαν τα δικαιώματα του φορμάτ «Οι Προδότες». «Σε έναν κόσμο, όπου Πιστοί και Προδότες συνυπάρχουν, όλοι είναι ύποπτοι! Ποιον να εμπιστευτείς; Θα καταφέρεις να αντέξεις όλες τις δοκιμασίες και να φτάσεις μέχρι το τέλος; Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1!», αναφερόταν στην ανακοίνωση. «Οι Προδότες» είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι στρατηγικής, περιπέτειας και μυστηρίου. Μία αναμέτρηση μεταξύ του «καλού» και του «κακού», μία «μάχη» στην οποία όλοι, με την ίδια ευκολία, μπορούμε να είμαστε, είτε Πιστοί είτε Προδότες! 22 παίκτες ζουν μαζί σε μια έπαυλη και εκτελούν, καθημερινά, Αποστολές. Για κάθε Αποστολή που φέρνουν εις πέρας κερδίζουν ένα χρηματικό ποσό, το οποίο προστίθεται στο τελικό έπαθλο, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 100.000 ευρώ! Στο πρώτο επεισόδιο, κάποιοι από τους παίκτες ορίζονται μυστικά ως η ομάδα των Προδοτών, χωρίς οι υπόλοιποι να γνωρίζουν την ταυτότητά τους. Κάθε βράδυ, ενώ οι Πιστοί κοιμούνται, οι Προδότεs συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον Πιστό θα δολοφονήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, εξοντώνουν έναν έναν τους Πιστούς, ελπίζοντας ότι στο τέλος θα υπερισχύσουν εκείνοι. Και οι Πιστοί, όμως, δεν είναι ανυπεράσπιστοι. Έχουν και αυτοί ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάθεσή τους: την ψηφοφορία, μέσω της οποίας αποφασίζουν ποιος θα αποχωρήσει. Όσοι θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι θα πρέπει να έχουν ένστικτο, διαίσθηση, έξυπνη επιχειρηματολογία και αντοχή στην πίεση. Γιατί μία λάθος εκτίμηση, μπορεί να τους αφήσει χωρίς συμμάχους, μπορεί να τους οδηγήσει εκτός παιχνιδιού. Ποιοι θα καταφέρουν να οργανώσουν σωστά τα επόμενά τους βήματα; Ποιοι θα προστατέψουν τον εαυτό τους; Ποιοι θα πάρουν στο τέλος μέχρι και 100.000 ευρώ;

Στο νέο πρόγραμμα θα δούμε και τον δεύτερο κύκλο του «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη στο τιμόνι της παρουσίασης. Το εν λόγω πρότζεκτ ολοκληρώθηκε για φέτος και μπορεί να θεωρήθηκε ότι δεν κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης, όμως αποτελεί κάτι πρωτότυπο και ξεχωριστό που τα στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να έχει συνέχεια.

