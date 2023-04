Tαξιδιωτική σειρά ανακαλύπτει τα πιο ευτυχισμένα μέρη του πλανήτη

Η σειρά «The Geography of Bliss» (Η Γεωγραφία της Ευτυχίας) αποτελείται από πέντε ωριαία επεισόδια.

Τα μέρη της Γης με τους περισσότερο και λιγότερο ευτυχισμένους κατοίκους επισκέπτεται ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης Ρέιν Γουίλσον σε νέα ταξιδιωτική σειρά που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Μαΐου στο Peacock.

Στη βασισμένη στο best seller βιβλίο, σύμφωνα με τους New York Times, «The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World», του Έρικ Γουάινερ ο Γουίλσον θα εξερευνήσει μεταξύ άλλων την Ισλανδία, το Κατάρ, την Ιαπωνία και τη Γκάνα και με χιουμοριστικό και βιωματικό τρόπο θα ξετυλίγει την επιστήμη της ευτυχίας, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της υπηρεσίας streaming.

Η σειρά «The Geography of Bliss» (Η Γεωγραφία της Ευτυχίας) αποτελείται από πέντε ωριαία επεισόδια.

Θα θεωρείτε λόγω της επιτυχίας μου ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος, αλλά, όπως πολλοί άλλοι, παλεύω να βρω την αληθινή χαρά, αναφέρει ο Γουίλσον σε τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από μια αγχώδη διαταραχή, εκφράζει την ελπίδα οι περιπέτειές του να τον βοηθήσουν να την αντιμετωπίσει και προσθέτει: «Η ευτυχία είναι εκεί έξω, κρύβεται σε μέρη που δεν περιμένετε. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποια είναι τα μέρη; Σε ποιο βαθμό η ευτυχία μας είναι θέμα προοπτικής; Για να καταλάβω την ευτυχία, θα χρειαστεί να αγκαλιάσω αυτό που έρχεται στον δρόμο μου».

Στο βιβλίο του που είναι συνδυασμός ταξιδιωτικών απομνημονευμάτων και περίεργου οδηγού αυτοβοήθειας ο συγγραφέας μεταφέρει τον αναγνώστη σε όλο τον κόσμο για να διερευνήσει όχι τι είναι ευτυχία, αλλά που βρίσκεται.

«Είναι οι άνθρωποι στην Ελβετία πιο ευτυχισμένοι επειδή είναι η πιο δημοκρατική χώρα στον κόσμο; Γιατί το Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας είναι τόσο χαρούμενο;» είναι κάποια από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση.

