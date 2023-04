Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αναλαμβάνει τηλεοπτική εκπομπή - Ποιοι ηθοποιοί γίνονται παρουσιαστές

Την επόμενη σεζόν δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην παρουσίαση

Είναι τάση των τελευταίων χρόνων, ηθοποιοί να αναλαμβάνουν το τιμόνι εκπομπών αφήνοντας για λίγο τις υποχρεώσεις στο θέατρο και τη μεγάλη οθόνη. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς είναι τόσο καλοί ως οικοδεσπότες, που στο μυαλό του κοινού θεωρούνται παρουσιαστές!

Την επόμενη χρονιά, σε αρκετά από τα πρότζεκτ, θα δούμε ταλαντούχους πρωταγωνιστές του θεάτρου και της μυθοπλασίας να βουτούν στα βαθιά νερά της παρουσίασης. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι θα είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Το όνομά του είναι άμεσα συνδεδεμένο με τεράστιες επιτυχίες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και σε τηλεοπτικές παραγωγές («Λόγω τιμής», «Να με προσέχεις», «Η ζωή που δεν έζησα»). Παράλληλα όμως, έχει αναλάβει κατά το παρελθόν με τον δικό του μοναδικό τρόπο την παρουσίαση του «Survivor», στο MEGA τότε, στοιχείο που λειτούργησε θετικά ώστε να του προταθεί ένα νέο και πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης φαίνεται ότι θα είναι ο παρουσιαστής του «The traitors» (Οι προδότες) στον ΑΝΤ1 την ερχόμενη σεζόν. Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Πρωινό μας», ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει δώσει τα χέρια με τα στελέχη του Αμαρουσίου καθώς γοητεύτηκε από τους κανονισμούς και το περιεχόμενο της εν λόγω εκπομπής.

«Παλιά καραβάνα» πλέον η Δανάη Μπάρκα, όπως όλα δείχνουν θα ανανεώσει το συμβόλαιο με το MEGA και θα βρεθεί για μία ακόμη χρονιά στην πρωινή ζώνη με το «Πάμε Δανάη!». Το μικρόβιο της ηθοποιού μπορεί να ρέει στο αίμα της, καθώς η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου φρόντισε να της μεταδώσει την αγάπη της για το θέατρο και την τηλεόραση, όμως ο δρόμος την έβγαλε αλλού αποκτώντας μία ακόμη επαγγελματική… λατρεία! Σε ερώτηση, πάντως, για το αν πλέον νιώθει παρουσιάστρια είναι κατηγορηματική: «Καθόλου! Ούτε ηθοποιός νιώθω. Νιώθω απλώς μια ξέγνοιαστη κοπέλα που έχει μάθει να χαίρεται τη ζωή. Δεν έχω βάλει τίτλο».

Παραμένοντας στην εν λόγω ζώνη, στη συχνότητα του OPEN, η Μπέττυ Μαγγίρα έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;». Παρά τον ανταγωνισμό, καταφέρνει να κρατά τα ποσοστά σε ένα καλό για το κανάλι επίπεδο ενώ είναι μία ευχάριστη τηλεοπτική παρέα. Εκρηκτική και λαμπερή, η ηθοποιός έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τι μπορεί να κάνει και πλέον είναι χαλαρή και άνετη και στο νέο της ρόλο που πιθανότατα θα κρατήσει και του χρόνου. Η καριέρα της στο χώρο του θεάματος ξεκίνησε στις αρχές του 1996, όταν μέσω του πρακτορείου της πέρασε από ένα casting για τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel κερδίζοντας τη θέση της συμπαρουσιάστριας του Πέτρου Φιλιππίδη στο τηλεπαιχνίδι «Remote Control». Στο τέλος του 1996, ανέλαβε την παρουσίαση στην εκπομπή «Γάτες» ενώ λίγο αργότερα «βούτηξε» στην πρωινή ζώνη ως συμπαρουσιάστρια του τηλεοπτικού διδύμου Φώτη Σεργουλόπουλου και Μαρίας Μπακοδήμου στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Σαν στο σπίτι μας». «Mega Star», «Όχι άλλο μπλα μπλα!», «Eurovision», εκπομπές, σόου, αλλά και ρόλοι σε σειρές την έφεραν στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγίας.

Ένα ακόμη πρόσωπο που απασχολεί είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, η εντυπωσιακή οικοδέσποινα του «Ρουκ Ζουκ» του AΝΤ1, που έχει κάνει τους καναλάρχες και το κοινό να πίνουν νερό στο όνομά της και να «κονταροχτυπιούνται» για το ποιος θα την κατακτήσει. Αν και τις τελευταίες σεζόν παραμένει πιστή Πηνελόπη στην επαγγελματική της στέγη, στη μνήμη των τηλεθεατών έχει μείνει και για την πορεία της στο «Dancing with the stars», στο «Just the 2 of us» του MEGA και στο «Baby Dance» του ALPHA, στο «Final Four» αλλά και στην παρουσίαση του τελικού της Eurovision. Στο κομμάτι της μυθοπλασίας, έχει πρωταγωνιστήσει στο «Παρά 5», στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», στο «Mόνο εσύ», στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν», στο «4», στο σίριαλ «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα».

Το «παιδί» των επιθεωρήσεων, ο Μάρκος Σεφερλής, έχει συζητηθεί όσο λίγοι το τελευταίο διάστημα με τη μεταγραφή του από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός, που έχει καταφέρει όπου κι αν εμφανίζεται να γεμίζει τα θέατρα και κάνει τον κόσμο να γελάει μέχρις δακρύων, μετακομίζει στο κανάλι του Φαλήρου. Αυθεντικός και ταλαντούχος, δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην παρουσίαση. Το «Taxi», ένα πέρασμα από τον «Πρωινό καφέ», το «Mega με μία», τη σεζόν 2014-2015 έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του Έλενα Τσαβαλιά, το «One Mark Show», το τηλεπαιχνίδι «Ραντεβού!», το «5Χ5» στον ΑΝΤ1 και το «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» που ετοιμάζει στον ΣΚΑΪ, κάνουν τον Μάρκο να ξεχωρίζει και σε αυτό το κομμάτι.