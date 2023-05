Eurovision 2023: Το πρώτο βίντεο από την πρόβα της Ελλάδας - Ο Βίκτωρ Βερνίκος και τα εφέ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Eurovision έχει ξεκινήσει και ο εκπρόσωπός μας βρίσκεται στο Λίβερπουλ - Η EBU δημοσίευσε στο TikTok το πρώτο βίντεο από την πρώτη πρόβα του Βίκτωρα Βερνίκου

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι πρόβες για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ενώ πριν από λίγη ώρα στο stage ανέβηκε ο δικός μας Βίκτωρ Βερνίκος. Ο 16χρονος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το κομμάτι «What they say», ενώ στη σκηνή είναι μόνος του.

Ντυμένος με σορτσάκι σε γήινες αποχρώσεις, ήταν χαμογελαστός και αισιόδοξος ενώ κατάφερε να κρύψει καλά το άγχος του. Δύναμη, ενέργεια αλλά και ολογράμματα στις οθόνες συνθέτουν το σκηνικό της χώρας μας που επιμελείται ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ελλάδα και Κύπρος θα εμφανιστούν στον δεύτερο ημιτελικό στις 11 Μαΐου, στο πρώτο μισό, με τον Βίκτωρα να παρουσιάζει το κομμάτι του στην όγδοη θέση ενώ η Κύπρος με τον Andrew Lambrou θα τραγουδήσει στην έκτη θέση. Στον πρώτο ημιτελικό, στις 9 Μάϊου, θα διαγωνιστούν 15 χώρες ενώ στον δεύτερο ημιτελικό θα λάβουν μέρος 16 χώρες. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκριθούν οι 10 πρώτες χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν τις 5 μεγάλες χώρες αλλά και την περσινή νικήτρια Ουκρανία στον μεγάλο τελικό.

O 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκος επιλέχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΡΤ, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με τους επικρατέστερους υποψηφίους, και συνυπολογίζοντας, βέβαια, την αξιολόγηση της 70μελούς Επιτροπής Κοινού, η οποία για πρώτη φορά μετείχε στη διαδικασία της επιλογής. Ο νεαρός γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι ο νεότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας στην Eurovision, καθώς είναι μόλις 16 ετών, ενώ το τραγούδι του «What They Say», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει, είναι δική του σύνθεση. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, μαθήματα φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια. Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας.

