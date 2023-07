TV: Τραγουδιστές, ηθοποιοί και σεφ σε ρόλο παρουσιαστή

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

02/07/2023 06:01

Οι προετοιμασίες στους τηλεοπτικούς σταθμούς, για την επόμενη χρονιά, είναι πυρετώδεις με τα πρόσωπα το ένα μετά το άλλο να «κλειδώνουν» στην παρουσίαση εκπομπών και σόου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι οι περισσότεροι εκ των οικοδεσποτών των φορμάτ -που θα δούμε- προέρχονται από τον χώρο του τραγουδιού, της υποκριτικής αλλά πλέον και της μαγειρικής.

MEGA

Δανάη Μπάρκα

Συγκεκριμένα, στην πρωινή ζώνη, η Δανάη Μπάρκα μπορεί να έχει αγαπηθεί ως ένα φρέσκο κορίτσι με θετική ενέργεια για τη ζωή μέσα από το «Πάμε Δανάη!» του MEGA όμως ξεκίνησε από το θέατρο με συμμετοχές και ρόλους σε παραστάσεις. Κληρονομώντας το μικρόβιο της υποκριτικής από τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, έχει αποκτήσει το δικό της κοινό στην TV ωστόσο εκείνη έχει παραδεχτεί ότι δεν νιώθει παρουσιάστρια: «Καθόλου! Ούτε ηθοποιός νιώθω. Νιώθω απλώς μια ξέγνοιαστη κοπέλα που έχει μάθει να χαίρεται τη ζωή. Δεν έχω βάλει τίτλο».

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου

Στην ίδια ζώνη, συναντάμε και την Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου. Ήρθαν, τη φετινή σεζόν, στη συχνότητα του STAR και θα συνεχίσουν του χρόνου αποδεικνύοντας ότι το επικοινωνιακό χάρισμα και η οικογενειακή ζεστασιά που προβάλλουν είναι μεγάλα ατού. Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος Παραολυμπιονίκης, αποτελούν ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα ζευγαριών στη ζωή, αλλά και στη μικρή οθόνη, που η τηλεόραση δεν τους «έφθειρε». «Δεν ξέρω γιατί πιστεύει ο κόσμος ότι είναι δύσκολο το ζευγάρι να συνυπάρχει στη δουλειά. Δεν θεωρώ ότι ένα ζευγάρι χωρίζει γιατί κάνει μαζί μία δουλειά. Θα χωρίσει γιατί υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, καθώς και άλλα θέματα. Ίσως, αν δουλεύουν και οι δύο μαζί, απλώς αποκαλύπτεται το πρόβλημα που έχουν στο σπίτι», έχει πει ο Ετεοκλής.

ΑΝΤ1

Στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 καταφτάνει ένα εκκεντρικός τύπος, εξαιρετικά αγαπητός για τα μουσικά του σόου και το περφόρμανς του, ο Τόνι Σφήνος. Ο κατά κόσμον Θάνος Κιούσης αναμένεται να αναλάβει το τιμόνι του τηλεπαιχνιδιού «5Χ5», που μέχρι φέτος παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής. Ο καλλιτέχνης, όπως φαίνεται, θα εμφανίζεται χωρίς την περούκα και την εκκεντρική του αμφίεση, στοιχείο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αφού είναι ελάχιστες οι φορές που έχει αποχωριστεί δημοσίως την καλλιτεχνική περσόνα του. Ο Τόνι είχε παρουσιάσει, επίσης, τα τηλεπαιχνίδια «Supermarket Sweep» και «Το ταίρι ξέρει» χωρίς ωστόσο να σημειώνει την αναμενόμενη επιτυχία.

ΣΚΑΪ

Μάρκος Σεφερλής



Ο Μάρκος Σεφερλής αλλάζει συχνότητα και μετακομίζει στον ΣΚΑΪ. Ο μετρ των επιθεωρήσεων, που έχει καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις της αγάπης του κοινού εδώ και πολλά χρόνια αφού όπου κι αν εμφανίζεται γεμίζει τα θέατρα και κάνει τον κόσμο να γελάει μέχρις δακρύων, θα αναλάβει το πρότζεκτ «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Αυθεντικός και ταλαντούχος, ο αγαπημένος ηθοποιός δοκίμασε τις δυνάμεις του στην πρωινή ζώνη του MEGA με την εκπομπή «Mega με μία», τη σεζόν 2014-2015, αλλά και στο «One Mark Show». «Ραντεβού», «Family Game» ακολούθησαν ενώ ο Μάρκος απογείωσε το «5Χ5» το οποίο «εγκαταλείπει» για νέα λημέρια.

Η περίπτωση της Ζέτας Μακρυπούλια

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ίσως η πιο επιτυχημένη περίπτωση γυναίκας, που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην υποκριτική και την παρουσίαση. Η εκθαμβωτική της παρουσία, τα μεγάλα εκφραστικά της μάτια, έχουν καταφέρει να μαγνητίζουν το κοινό είτε μιλάμε για θέατρο είτε για τηλεόραση και εκπομπές. Έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα σε ηλικία μόλις 13 ετών, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις, ενώ αργότερα, σε ηλικία 14 ετών, εμφανίστηκε στο show «Ciao ANT1» που παρουσίαζε η Ρούλα Κορομηλά. Ένα χρόνο αργότερα, έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην σειρά «Οι δικηγόροι της Αθήνας» και τη σεζόν 1995-1996 είχε βασικό ρόλο στην σειρά του Νίκου Μαστοράκη, «Χωρισμένοι με παιδιά».

Ζέτα Μακρυπούλια

Τη σεζόν 1997-1998 παρουσίασε την μουσική ψυχαγωγική εκπομπή «MAD Zone» στο ομώνυμο κανάλι και τη σεζόν 2000-2001 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Το μπέρδεμα». Έπειτα, έκανε και ένα πέρασμα από την σειρά «Αέρινες σιωπές» και ακολούθησαν δύο πρωταγωνιστικοί ρόλοι, στις σειρές «Miss Νταίζη» (2002-2003) και «Solo καριέρα» (2004-2005). Επίσης, το 2005 συμμετείχε σε δύο αυτοτελή επεισόδια της σειράς «Safe Sex».

Από το 2005 μέχρι το 2007 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Καπουτζίδη για την σειρά «Στο Παρά 5». Παράλληλα, έπαιξε στην σειρά «Επτά Θανάσιμες Πεθερές» ενώ πρωταγωνίστησε και στην σειρά της ΝΕΤ «Mόνο εσύ» με τον Θοδωρή Αθερίδη. Την ίδια χρονιά (2006) παρουσίασε μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision αλλά και τα Μουσικά Βραβεία Κύπρου.

Τη σεζόν 2007-2008 έπαιξε στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν» και παράλληλα παρουσίασε την εκπομπή «Baby Dance». Την επόμενη σεζόν πρωταγωνίστησε στην σειρά «Το κλειδί του παραδείσου» και τη χρονιά 2009-2010 έπαιξε στη σειρά «4».

Για τρεις σεζόν, από το 2010 μέχρι το 2013, παρουσίαζε το χορευτικό σόου του ΑΝΤ1, «Dancing with the Stars» και το 2014 ανέλαβε το «Just the 2 Of Us». Το 2016, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 και την ίδια σεζόν (2016-2017) πρωταγωνίστησε στη σειρά «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα». Μετά το τέλος της σειράς, ανέλαβε τη παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ» (παράλληλα με άλλα πρότζεκτ όπως το «Sunday Live» και «The Final Four») το οποίο κρατά συντροφιά μέχρι σήμερα με τεράστια επιτυχία. Αν και γύρω από το όνομά της είχε δημιουργηθεί μία ολόκληρη φημολογία για το τηλεοπτικό της μέλλον, η Ζέτα θα παραμείνει στο Μαρούσι.

Ο νέος είναι ωραίος!

Λεωνίδας Κουτσόπουλος



Είναι από τους ανθρώπους που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στη μικρή οθόνη, καθώς με την αμεσότητά του και τον αυθορμητισμό του βρήκε το μυστικό της τέλειας σχέσης με το κοινό είναι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Μπορεί να μην είναι επαγγελματίας παρουσιαστής, να δηλώνει φανατικά σεφ (μάλιστα, ένας από τους καλύτερους της γενιάς του), όμως ετοιμάζεται για τη μεγάλη ανατροπή. Μετά το τέλος του φετινού κύκλου του «MasterChef», ο κριτής του διαγωνισμού μαγειρικής με ένα αινιγματικό ποστ στο Instagram επιβεβαίωσε με τον δικό του τρόπο ότι θα είναι ο οικοδεσπότης του ριάλιτι «Φάρμα». Συγκεκριμένα, αναρτώντας ένα σκίτσο αγρότη, μοιράστηκε κάποιους στίχους από το «Ποιμενικό ροκ» του Γιάννη Μηλιώκα. Μάλιστα, έδωσε ραντεβού τον Σεπτέμβρη. Από την εν λόγω ανακοίνωση δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν σχολιάσει τον νέο του ρόλο, με τον θείο Λεό (όπως τον αποκαλούν οι θαυμαστές του) να ετοιμάζεται να απαντήσει με τη δουλειά, τις ατάκες και το χιούμορ του.

Η σταθερή αξία… Γιώργος Λιανός

Οι τελευταίες σεζόν έχουν την υπογραφή του, αφού βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο και απογειώνει το «Survivor». Ο Γιώργος Λιανός βλέπει το αστέρι του να λάμπει στα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ και είναι βέβαιο ότι όταν ξεκινούσε την πορεία του στην TV, δεν σκεφτόταν τίποτα από αυτά που ζει!

Με σπουδές στη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Πάτρας, λάτρευε τη μουσική κι έτσι αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο τηλεοπτικό τάλεντ σόου «Fame Story 3», όπου και αναδείχθηκε δεύτερος, μετά τον νικητή Περικλή Στεργιανούδη. Το 2006 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Στη μέση», ενώ ακολούθησαν συνεργασίες με μεγάλα ονόματα όπως οι Ελενα Παπαρίζου, Γιώργος Τσαλίκης, Πέγκυ Ζήνα, Σταμάτης Γονίδης και Νατάσα Θεοδωρίδου.

Γιώργος Λιανός



Την τηλεοπτική σεζόν 2008-2009, ο Γιώργος Λιανός προστέθηκε στην ομάδα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου του σταθμού ΑΝΤ1 «Καλομελέτα κι έρχεται», που παρουσίαζε η Σοφία Αλιμπέρτη ενώ ταυτόχρονα ήταν παρουσιαστής των backstage του μουσικού σόου «The X-Factor», κάτι που συνεχίστηκε για τις επόμενες δύο σεζόν του παιχνιδιού. Τον Φεβρουάριο του 2009, μετά την αποχώρηση του Νίκου Μουτσινά και της Κατερίνας Ζαρίφη, ανέλαβε μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη προσωρινά την παρουσίαση του «Πρωινού Καφέ» στον ΑΝΤ1 για δύο περίπου μήνες. Τη σεζόν 2010-2011 ανέλαβε την παρουσίαση του δεύτερου κύκλου του «Wipe Out» στον ANT1 ενώ την ίδια περίοδο παρουσίασε τις εκπομπές «Guiness World Record Show» στο MEGA και «Μπες στο κλίμα» στον ΣΚΑΪ.

Οι τηλεθεατές είχαν αναγνωρίσει το χιούμορ και την αμεσότητά του, ενώ οι ιθύνοντες των σταθμών και οι συνεργάτες του μιλούσαν για ένα ταλαντούχο και καλό παιδί. Οι προτάσεις συνεχίστηκαν, το ίδιο και οι δουλειές στην TV, μέχρι που την τηλεοπτική σεζόν 2013-2014 υπήρξε συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Το Πρωινό» στον ANT1, ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι «Κράτα Γερά» στο ίδιο κανάλι. Τη σεζόν 2014-2015 πήρε μεταγραφή στον ALPHA όπου παρουσίασε την απογευματινή ψυχαγωγική εκπομπή «Ολα Παίζουν» μαζί με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Καινούργιου και Αλέκα Καμηλά. Τις επόμενες δύο σεζόν υπήρξε συμπαρουσιαστής της Ελένης Μενεγάκη στην ψυχαγωγική εκπομπή «Ελένη» στον ALPHA, με το όνομά του πλέον να απασχολεί πολύ.

Ηταν και η περίοδος που ήρθε και η μεγάλη αναγνώριση. Βρέθηκε στον ΣΚΑΪ για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και τον Ιανουάριο του 2018 ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο για να παρουσιάσει τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης «Survivor» μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη. Το καλοκαίρι του 2018 παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι «My Man Can» και έγινε ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Ατζούν Ιλιτζαλί. Από το 2019 παρουσίασε και το «The Voice of Greece» με επιτυχία και, πλέον, θεωρείται ένας από τους πολλά υποσχόμενους παρουσιαστές με κρυφά ταλέντα και τρομερή όρεξη για νέα πράγματα. Να σημειωθεί ότι τη νέα χρονιά, πιθανότατα, θα βρεθεί στο τιμόνι του «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» ενώ στο δεύτερο μισό ξανά στο ριάλιτι επιβίωσης «Survivor».



