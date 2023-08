ΣΚΑΪ: Ποια ριάλιτι θα βγουν στον αέρα

ΣΚΑΪ: Το κανάλι του Φαλήρου έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό του…

Ο ΣΚΑΪ έχει συνηθίσει το κοινό σε ριάλιτι σόου και η νέα χρονιά δεν θα αποτελεί εξαίρεση. Επενδύοντας παράλληλα στη μυθοπλασία, θα βγάλει στον αέρα πρότζεκτ με δράση, αγώνες επιβίωσης και μόδα θέλοντας να δώσει στους τηλεθεατές διαφορετικές επιλογές.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το πρώτο μισό της σεζόν, θα δούμε το «I’m a celebrity… get me out of here». Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στο κανάλι του Φαλήρου την επόμενη σεζόν. «I’ M A CELEBRITY… get me out of here», αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά! Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Το πρότζεκτ, που ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Τη σκυτάλη, μετά το τέλος του, θα δώσει στον νέο κύκλο του «Survivor». Αν και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το αν θα βγει η κλασική εκδοχή με Διάσημους και Μαχητές, ή μία νέα all star version, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Λιανός θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης.

Στο ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η νέα σεζόν του «My style rocks». Ο ΣΚΑΪ πήρε τα δικαιώματα του ριάλιτι μόδας από τον Ατζούν Ιλιτζαλί προκειμένου να κάνει εσωτερική παραγωγή, καθώς στόχος είναι να προβληθεί σχεδόν όλη τη χρονιά για να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο Νίκος Μουτσινάς. Μετρώντας μία απώλεια, αυτή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου που μετακόμισε στο STAR, αναμένεται να δούμε ενδιαφέρουσες προσθήκες στην κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, Στέλιος Κουδουνάρης και Δημήτρης Σκουλός συνεχίζουν ενώ πιθανότατα θα υποδεχτούν την εκκεντρική Σοφία Χατζηπαντελή.