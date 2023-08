ΣΚΑΪ: Με αυτά τα προγράμματα θα «παίξει μπάλα» στην prime time - Τι έρχεται στη θέση του Survivor

Ο προγραμματισμός του ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί

Αύγουστος, μήνας ανάπαυλας για πολλούς, για όλους όμως εποχή για αποφάσεις και σχεδιασμό. Τα στελέχη του ΣΚΑΪ έχουν ήδη σχεδιάσει το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος δίνοντας βαρύτητα στην prime time.

Πανθέοι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τρεις φορές την εβδομάδα θα προβάλλεται η μεγάλη παραγωγή «Πανθέοι». Η ιστορία ξεκινά το 1939… Ενώ στην Ευρώπη τα σύννεφα του μεγάλου πολέμου βαραίνουν απειλητικά, στην Αθήνα τα ετερόκλητα μέλη της μεγάλης οικογένειας των Πανθέων, παιδιά, νύφες και εγγόνια, συγκεντρώνονται στο αρχοντικό τους στην Κηφισιά, στο προσκέφαλο του ετοιμοθάνατου πατριάρχη της οικογένειας, Βλάση Πανθέου. Ο θάνατος του γηραιού Βλάση, σφραγίζεται από ένα γεγονός που θα σοκάρει τα παιδιά του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, θα απαρνηθεί με αποτροπιασμό την εκλιπούσα σύζυγό του και μητέρα τους, τη Νένα. Τι σημαίνει αυτό; Ποιο μυστικό παίρνει μαζί του ο Βλάσης Πανθέος;.. Ταυτόχρονα, η απρόσμενη εμφάνιση της Μάρμως, της νεαρής συζύγου του γιου του Βλάση, Ανδρέα, θα ταράξει τις ισορροπίες και θα ξυπνήσει ένα απαγορευμένο πάθος, με το νεότερο μέλος της οικογένειας, τον Κίτσο, έναν μποέμ ταλαντούχο ζωγράφο...

Ο καιρός περνάει… Οι Πανθέοι ερωτεύονται, ζουν παράνομα πάθη και κάποιοι μέσα στο ρευστό κλίμα της εποχής, εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και στήνουν με εκβιασμούς και απάτες, σχέδια γρήγορου πλουτισμού. Ταυτόχρονα, ένα επικίνδυνο δίκτυο κατασκόπων απλώνει τα πλοκάμια του, εκμεταλλευόμενο τις αδυναμίες και τα πάθη των ηρώων. Η Ιστορία όμως τρέχει με πιο γρήγορα βήματα από τους ήρωες… Σε λίγο η Ελλάδα θα μπει στον πόλεμο, που θα δοκιμάσει τις αντοχές, την αξιοπρέπεια και τη συνείδηση των ανθρώπων. Μια περίοδος, που όλοι θα πρέπει να επιβιώσουν στα δύσκολα. Μια μάχη, σε μια εποχή που θα αναδείξει ήρωες, δειλούς και τυχοδιώκτες.

Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), είναι λίγοι μονάχα από τους αξιόλογους ηθοποιούς. Ευχάριστη έκπληξη ο ρόλος του Γιώργου Κωνσταντίνου.

«I’m a celebrity… get me out of here»

Ο ΣΚΑΪ είναι, όμως, ένα κανάλι που πιστεύει στα ριάλιτι σόου, τα οποία κατά περιόδους έχουν χαρίσει υψηλά ποσοστά και πρωτιές. Το πρώτο μισό της σεζόν θα δούμε το «I’m a celebrity… get me out of here». Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στο κανάλι του Φαλήρου την επόμενη σεζόν. Διάσημοι Έλληνες θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά! Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Αν και ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τον παρουσιαστή δεν έχει υπάρξει, ο Ατζούν Ιλιτζαλί επιθυμεί τον Γιώργο Λιανό.