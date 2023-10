Τα ριάλιτι που «μαγειρεύονται» στη μικρή οθόνη

Τα στελέχη των καναλιών ήδη ετοιμάζονται για το δεύτερο μισό της χρονιάς

«Fame Story», «Φάρμα», «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», δίνουν τη δική τους μάχη στους πίνακες της Nielsen το πρώτο μισό της σεζόν. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα ολοκληρώσουν την πορεία τους στα τέλη του 2023 και θα δώσουν τη σκυτάλη σε παλιά, γνώριμα και εξαιρετικά επιτυχημένα ριάλιτι.

Στον ΣΚΑΪ θα γίνει η απόλυτη επαναφορά του «Survivor». Με επικρατέστερο σενάριο να υπάρχει ομάδα Διασήμων και Μαχητών, Ατζούν Ιλιτζαλί και στελέχη του Φαλήρου σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν να προσεγγίζουν παίκτες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα τη σωστή στιγμή.

Το ριάλιτι επιβίωσης φαντάζει μία αληθινή όαση στην ανταγωνιστική αυτή σεζόν, με τους προαναφερθέντες να ελπίζουν σε υψηλά ποσοστά. Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλάμε με βεβαιότητα για ονόματα, ο Τούρκος παραγωγός ετοιμάζει τις εκπλήξεις του και σίγουρα θέλει κάποιες hot παρουσίες. Στάθης Σχίζας, Τζέιμς Καφετζής και Κατερίνα Δαλάκα, έχουν ήδη ακουστεί και προκαλούν εντύπωση.

Η Κατερίνα και ο Στάθης, μάλιστα, μπορεί να συμμετείχαν στο «Survivor All Star» άλλα το όνειρο έμεινε μισό. Η πρώτη αποβλήθηκε, ενώ ο δεύτερος έφυγε οικειοθελώς. Έτσι, μπορεί να το τολμήσουν ξανά ειδικά από τη στιγμή που τα χρήματα είναι πολλά.

Στο μέτωπο του STAR, σε λίγο καιρό, θα μπουν σε ρυθμούς «MasterChef». Tα precast ξεκινούν άμεσα, ενώ προς τα τέλη Νοεμβρίου θα αρχίσουν τα γυρίσματα ώστε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος να έχει τελειώσει με τα επεισόδια της «Φάρμας».

Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 5.000, αριθμός που αποτυπώνει την επιτυχία του εν λόγω φορμάτ. Ο μεγάλος νικητής πρόκειται να κερδίσει 70.000 ευρώ και εξοπλισμό επαγγελματικής κουζίνας αξίας 30.000 ευρώ. Παράλληλα και ο κάτοχος της δεύτερης δεν θα φύγει με άδεια χέρια, αφού θα κερδίσει 30.000 ευρώ και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα μοιραστούν μέσω δοκιμασιών ακόμη 30.000 ευρώ.

Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα αναλάβουν ξανά χρέη κριτών, καθώς ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει ενώ θα δούμε και αρκετούς γκεστ μάγειρες να κάνουν το πέρασμά τους.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον Νίκο Κοκλώνη! O παραγωγός σκέφτεται να επαναφέρει στη μικρή οθόνη το «Big Brother», μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι υπάρχει ήδη και δεν είναι άλλο από αυτό που γυρίζεται το «Fame Story» ενώ ο Νίκος έχει στο μυαλό του αρκετά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν το τιμόνι.

Σχετικές ειδήσεις