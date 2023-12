Survivor: Είναι πολλά τα λεφτά και ο Τζέιμς Καφετζής είπε την αλήθεια

Τι απάντησε ο πρώην παίκτης για το ενδεχόμενο συμμετοχής στον φετινό κύκλο του Survivor

Εδώ και λίγες ώρες, το όνομά του κάνει τον γύρο του διαδικτύου και

συζητιέται λόγω της πρότασης που έχει δεχτεί για τον νέο κύκλο του

Survivor. Ο Τζέιμς Καφετζής μίλησε, με αφοπλιστικό τρόπο, στο Πρωινό

ΣουΣου του OPEN και είπε μεγάλες αλήθειες.



Ο Νίκος Γεωργιάδης δεν έχασε χρόνο και τον κάλεσε live την ώρα της

εκπομπής για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Τζέιμς βρίσκεται, όπως έγινε

γνωστό, στη Φιλανδία αποδεχόμενος ότι έχασε στοίχημα με τον Χάρη Βαφειά.

«Πάω να μπω σε ένα καράβι τώρα για 10 μέρες, του Χάρη του Βαφειά, έχασα

ένα στοίχημα» είπε ο παίκτης.



«Θα πνιγώ! Πες μου εσύ, τα ξέρεις όλα» είπε αρχικά στον Νίκο όταν τον

ρώτησε ευθέως τι γίνεται με το Surivor.



«Ότι έχω δεχτεί πρόταση, έχω δεχτεί. Το αν το σκέφτομαι θα το δούμε στην

πορεία. If the price is right, το βλέπουμε. Όλοι βγαίνουν και λένε πάμε

για την εμπειρία, τα αγωνίσματα. Την εμπειρία την έχουν, για τα λεφτά

πηγαίνουν!», είπε με ειλικρίνεια ο Τζέιμς.



Να σημειωθεί ότι δεν είναι ο μόνος παίκτης από τους παλιούς, που δέχτηκε

πρόταση. Η Κατερίνα Δαλάκα, η Ασημίνα Χατζηανδρέου, ο Αλέξης Παππάς, ο

Κωνσταντίνος Βασάλος, αλλά και ο Στάθης Σχίζας συμπληρώνουν τη λίστα.