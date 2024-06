Κλείδωσαν οι τελικοί των ριάλιτι σόου – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

Η τηλεοπτική σεζόν τελειώνει και αποχαιρετούν τα ριάλιτι σόου του δεύτερου μισού

Η αντίστροφη μέτρηση για τους μεγάλους τελικούς των ριάλιτι σόου έχει ξεκινήσει. Το «MasterChef» κάνει την αρχή, αφού θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 21.00 με τους Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τον μεγάλο νικητή. Ο παίκτης, που θα ξεπεράσει, όχι τους αντιπάλους του, αλλά τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες του MasterChef 2024, εκτός από το τρόπαιο και τον τίτλο θα κερδίσει 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα. Για πρώτη φορά θα υπάρξει έπαθλο και για τον 2ο φιναλίστ του τελικού, που θα εισπράξει το ποσό των 30.000€! Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει ζωντανά.

Μία ημέρα μετά, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, θα δούμε τον ημιτελικό του «My style rocks»του ΣΚΑΪ για να ακολουθήσει ο τελικός στις 14 του μήνα. Πέντε διαγωνιζόμενες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα δοκιμαστούν σε τρεις ενότητες. Ο κόσμος θα ψηφίζει και θα αναδείξει τη νικήτρια, που θα κερδίσει τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ!

Την Κυριακή 16 Ιουνίου, ολοκληρώνεται το ριάλιτι-express «Tv Queen» στο OPEN. Έπειτα από ενάμιση μήνα στον τηλεοπτικό αέρα, το πρότζεκτ αποχαιρετά το κοινό πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η λίστα με τους τελικούς των ριάλιτι σόου ολοκληρώνεται με εκείνον του «Survivor» και του «Just the 2 of us». Ο Γιώργος Λιανός, πριν από λίγες ημέρες, προχώρησε σε κάποιες ανακοινώσεις αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Επειδή το παιχνίδι βρίσκεται στην τελική ευθεία, είστε μόλις επτά, ξέρετε πολύ καλά ότι θα έχουμε άλλες τρεις αποχωρήσεις για να φτάσουμε στην τετράδα των live της Αθήνας». Το ριάλιτι επιβίωσης θα τελειώσει στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να δώσει τη σκυτάλη στο «Power of love».

Όσον αφορά στο μουσικό σόου του ALPHA; Ο προγραμματισμός δείχνει το τελευταίο live να γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

