Η CIA δημοσίευσε 470.000 αρχεία από το μυστικό κρησφύγετο του Μπιν Λάντεν

Η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) δημοσίευσε το 2017 σχεδόν μισό εκατομμύριο προσωπικά αρχεία του Οσάμα Μπιν Λάντεν από το συγκρότημα κατοικιών του στο Πακιστάν, και μερικά από αυτά ήταν εξαιρετικά απροσδόκητα, από έγγραφα που αποκαλύπτουν τη συνεργασία του με την ιρανική κυβέρνηση έως βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο, καθώς και φωτογραφίες γυμνών γυναικών.

Μετά την επιδρομή του Μαΐου 2011 - γνωστή ως «Επιχείρηση Neptune Spear» - κατά την οποία η SEAL Team Six σκότωσε τον ηγέτη της Αλ Κάιντα στο «Waziristan Haveli» του στο Αμποταμπάντ, κατασχέθηκαν πάνω από 470.000 αρχεία, τα οποία αργότερα δημοσιοποιήθηκαν.

«Η δημοσίευση των επιστολών, βίντεο, αρχείων ήχου και άλλου υλικού που ανακτήθηκαν από την Αλ Κάιντα δίνει την ευκαιρία στον αμερικανικό λαό να αποκτήσει περαιτέρω πληροφορίες για τα σχέδια και τις δραστηριότητες αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Mike Pompeo, την εποχή εκείνη.

«Η CIA θα συνεχίσει να αναζητά ευκαιρίες για να μοιραστεί πληροφορίες με τον αμερικανικό λαό, σύμφωνα με την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε την εθνική ασφάλεια» εξήγησε ο τότε επικεφαλής της CIA.

Προσωπικά ημερολόγια και βίντεο

Εκτός από τα προσωπικά ημερολόγια, η CIA ανέφερε ότι βρήκε περίπου 79.000 αρχεία ήχου και εικόνας που περιλάμβαναν ηχογραφήσεις από δημόσιες ομιλίες και ηχητική αλληλογραφία, καθώς και 10.000 βίντεο που έδειχναν, μεταξύ άλλων, τον γιο του Μωαμάρ Μπιν Λάντεν ως νεαρό ενήλικα στο γάμο του και προπαγάνδα τζιχαντιστών.

Κρίνοντας από το ημερολόγιο και άλλες επικοινωνίες, φαίνεται ότι η κρυφή κατοικία του ήταν γενικά γεμάτη υπολογιστές, αποδεικνύοντας τη συνεχή παρουσία του στην ηγεσία της Αλ Κάιντα, παρά τις ισχυρισμούς ότι η ομάδα τον ανάγκασε να αποσυρθεί.

Έγγραφα σχετικά με την Αλ Κάιντα και το Ιράν

Η κρυψώνα περιλάμβανε επίσης μια έκθεση 19 σελίδων σχετικά με τις συνδέσεις της Αλ Κάιντα με το Ιράν. Πρόσθετα έγγραφα συμπλήρωσαν την εικόνα της έντασης, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ της Αλ Κάιντα και της ιρανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των ετών.

Ο τρομοκράτης ζούσε στο συγκρότημα με την οικογένειά του

«Με βάση τις αρχικές αναφορές, φαίνεται ότι η κύρια ιστορία, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, θα είναι οι δεσμοί με το Ιράν», δήλωσε ο William Wechsler, ανώτερος ερευνητής με ειδίκευση στην εθνική ασφάλεια και την αντιτρομοκρατία στο μη κομματικό Middle East Institute στην Ουάσινγκτον.

Memes, βίντεο στο διαδίκτυο και... γυμνό

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο Μπιν Λάντεν είχε αποθηκεύσει κλιπ με «HORSE_DANCE» και «funny cat», επεισόδια από μια τηλεοπτική εκπομπή με τον Τζάκι Τσαν, καθώς και εικόνες με το έμβλημα της Yahoo, ένα λούτρινο μαϊμουδάκι και ένα μυστηριώδες, αλλά πιθανώς προκλητικό αρχείο με το όνομα «_booby_2.JPEG».

Μια εκτενής συλλογή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρησφύγετο του Μπιν Λάντεν περιείχε επίσης μια σειρά από κλασικές οικογενειακές ταινίες, καθώς και κάποια ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και για ευρύτερα πολιτικά θέματα.

Εκτός από τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Χόλιγουντ, τις ταινίες τρόμου με ζόμπι και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, το Wired αναφέρει επίσης επεισόδια της κλασικής σειράς κινουμένων σχεδίων Tom and Jerry, μια IMAX έκδοση του Mysteries of Egypt, ένα download του viral βίντεο του YouTube «Charlie Bit My Finger», ένα επεισόδιο του Mr. Bean και 28 μαθήματα πλεξίματος με βελονάκι.

«Είναι σαν να λέμε: «Ω, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι οπαδός του Tom and Jerry!» Και ίσως είναι, είναι πολύ πιθανό. Μου αρέσει και εμένα το Tom and Jerry», σχολίασε ο Bill Roggio, ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών. «Αλλά υποψιάζομαι ότι πολλά από τα επιπόλαια ή προσωπικά πράγματα ήταν περισσότερο για την οικογένειά του».

Η πλήρης λίστα έχει ως εξής:

Antz

Batman Gotham Knight

BBC Great Wildlife Moments

Biography – Osama bin Laden

Cars

Chicken Little

CNN Presents: Οι πιο καταζητούμενοι στον κόσμο

Final Fantasy VII

Ήρωες του αύριο

Σπίτι στην εξοχή

Η εποχή των παγετώνων: Η αυγή των δεινοσαύρων

Στα χνάρια του Μπιν Λάντεν – CNN

National Geographic: Κουνγκ Φου Κίλερς

National Geographic: Μέσα στους Πράσινους Μπερέ

National Geographic: Αρπακτικά σε πόλεμο

National Geographic: Τα χειρότερα δηλητήρια του κόσμου

Ο πολιτισμός του Περού

Resident Evil

Storm Rider – Clash of the Evils

The Kremlin from Inside

The Story of India

The Three Musketeers

Where in the World is Osama bin Laden

Συνολικά, η δημόσια κυκλοφορία περιλάμβανε 174 gigabytes βίντεο, 7,4 gigabytes εικόνων και 18 gigabytes τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων αρχείων, ωστόσο η CIA προειδοποίησε σε μια δήλωση να μην τα κατεβάσετε σε προσωπικές συσκευές.

«Πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη συλλογή αρχείων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το υλικό αυτό κατασχέθηκε από τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε η σελίδα της CIA. «Παρόλο που τα αρχεία υποβλήθηκαν σε διαυπηρεσιακό έλεγχο, δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι έχει αφαιρεθεί όλο το κακόβουλο λογισμικό».

