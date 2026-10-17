Σάρον Όσμπορν: «Ξύπνησα και είχα ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο» - Η αποτυχημένη πλαστική της

Η 74χρονη περιέγραψε την εμπειρία της από επέμβαση που δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σάρον Όσμπορν: «Ξύπνησα και είχα ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο» - Η αποτυχημένη πλαστική της
LIFESTYLE
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  • Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι μετά από μία πλαστική επέμβαση ξύπνησε με ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο που την ενοχλεί ακόμα.
  • Υποψιάζεται ότι χειρουργός άφησε συνεργάτη να πραγματοποιήσει την επέμβαση, ενώ οι ενέσεις που της έγιναν για τη διόρθωση δεν απέδωσαν.
  • Παρά τη δυσαρέσκειά της, αναγνωρίζει ότι η απόφαση για την πλαστική ήταν δική της και αποδέχεται τις συνέπειες.
  • Σκέφτεται να σταματήσει τις αισθητικές επεμβάσεις λόγω της δύσκολης ανάρρωσης και της ασυμφωνίας ανάμεσα στην εμφάνιση του προσώπου και του υπόλοιπου σώματος.
  • Τονίζει ότι, παρά το λίφτινγκ, τα σημάδια γήρανσης στα χέρια και τα μπράτσα παραμένουν εμφανή.
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Η Σάρον Όσμπορν μίλησε ανοιχτά για μία από τις πλαστικές επεμβάσεις που έκανε στο παρελθόν και δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε, αποκαλύπτοντας ότι ξύπνησε μετά τη διαδικασία και διαπίστωσε πως είχε ένα βαθούλωμα στο πρόσωπό της.

Η 74χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα αναφέρθηκε στην εμπειρία της στο επεισόδιο του podcast The Osbournes, που δημοσιεύτηκε στις 15 Οκτωβρίου. Απαντώντας σε ερώτηση του γιου της, Τζακ Όσμπορν, για το αν έχει αισθανθεί ποτέ φόβο πριν από κάποια αισθητική επέμβαση, παραδέχτηκε ότι αυτό συνέβη όταν ξύπνησε και είδε τα αποτελέσματα που χαρακτήρισε αποτυχημένα.

«Μία φορά, ήταν μαύρο όλο αυτό το σημείο», είπε, δείχνοντας στο πρόσωπό της τη διαδρομή από το άνω χείλος μέχρι το πηγούνι. Όπως εξήγησε, από την επέμβαση έχει μείνει ένα βαθούλωμα, το οποίο εξακολουθεί να την ενοχλεί.

Η υποψία για τον χειρουργό και η αποτυχημένη θεραπεία

Η Σάρον Όσμπορν εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο χειρουργός που είχε αναλάβει τη διαδικασία άφησε κάποιον συνεργάτη του να την πραγματοποιήσει.

Όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψε για να διαμαρτυρηθεί για το αποτέλεσμα, της έγιναν ενέσεις με ένα σκεύασμα, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς περιείχε. «Τι είναι αυτό που μου κάνετε ένεση;» θυμήθηκε ότι ρώτησε, με την απάντηση που έλαβε να είναι πως επρόκειτο για μια «ειδική συνταγή» που θα λειτουργούσε.

«Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε. Έχω ένα βαθούλωμα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την απογοήτευσή της.

Παρά την έκταση της δυσαρέσκειάς της, η ίδια αναγνώρισε ότι η απόφαση να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση ήταν δική της. Όπως είπε, δεν βιοπορίζεται από την εμφάνιση του προσώπου της και θεωρεί ότι πρέπει να αποδεχτεί την επιλογή της και τις συνέπειές της.

Γιατί σκέφτεται να σταματήσει τις πλαστικές

Η Σάρον Όσμπορν έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί. Ωστόσο, όταν ο γιος της τη ρώτησε αν έχει ολοκληρώσει πλέον τις παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, η απάντησή της έδειξε ότι δεν έχει διάθεση να επαναλάβει την εμπειρία.

«Ω, Τζακ. Για ποιον να το κάνω πλέον;», απάντησε, αναφερόμενη παράλληλα στη δύσκολη περίοδο ανάρρωσης που ακολουθεί τέτοιες διαδικασίες.

Ένας ακόμη λόγος που την προβληματίζει είναι η διαφορά ανάμεσα στην εμφάνιση του προσώπου και εκείνη του υπόλοιπου σώματος. Όπως εξήγησε, ακόμη κι αν κάποιος επιλέξει να κάνει λίφτινγκ και το πρόσωπό του δείχνει νεότερο, τα χέρια και τα μπράτσα εξακολουθούν να αποκαλύπτουν την ηλικία.

«Κοιτάξτε τα χέρια μου. Κοιτάξτε τα μπράτσα μου. Δεν τα δείχνω ποτέ, γιατί έχουν ρυτίδες και σημάδια. Το δέρμα χαλαρώνει», είπε.

«Τι γίνεται με το υπόλοιπο σώμα σου; Έχεις ένα πρόσωπο που δείχνει 50 και το σώμα σου δείχνει την ηλικία σου», πρόσθεσε, εξηγώντας τον προβληματισμό της για το αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων αισθητικών παρεμβάσεων.

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