Η «Νταντά της Γειτονιάς» έρχεται στο MEGA – Πότε θα προβάλλεται;

Snapshot Η σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς» κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00.

Κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Γιάννης, ένας συνταξιούχος δάσκαλος που αναλαμβάνει χρέη νταντάς λόγω γραφειοκρατικού λάθους.

Η σειρά παρουσιάζει την αντιπαράθεση και την τελικά αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του αυστηρού Γιάννη και της χαοτικής οικογένειας της Χριστίνας.

Η πλοκή περιλαμβάνει διασκεδαστικές συγκρούσεις και μια σειρά από διαφορετικούς χαρακτήρες που εμπλουτίζουν την ιστορία. Snapshot powered by AI

Το MEGA συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία, προσπαθώντας να κερδίσει το στοίχημα με την τηλεθέαση στη βραδινή ζώνη. Έτσι, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21.00, πρεμιέρα κάνει η σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς».

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας κατηφής συνταξιούχος δάσκαλος που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά την απώλεια της συζύγου του.

Ένα πρωτόγνωρο γραφειοκρατικό λάθος σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα εθελοντισμού τον καλεί να αναλάβει χρέη «νταντάς» στο σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου) – μιας νεαρής εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της και να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά.

Η είσοδος του Γιάννη σε αυτό το θορυβώδες σπιτικό θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από διασκεδαστικές συγκρούσεις. Η αυστηρή πειθαρχία του Γιάννη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το χαοτικό πρόγραμμα της οικογένειας της Χριστίνας, δημιουργώντας απολαυστικές παρεξηγήσεις. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή, οι δύο αντίθετοι κόσμοι τους θα αρχίσουν να συγκλίνουν και οι συγκρούσεις θα δώσουν θέση στην αμοιβαία κατανόηση.

Τη συμμαχία τους θα πλαισιώσει μια σειρά από διαφορετικούς χαρακτήρες που θα δώσουν τις δικές τους ξεχωριστές πινελιές στη ροή των γεγονότων.

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