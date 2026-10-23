Τσαφούλιας: «Είπα όχι στο remake του "Έτερος Εγώ" με τον Αλ Πατσίνο στην Αμερική»

Ο σκηνοθέτης μίλησε για τις προτάσεις συνεργασίας από το εξωτερικό, την άρνησή του να φύγει από την Ελλάδα και τον καβγά με τον Ίαν ΜακΚέλεν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τσαφούλιας: «Είπα όχι στο remake του "Έτερος Εγώ" με τον Αλ Πατσίνο στην Αμερική»
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  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αρνήθηκε την πρόταση για αμερικανικό remake της σειράς «Έτερος Εγώ» λόγω της έντονα αμερικανικής προσέγγισης του σεναρίου που δεν τον εξέφραζε.
  • Παρά τις προτάσεις συνεργασίας από ΗΠΑ και Γαλλία, ο Τσαφούλιας αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα, απορρίπτοντας την ιδέα να φύγει για λόγους ονόματος ή αγοράς.
  • Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι έχει έρθει σε έντονη σύγκρουση με τον Ίαν ΜακΚέλεν σχετικά με ένα έργο, καταλήγοντας σε διακοπή επικοινωνίας.
  • Έχει αναπτύξει επαγγελματικές επαφές με διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Αλ Πατσίνο, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την απόφασή του να παραμείνει στην Ελλάδα.
  • Ο Τσαφούλιας εκφράζει αντίθεση στην «ξενολαγνεία» και τονίζει την αξία των Ελλήνων ηθοποιών και της εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής.
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Στις επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχθεί από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, την απόφασή του να παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά και στην πρόταση για το αμερικανικό remake της σειράς «Έτερος Εγώ», την οποία τελικά απέρριψε, αναφέρθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο σκηνοθέτης βρέθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις διεθνείς συνεργασίες που θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει, εξηγώντας γιατί δεν τον ελκύει η ιδέα να εργαστεί στο εξωτερικό μόνο και μόνο λόγω του ονόματος ή της αγοράς.

«Μου έχουν γίνει επαγγελματικές προτάσεις και από Αμερική και από Γαλλία, αλλά δεν θα έφευγα ποτέ από την Ελλάδα. Δεν την καταλαβαίνω την ξενολαγνεία. Έχουμε μια χαρά Έλληνες ηθοποιούς, γιατί να πάω έξω;», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις που έχει δεχθεί προέρχονταν από πρόσωπα και συνεργασίες που ούτε ο ίδιος περίμενε, σημειώνοντας: «Αν σας πω πρόσωπα που μου έχουν πει να συνεργαστούμε, μέχρι και εγώ έπαθα σοκ».

Το αμερικανικό remake του «Έτερος Εγώ»

Μία από τις προτάσεις που απέρριψε αφορούσε το remake του «Έτερος Εγώ» για την αμερικανική αγορά. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξήγησε ότι το σενάριο δεν τον εξέφραζε, καθώς, όπως είπε, είχε αποκτήσει μια πιο έντονα αμερικανική προσέγγιση.

«Είχαν κάνει πολύ Αμερικανιά το σενάριο και δεν μου άρεσε. Δεν είχα τη μαγκιά, είχα την πολυτέλεια να πω όχι», ανέφερε, περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε η συγκεκριμένη συνεργασία.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ακόμη ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Ίαν ΜακΚέλεν για ένα έργο, σε μια συζήτηση που, όπως περιέγραψε, ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο.

«Με τον Ίαν ΜακΚέλεν έχουμε τσακωθεί για ένα έργο και έχουμε κλείσει τα τηλέφωνα με πολύ άσχημο τρόπο», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Αλ Πατσίνο, λέγοντας ότι έχει έρθει κοντά με ένα τόσο μεγάλο όνομα του κινηματογράφου. Οι αναφορές του ανέδειξαν το εύρος των διεθνών επαγγελματικών επαφών του, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν τη βασική του θέση: ότι δεν θεωρεί πως μια συνεργασία στο εξωτερικό αποτελεί από μόνη της λόγο για να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

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