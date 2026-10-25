Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε η Φαίη Σκορδά στην πρεμιέρα;

Snapshot Η Φαίη Σκορ έκανε πρεμι με την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας 11,7% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό.

Την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου κατέλαβε ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA με 16,9% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ σημείωσε 13,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Mega non stop» του MEGA είχε τηλεθέαση 10,2% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό.

Η Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN κατέγραψε 6% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 έφτασε 4,9% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ο χάρτης της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκε, καθώς χθες Σάββατο η Φαίη Σκορδά έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια «βούτηξε» σε μία «άγνωστη» για εκείνη ζώνη, καταγράφοντας στην πρεμιέρα της 11,7% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Την πρώτη θέση κέρδισε ο Νίκος Μάνεσης, στον ALPHA, με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Ο παρουσιαστής κράτησε παρέα στο 16,9% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ρεπορτάζ στις 10», κατέγραψε 13,6% στο σύνολο και8,9% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, η πρόταση του Μεγάλου καναλιού,«Mega non stop» κέρδισε το 10,2% του συνόλου και το 8,4% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, η Ιωάννα Μαλέσκου με την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» έκανε 6% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» έκανε 4,9% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό.

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