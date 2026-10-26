Νίκι Μινάζ: Από τη σκηνή των Grammy στο πλευρό του Τραμπ - Το viral βίντεο μέσα από το Air Force One

Snapshot Η Νίκι Μινάζ ταξίδεψε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προς το Μίσιγκαν, συνοδεύοντάς τον σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, αστειεύτηκε ότι η Μινάζ θα μπορούσε να γίνει νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προκαλώντας συζητήσεις.

Η Νίκι Μινάζ εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή της στον Τραμπ και αμφισβήτησε τη σημασία των αρνητικών δημοσκοπήσεων για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η θέση της εκπροσώπου Τύπου παραμένει κενή μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Κέιτι Ζακαρία, χωρίς επίσημη ανακοίνωση για τον διάδοχό της.

Η πολιτική παρουσία της Μινάζ έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά το ενδεχόμενο ανάληψης κυβερνητικού ρόλου παραμένει προς το παρόν αστεϊσμός. Snapshot powered by AI

Από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου στο προεδρικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Νίκι Μινάζ φαίνεται πως έχει αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη δημόσια ζωή της Αμερικής, με τη στενή πολιτική της σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ να προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη συζήτηση.

Η 43χρονη ράπερ ταξίδεψε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου με το Air Force One, συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στο Μίσιγκαν, όπου εκείνος συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η ίδια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμιότυπα μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση δεν ήταν τόσο η παρουσία της στο Air Force One, όσο ένα απρόσμενο σχόλιο του διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί, αστειευόμενος, ότι η τραγουδίστρια θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

«Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου»

Ο Στίβεν Τσανγκ δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να συνομιλεί με τη Νίκι Μινάζ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

Στο στιγμιότυπο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου παίρνει από τη ράπερ μια άτυπη, χιουμοριστική συνέντευξη, θέτοντάς της ερωτήσεις σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οικονομία και την πολιτική επικαιρότητα.

Η Μινάζ εκφράζει ανοιχτά την υποστήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο, αναφερόμενη στο έργο του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις πολιτικές του υποχρεώσεις.

«Εργάζεται περισσότερο από ανθρώπους που έχουν τα μισά του χρόνια», δηλώνει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/De9NQP4ijxP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, απαντά σε ύφος που θυμίζει επίσημη ενημέρωση δημοσιογράφων, αμφισβητώντας τη σημασία των αρνητικών μετρήσεων για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τσανγκ συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μόλις βρήκαμε τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου!»

Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει κύμα σχολίων και εικασιών σχετικά με το εάν η γνωστή καλλιτέχνιδα θα μπορούσε πράγματι να αναλάβει έναν πολιτικό ρόλο.

Η αντίδραση της Νίκι Μινάζ

Η ράπερ δεν άφησε ασχολίαστο το χιουμοριστικό σενάριο.

Αναδημοσίευσε το βίντεο του Τσανγκ, συνοδεύοντάς το με μια αμερικανική σημαία και ένα emoji χαμόγελου με ιδρώτα, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι ενδιαφέρεται για τη θέση.

Παράλληλα, συνεργάτης του Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση, απευθυνόμενος στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, γνωστούς ως Barbz, και ζητώντας τη γνώμη τους για την ιδέα.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για ενδεχόμενη τοποθέτηση της Νίκι Μινάζ στον Λευκό Οίκο. Το σχόλιο του Τσανγκ παρουσιάστηκε ως αστεϊσμός και όχι ως επίσημη πρόταση διορισμού.

Η αποχώρηση της Κέιτι Ζακαρία από τον Λευκό Οίκο

Οι φήμες απέκτησαν μεγαλύτερη δημοσιότητα εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων στη θέση της εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Η Κέιτι Ζακαρία (Katie Zacharia) αποχώρησε από τον συγκεκριμένο ρόλο στις 16 Οκτωβρίου, μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η αιφνιδιαστική αποχώρησή της προκάλεσε ερωτήματα για την επιλογή του προσώπου που θα τη διαδεχθεί, ενώ δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ζητήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα.

Η θέση παρέμενε κενή κατά τη δημοσίευση των σχετικών ρεπορτάζ, γεγονός που έδωσε πρόσθετη τροφή στη διαδικτυακή συζήτηση γύρω από το όνομα της Νίκι Μινάζ.

Η Νίκι Μινάζ στο πλευρό του Τραμπ στο Μίσιγκαν

Η παρουσία της Μινάζ στο προεδρικό αεροσκάφος δεν ήταν μια μεμονωμένη εμφάνιση.

Η ράπερ συνόδευσε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, όπου εμφανίστηκε με σύνολο Gucci, κερδίζοντας την προσοχή των φωτογράφων και των παρευρισκομένων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξέφρασε την υποστήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην εξουσία άλλαξε το κλίμα στη χώρα.

«Πολλοί άνθρωποι είχαν αρχίσει να χάνουν την ελπίδα τους. Από τότε που επέστρεψε, άλλαξε την ενέργεια της χώρας μας και μας έδωσε ένα μέλλον για το οποίο μπορούμε να ανυπομονούμε», ανέφερε.

Η Μινάζ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τιμή της να συνεργάζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο περιέγραψε ως παράδειγμα ανθεκτικότητας.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αναφέρθηκε δημοσίως στη στήριξη που έχει λάβει από τη διάσημη καλλιτέχνιδα.

Από τη μουσική στη δημόσια πολιτική συζήτηση

Η Νίκι Μινάζ έχει εκφράσει τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο ανοιχτά τις πολιτικές της απόψεις, προκαλώντας συχνά αντιδράσεις στους θαυμαστές της.

Η δημόσια στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη προβολή από το 2025, ενώ το καλοκαίρι του 2026 είχε επισκεφθεί και τον Λευκό Οίκο.

Η τελευταία της εμφάνιση στο Μίσιγκαν δείχνει ότι η σχέση της με την αμερικανική προεδρία δεν περιορίζεται πλέον σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη φημολογία, το ενδεχόμενο ανάληψης κυβερνητικού αξιώματος παραμένει προς το παρόν ένα διαδικτυακό σενάριο που ξεκίνησε από ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα της διάσημης ράπερ μέσα στο Air Force One και το σχόλιο περί «νέας εκπροσώπου Τύπου» κατάφεραν να μετατρέψουν μια προεκλογική εμφάνιση σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ημέρας.

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