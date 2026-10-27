Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε για τη στενοχώρια που, όπως υποστήριξε, ένιωθε ο πατέρας του μετά την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1, την αφόσιωση του Γιώργου Παπαδάκη στη δημοσιογραφία και τη διαχείριση του πένθους δέκα μήνες μετά τον θάνατό του

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Φοίβος Παπαδάκης ανέφερε ότι ο πατέρας του, Γιώργος Παπαδάκης, ένιωθε πικρία μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, γεγονός που τον στενοχωρεί πολύ.
  • Ο Γιώργος Παπαδάκης αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στη δημοσιογραφία και παρουσίαζε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για 34 χρόνια με μεγάλη αφοσίωση.
  • Ο Φοίβος εξομολογήθηκε ότι ως παιδί έβλεπε την εκπομπή του πατέρα του για να τον νιώθει πιο κοντά, ενώ η απουσία του από την τηλεόραση του προκαλεί ακόμα έντονα συναισθήματα.
  • Μετά την αποχώρηση από την τηλεόραση, ο πατέρας του έχασε τη «φλόγα» του και η υγεία του επιδεινώθηκε, περιορίζοντας τον χρόνο που θα μπορούσαν να περάσουν μαζί.
  • Ο Φοίβος παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το πένθος και πιθανόν αντιμετώπισε κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Snapshot powered by AI

Για τον αιφνίδιο χαμό του πατέρα του, τη διαχείριση του πένθους αλλά και την πικρία του Γιώργου Παπαδάκη μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στα STAR ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης.

Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη δημοσιογραφία, αλλά, η αποχώρησή του από τον χώρο ήταν πικρή.

«Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»

Ο Φοίβος Παπαδάκης αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει ο πατέρας του με τον ΑΝΤ1 και ιδιαίτερα με το «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που παρουσίαζε επί 34 χρόνια.

Όπως αποκάλυψε, η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από έντονη πικρία, γεγονός που εξακολουθεί να τον στενοχωρεί.

«Είχε μία πίκρα όταν έφυγε από τον ΑΝΤ1 και αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε προσφέρει πολλά στον τηλεοπτικό σταθμό και στην ελληνική τηλεόραση, αφιερώνοντας τεράστιο μέρος της προσωπικής του ζωής στη δουλειά.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν εγκατέλειπε ποτέ το πόστο του, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

«Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή», αποκάλυψε, θέλοντας να περιγράψει την αφοσίωση του πατέρα του στη δημοσιογραφία.

Σύμφωνα με τον Φοίβο Παπαδάκη, το «Καλημέρα Ελλάδα» δεν ήταν για τον πατέρα του απλώς μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, το οποίο αντιμετώπιζε σχεδόν σαν ένα ακόμη παιδί του.

«Χτυπούσα την τηλεόραση και του έλεγα: Μπαμπά, βγες»

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν ο Φοίβος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στη σχέση του με τον πατέρα του. Όπως εξομολογήθηκε, όταν ήταν μικρός και ο Γιώργος Παπαδάκης βρισκόταν ήδη από πολύ νωρίς στο τηλεοπτικό στούντιο, ο ίδιος προσπαθούσε να τον δει μέσα από την οθόνη.

«Κι εγώ ως παιδί, πριν πάω σχολείο, στο δημοτικό, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος να βλέπω τον πατέρα μου, γιατί μου έλειπε», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε μια παιδική του συνήθεια που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απουσία του πατέρα του από το σπίτι τις πρωινές ώρες.

Πήγαινε πίσω από την τηλεόραση, πιστεύοντας ότι ο πατέρας του βρισκόταν πραγματικά μέσα στη συσκευή, και τον φώναζε να βγει.

«Δεν μπορώ να ανοίξω την τηλεόραση το πρωί»

Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη εξήγησε ότι η τηλεοπτική παρουσία του πατέρα του ήταν για εκείνον κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική δραστηριότητα. Ήταν μέρος της δικής του καθημερινότητας, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωση. Γι' αυτό και η απουσία του από την πρωινή ζώνη εξακολουθεί να του προκαλεί έντονα συναισθήματα.

«Δεν μπορώ να ανοίξω το πρωί την τηλεόραση», παραδέχθηκε, διευκρινίζοντας ότι η δυσκολία αυτή αφορά αποκλειστικά την προσωπική του απώλεια και δεν αποτελεί κριτική προς όσους συνεχίζουν να εργάζονται στην πρωινή ενημέρωση.

Όπως είπε, για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η πρωινή τηλεοπτική ζώνη ήταν ταυτισμένη με τη φωνή και την παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη.

«Θέλαμε επιτέλους να περάσουμε χρόνο μαζί, αλλά δεν προλάβαμε»

Ο Φοίβος Παπαδάκης στάθηκε και στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε μετά την αποχώρηση του πατέρα του από την τηλεόραση.

Όπως εξομολογήθηκε, ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας περίμεναν ότι, έπειτα από 34 χρόνια καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας, θα είχαν επιτέλους την ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί του. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Η υγεία του δημοσιογράφου επιδεινώθηκε μέσα στους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα ο κοινός τους χρόνος να αποδειχθεί πολύ λιγότερος από όσο είχαν ελπίσει.

Ο Φοίβος Παπαδάκης περιέγραψε ότι μετά την αποχώρηση από την εκπομπή ο πατέρας του έμοιαζε να έχει χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε χάσει τη «φλόγα» του, καθώς η δημοσιογραφία δεν αποτελούσε απλώς το επάγγελμά του, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί την απώλεια, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως πέρασε μια περίοδο κατάθλιψης μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Live - Τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση μαφιόζων στη Γερμανία: Οδηγός BMW θέρισε ομάδα ανδρών έξω από το Ανόβερο - Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία - Video

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα» της Pizza Fan - «Γνώριζα, αλλά ήμουν αντίθετος», λέει ο στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

17:51LIFESTYLE

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ. – Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και οι αγορές πολυτελών προϊόντων

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

17:26ANNOUNCEMENTS

Rakuten Viber: Τέσσερις κρυφές ρυθμίσεις που λύνουν μικρά καθημερινά προβλήματα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι - Ζημιές από πτώση θραυσμάτων στο Ριάντ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πόλεμος» καταγγελιών για σαμποτάζ, σκισμένα ψηφοδέλτια και καταγραφή ψηφοφόρων - Τα «κόλπα ακύρωσης» ψηφοδελτίων

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

16:54ANNOUNCEMENTS

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για παιδιά και

16:43LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Η τολμηρή πόζα πάνω στον Κάνιε Γουέστ και το αστραφτερό κορμάκι που εντυπωσίασε

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four το 2027 και το 2029

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου

16:39ANNOUNCEMENTS

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Δυναμική παρουσία των ασθενών στις αποφάσεις για την Υγεία 

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Σπάει τα ρεκόρ η συμμετοχή, έφτασε στο 45% - Η μεγαλύτερη από το 1973 - Στις κάλπες με καμήλες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

16:15ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική κι άλλους 6 νομούς - Πού μπορεί να μην γίνουν παρελάσεις

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και άλλες χώρες: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατ. ευρώ - Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι σκιές στην πρώτη εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας!

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες ύστερα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

15:14WHAT THE FACT

Χιλή: Το πείραμα με τους σολομούς που ξέφυγε από τον έλεγχο το 1970 και έφτασε μέχρι την Αργεντινή

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση και η έρευνα του ΕΚΑΒ - Η αξιολόγηση της κλήσης και η ανταπόκριση του ασθενοφόρου

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ