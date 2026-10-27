Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

Snapshot Ο Φοίβος Παπαδάκης ανέφερε ότι ο πατέρας του, Γιώργος Παπαδάκης, ένιωθε πικρία μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, γεγονός που τον στενοχωρεί πολύ.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στη δημοσιογραφία και παρουσίαζε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για 34 χρόνια με μεγάλη αφοσίωση.

Ο Φοίβος εξομολογήθηκε ότι ως παιδί έβλεπε την εκπομπή του πατέρα του για να τον νιώθει πιο κοντά, ενώ η απουσία του από την τηλεόραση του προκαλεί ακόμα έντονα συναισθήματα.

Μετά την αποχώρηση από την τηλεόραση, ο πατέρας του έχασε τη «φλόγα» του και η υγεία του επιδεινώθηκε, περιορίζοντας τον χρόνο που θα μπορούσαν να περάσουν μαζί.

Ο Φοίβος παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το πένθος και πιθανόν αντιμετώπισε κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα του. Snapshot powered by AI

Για τον αιφνίδιο χαμό του πατέρα του, τη διαχείριση του πένθους αλλά και την πικρία του Γιώργου Παπαδάκη μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στα STAR ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης.

Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη δημοσιογραφία, αλλά, η αποχώρησή του από τον χώρο ήταν πικρή.

«Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»

Ο Φοίβος Παπαδάκης αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει ο πατέρας του με τον ΑΝΤ1 και ιδιαίτερα με το «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που παρουσίαζε επί 34 χρόνια.

Όπως αποκάλυψε, η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από έντονη πικρία, γεγονός που εξακολουθεί να τον στενοχωρεί.

«Είχε μία πίκρα όταν έφυγε από τον ΑΝΤ1 και αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε προσφέρει πολλά στον τηλεοπτικό σταθμό και στην ελληνική τηλεόραση, αφιερώνοντας τεράστιο μέρος της προσωπικής του ζωής στη δουλειά.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν εγκατέλειπε ποτέ το πόστο του, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

«Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή», αποκάλυψε, θέλοντας να περιγράψει την αφοσίωση του πατέρα του στη δημοσιογραφία.

Σύμφωνα με τον Φοίβο Παπαδάκη, το «Καλημέρα Ελλάδα» δεν ήταν για τον πατέρα του απλώς μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, το οποίο αντιμετώπιζε σχεδόν σαν ένα ακόμη παιδί του.

«Χτυπούσα την τηλεόραση και του έλεγα: Μπαμπά, βγες»

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν ο Φοίβος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στη σχέση του με τον πατέρα του. Όπως εξομολογήθηκε, όταν ήταν μικρός και ο Γιώργος Παπαδάκης βρισκόταν ήδη από πολύ νωρίς στο τηλεοπτικό στούντιο, ο ίδιος προσπαθούσε να τον δει μέσα από την οθόνη.

«Κι εγώ ως παιδί, πριν πάω σχολείο, στο δημοτικό, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος να βλέπω τον πατέρα μου, γιατί μου έλειπε», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε μια παιδική του συνήθεια που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απουσία του πατέρα του από το σπίτι τις πρωινές ώρες.

Πήγαινε πίσω από την τηλεόραση, πιστεύοντας ότι ο πατέρας του βρισκόταν πραγματικά μέσα στη συσκευή, και τον φώναζε να βγει.

«Δεν μπορώ να ανοίξω την τηλεόραση το πρωί»

Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη εξήγησε ότι η τηλεοπτική παρουσία του πατέρα του ήταν για εκείνον κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική δραστηριότητα. Ήταν μέρος της δικής του καθημερινότητας, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωση. Γι' αυτό και η απουσία του από την πρωινή ζώνη εξακολουθεί να του προκαλεί έντονα συναισθήματα.

«Δεν μπορώ να ανοίξω το πρωί την τηλεόραση», παραδέχθηκε, διευκρινίζοντας ότι η δυσκολία αυτή αφορά αποκλειστικά την προσωπική του απώλεια και δεν αποτελεί κριτική προς όσους συνεχίζουν να εργάζονται στην πρωινή ενημέρωση.

Όπως είπε, για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η πρωινή τηλεοπτική ζώνη ήταν ταυτισμένη με τη φωνή και την παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη.

«Θέλαμε επιτέλους να περάσουμε χρόνο μαζί, αλλά δεν προλάβαμε»

Ο Φοίβος Παπαδάκης στάθηκε και στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε μετά την αποχώρηση του πατέρα του από την τηλεόραση.

Όπως εξομολογήθηκε, ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας περίμεναν ότι, έπειτα από 34 χρόνια καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας, θα είχαν επιτέλους την ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί του. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Η υγεία του δημοσιογράφου επιδεινώθηκε μέσα στους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα ο κοινός τους χρόνος να αποδειχθεί πολύ λιγότερος από όσο είχαν ελπίσει.

Ο Φοίβος Παπαδάκης περιέγραψε ότι μετά την αποχώρηση από την εκπομπή ο πατέρας του έμοιαζε να έχει χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε χάσει τη «φλόγα» του, καθώς η δημοσιογραφία δεν αποτελούσε απλώς το επάγγελμά του, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί την απώλεια, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως πέρασε μια περίοδο κατάθλιψης μετά τον θάνατο του πατέρα του.

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