Άννυ Ζιώγα: Η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 35 χρόνια

Snapshot Η Άννυ Ζιώγα αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 35 χρόνια και 34 χρόνια ως αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη.

Ξεκίνησε την πορεία της πολύ νέα και συνέδεσε την επαγγελματική της διαδρομή με την εξέλιξη της εκπομπής και της ελληνικής τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, είδε πολλούς δημοσιογράφους να ξεκινούν και να εξελίσσονται μέσα από την εκπομπή.

Ευχαρίστησε τον ΑΝΤ1 για την πολυετή συνεργασία και δήλωσε ότι φεύγει γεμάτη και ευγνωμοσύνη.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς παρουσίας στην ελληνική ενημερωτική τηλεόραση και ανοίγει δρόμο για το επόμενο βήμα της καριέρας της. Snapshot powered by AI

Έπειτα από 35 χρόνια στον ΑΝΤ1 και 34 χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα», η Άννυ Ζιώγα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό, κλείνοντας έναν από τους πλέον μακροχρόνιους επαγγελματικούς κύκλους στην ελληνική τηλεόραση.

Η επί σειρά ετών αρχισυντάκτρια της εκπομπής αποχαιρετά τον ΑΝΤ1 με μια ανάρτηση στην οποία κάνει τον απολογισμό μιας διαδρομής που ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη πολύ νέα και συνδέθηκε άρρηκτα με την πορεία του Γιώργου Παπαδάκη και του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Τα 34 από αυτά τα χρόνια δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη ήταν ένα μοναδικό ταξίδι ζωής», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πορεία κατά την οποία έζησε από κοντά σημαντικές στιγμές της εκπομπής αλλά και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Από το κοντρόλ του «Καλημέρα Ελλάδα», η Άννυ Ζιώγα έζησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες την καθημερινή ενημερωτική τηλεόραση, ενώ παράλληλα είδε να περνούν από την εκπομπή δημοσιογράφοι που ξεκίνησαν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης.

Στην ανάρτησή της ευχαριστεί τον ΑΝΤ1 για την πολυετή συνεργασία και όσα της προσέφερε, σημειώνοντας ότι φεύγει «γεμάτη, με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη».

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα μακράς παρουσίας πίσω από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ενημερωτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης.

«Ευχαριστώ τον ΑΝΤ1 για όλα όσα μου έδωσε. Για τα γερά θεμέλια και τα φτερά. Και τώρα… ώρα για το επόμενο βήμα», καταλήγει.

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