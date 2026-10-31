Χάρι Στάιλς: Εμφανίστηκε όπως στην πρώτη του audition στο «X Factor» και έγινε viral

Ο τραγουδιστής φόρεσε ξανά τα ρούχα με τα οποία είχε εμφανιστεί το 2010 στο talent show και ερμήνευσε το τραγούδι που τον οδήγησε στην επόμενη φάση, συγκινώντας τους θαυμαστές του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χάρι Στάιλς: Εμφανίστηκε όπως στην πρώτη του audition στο «X Factor» και έγινε viral
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  • Ο Χάρι Στάιλς αναβίωσε την πρώτη του audition στο «X Factor» του 2010, εμφανιζόμενος με την ίδια εμφάνιση και ερμηνεύοντας το «Isn't She Lovely» του Stevie Wonder.
  • Κατά τη συναυλία του στο Madison Square Garden, αναπαρήγαγε μια ατάκα από την audition, αναφερόμενος στη δουλειά που έκανε τότε σε φούρνο στο Χολμς Τσάπελ.
  • Η εμφάνισή του έγινε viral στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του για την αναφορά στα πρώτα του βήματα.
  • Η συναυλία ξεκίνησε με τον Στάιλς ντυμένο Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ τα μέλη της μπάντας και οι χορευτές φορούσαν εμφανίσεις εμπνευσμένες από διάφορες περιόδους της καριέρας του.
  • Νωρίτερα τον Οκτώβριο, παρουσίασε στο ίδιο στάδιο το τραγούδι «What Is Enough» αφιερωμένο στον Λίαμ Πέιν, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του.
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Μια αναδρομή στην αρχή της μουσικής του διαδρομής έκανε ο Χάρι Στάιλς, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μια ιδιαίτερη στιγμή στο φετινό Harryween. Ο Βρετανός τραγουδιστής αναβίωσε την πρώτη του audition στο «X Factor» το 2010, φορώντας την ίδια εμφάνιση που είχε επιλέξει όταν, σε ηλικία μόλις 16 ετών, διεκδικούσε μια θέση στο talent show.

Το βράδυ της Παρασκευής (30 Οκτωβρίου), στη σκηνή του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, ο Στάιλς άλλαξε κοστούμι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό ντύσιμο της audition του. Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Isn't She Lovely» του Stevie Wonder, το τραγούδι με το οποίο είχε καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Μάλιστα, αναπαρήγαγε και μία από τις ατάκες που είχε πει τότε στους κριτές, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στο κοινό: «I work in a bakery» («Δουλεύω σε έναν φούρνο»). Ήταν μια αναφορά στην part-time δουλειά που έκανε τότε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χολμς Τσάπελ, στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας.

Η εμφάνισή του έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, με τους θαυμαστές του να ενθουσιάζονται με την αναφορά στα πρώτα του βήματα.

Από τον Έλβις Πρίσλεϊ στην πρώτη audition του «X Factor»

Η αναβίωση της εμφάνισης του 2010 δεν ήταν η πρώτη μεταμφίεση της βραδιάς. Ο Χάρι Στάιλς ξεκίνησε τη συναυλία ντυμένος Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ τα μέλη της μπάντας και οι χορευτές του είχαν επιλέξει διαφορετικές εμφανίσεις εμπνευσμένες από διάφορες περιόδους της καριέρας του.

Η αναφορά στον βασιλιά του rock 'n' roll δεν ήταν τυχαία, καθώς το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ ο Στάιλς ήταν μια διασκευή του «The Girl of My Best Friend» του Έλβις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Isn't She Lovely» δεν ήταν η πρώτη επιλογή του στην audition του «X Factor». Σε υλικό που δημοσίευσε η εκπομπή το 2022 αποκαλύφθηκε ότι αρχικά είχε τραγουδήσει το «Hey, Soul Sister» των Train.

Μόνο όταν ο Σάιμον Κάουελ τού ζήτησε να τραγουδήσει χωρίς μουσική συνοδεία, επέλεξε να ερμηνεύσει a cappella το κομμάτι του Στίβι Γουόντερ.

Στη συνέχεια, ο Στάιλς εντάχθηκε στους One Direction, μαζί με τους Νάιαλ Χόραν, Λούις Τόμλινσον, Ζέιν Μάλικ και Λίαμ Πέιν, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Μάλιστα, νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο τραγουδιστής παρουσίασε για πρώτη φορά στο ίδιο στάδιο το «What Is Enough», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Λίαμ Πέιν, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του.

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