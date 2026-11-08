Βίκυ Σταυροπούλου: Της έκαναν έκπληξη πάνω στη σκηνή για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση της ηθοποιού

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Βίκυ Σταυροπούλου: Της έκαναν έκπληξη πάνω στη σκηνή για τα γενέθλιά της
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  • Η Βίκυ Σταυροπούλου έκλεισε τα 57 και οι συνεργάτες της την εξέπληξαν με τούρτα πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης «Μπαμπάδες με Ρούμι».
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την έκπληξη, καθώς και φωτογραφίες με την εγκυμονούσα κόρη της, Δανάη Μπάρκα.
  • Στην ανάρτησή της, η Βίκυ Σταυροπούλου ευχαρίστησε για τις ευχές και έστειλε μήνυμα για αγάπη, δύναμη, καλοσύνη και χαρά στη ζωή.
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Μία όμορφη έκπληξη επί σκηνής ετοίμασαν στη Βίκυ Σταυροπούλου οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί, για τα γενέθλιά της.

Με αφορμή τα 57α γενέθλιά της την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι συνάδελφοί της από το θεατρικό έργο «Μπαμπάδες με Ρούμι» τής έφεραν μια τούρτα για να της ευχηθούν. Την επομένη, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τη στιγμή της έκπληξης, μια κοινή λήψη αγκαλιά με την εγκυμονούσα κόρη της, Δανάη Μπάρκα, καθώς και μια εικόνα όπου κρατούσε ένα γλυκό με ένα κερί σε σχήμα ερωτηματικού.

Η ηθοποιός στην ανάρτησή της έγραψε: «Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μην λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, (αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας».

Δείτε την ανάρτησή της

https://www.instagram.com/p/Dfc2tlgCMW2/

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