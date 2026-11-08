Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση και οι ευχές στον γιο του, Μιχάλη

Snapshot Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε δημόσια στον γιο του Μιχάλη για τα γενέθλιά του μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η φωτογραφία με τον γιο του αποτελεί σπάνια δημόσια έκθεση της οικογενειακής του ζωής.

Ο Μιχάλης είναι γιος του από τον γάμο του με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στη ζωή του.

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει έντονη αγάπη και λατρεία για τον γιο του, τονίζοντας ότι δεν είναι αυστηρός μαζί του.

Τονίζει τη σημασία της ειλικρίνειας, της αγάπης και της αμοιβαίας αποδοχής στη σχέση με τον Μιχάλη. Snapshot powered by AI

Μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Instagram ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στον γιο του, Μιχάλη, για την ημέρα των γενεθλίων του. Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί σταθερά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προστασία της οικογενειακής του ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα κοινό στιγμιότυπο με το παιδί του, συνοδεύοντάς το με τη λιτή φράση:

«Χρόνια πολλά γιε μου…».

https://www.instagram.com/p/Dfea4HjIP1M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, φορώντας και οι δύο μαύρα πουκάμισα. Η συγκεκριμένη ανάρτηση τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, καθώς αποτελεί μία από τις ελάχιστες φορές που ο ηθοποιός επιλέγει να δώσει στη δημοσιότητα εικόνα από την ιδιωτική του ζωή με το παιδί του.

Ο Μιχάλης είναι ο καρπός του γάμου του Βασίλη Μπισμπίκη με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Όπως έχει γίνει σαφές από τις κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις του, ο γιος του αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και κατέχει την πλέον κεντρική θέση στη ζωή του.

Η σχέση εμπιστοσύνης και η λατρεία για τον γιο του

Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με έντονο συναίσθημα και συγκίνηση στον ρόλο του ως πατέρας. Τον Οκτώβριο του 2022, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, είχε μιλήσει ανοιχτά για το συναισθηματικό δέσιμο που τον συνδέει με τον Μιχάλη:

«Έχω λατρεία με τον γιο μου. Είναι ο άγγελός μου. Τον λατρεύω. Δεν είμαι καθόλου αυστηρός μαζί του».

Παράλληλα, σε παλαιότερη τοποθέτησή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να διαπαιδαγωγεί τον γιο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας, της αγάπης και της αμοιβαίας αποδοχής στη σχέση γονέα και παιδιού:

«Θέλω ο Μιχάλης να είναι ανοιχτός μαζί μου, να μη φοβάται να μου πει το οτιδήποτε».

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