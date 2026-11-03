Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα - απάτη στα κοινωνικά δίκτυα από τη «μάνατζερ Σόνια»

Snapshot Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προειδοποιεί για απάτη που χρησιμοποιεί το όνομά του μέσω μιας ψεύτικης «μάνατζερ» στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μήνυμα από τη «μάνατζερ Σόνια» υπόσχεται προσωπική επικοινωνία με τον ηθοποιό, αλλά είναι ψευδές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης καλεί τους θαυμαστές του να αγνοήσουν τέτοια μηνύματα και ξεκαθαρίζει πως δεν έχουν καμία σχέση μαζί του.

Η απάτη στοχεύει σε ανυποψίαστους θαυμαστές που λαμβάνουν το ψεύτικο μήνυμα. Snapshot powered by AI

Με μία ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προειδοποίησε τους θαυμαστές και ακολουθούς τους, για μία απάτη που επιχειρείται στο όνομά του, με πρόσχημα πως είναι μάνατζέρ του και μιλάει εκ μέρους του.

Σε στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, o ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε ένα μήνυμα που διακινείται από μία υποτιθέμενη διαδικτυακή μάνατζέρ του με το όνομα «Σόνια», η οποία υπόσχεται προσωπική επικοινωνία με τον Βασίλη Μπισμπίκη στους ανυποψίαστους θαυμαστές του.

Ο ηθοποιός στην ανάρτησή του, όπου εμφανίζεται το μήνυμα που στέλνει η άγνωστη γυναίκα, καλεί τους θαυμαστές του να το αγνοήσουν.

Η ανάρτηση του ηθοποιού

«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Το μήνυμα της «μάνατζερ»

«Γεια σας, ονομάζομαι Σόνια και είμαι η προσωπική διαδικτυακή μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη. Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας.

Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του.

Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας».