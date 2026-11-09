Πέθανε η θρυλική φωνή της disco, Ροσέλ Φλέμινγκ, σε ηλικία 72 ετών

Snapshot Η Ροσέλ Φλέμινγκ, εμβληματική τραγουδίστρια της disco και R&B, πέθανε σε ηλικία 72 ετών στη Φιλαδέλφεια.

Η μουσική της στα 70s και 80s επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση της house μουσικής και επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Το τραγούδι «Let No Man Put Asunder» από τους First Choice έγινε βασικό στοιχείο της πρώιμης house σκηνής του Σικάγου μέσω remixes και επανεκτελέσεων.

Η σόλο καριέρα της περιλάμβανε επιτυχίες στη dance μουσική, ενώ διατήρησε στενή σχέση με τις μουσικές της ρίζες στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας.

Η κληρονομιά της συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη χορευτική μουσική και να διατηρείται ζωντανή μέσα από τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο της μουσικής η είδηση του θανάτου της Ροσέλ Φλέμινγκ, της εμβληματικής τραγουδίστριας των First Choice, σε ηλικία 72 ετών.

Η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, που συνέδεσε το όνομά της με τη χρυσή εποχή της disco και της R&B, πέθανε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στη γενέτειρά της, τη Φιλαδέλφεια.

Την είδηση γνωστοποίησε ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Τζορτζ Ιζ Κορέια, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, η οικογένεια και οι συνεργάτες της αναφέρθηκαν στη ζεστασιά, την αγάπη και τη χαρά που πρόσφερε στους ανθρώπους γύρω της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου της, ενώ οι λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού της θα γνωστοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από τη σχολική χορωδία στην κορυφή της disco

Η Ροσέλ Φλέμινγκ γεννήθηκε το 1954 στη Φιλαδέλφεια, μια πόλη που έμελλε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αμερικανικής soul μουσικής.

Το μουσικό της ταξίδι άρχισε στα σχολικά χρόνια, όταν μαζί με τις συμμαθήτριές της Ανέτ Γκεστ και Γουόρντελ Πάιπερ δημιούργησαν ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα με την ονομασία The Debonettes.

Με τη βοήθεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Τζόρτζι Γουντς, οι νεαρές τραγουδίστριες ήρθαν σε επαφή με τον παραγωγό Νόρμαν Χάρις και τον τραγουδοποιό Άλαν Φέλντερ.

Το συγκρότημα μετονομάστηκε σε First Choice και σύντομα άρχισε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της Φιλαδέλφειας.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1973 με το τραγούδι «Armed and Extremely Dangerous», το οποίο έφτασε στην 11η θέση του αμερικανικού Billboard R&B chart και στην 28η θέση του Billboard Hot 100.

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Smarty Pants», «The Player», «Guilty» και «Doctor Love», που καθιέρωσαν το συγκρότημα ως μία από τις χαρακτηριστικότερες παρουσίες της Philadelphia soul και της ανερχόμενης disco.

Η φωνή που συνέδεσε τη disco με τη house μουσική

Η σημαντικότερη παρακαταθήκη της Ροσέλ Φλέμινγκ δεν περιορίζεται στις επιτυχίες των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Το 1977, οι First Choice κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Delusions», στο οποίο περιλαμβανόταν το τραγούδι «Let No Man Put Asunder».

Το συγκεκριμένο κομμάτι έμελλε να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή στα νυχτερινά κλαμπ της Αμερικής, αποτελώντας βασικό στοιχείο της πρώιμης house σκηνής του Σικάγου.

Οι παραγωγοί και DJs αξιοποίησαν τη δυναμική ερμηνεία της Φλέμινγκ, δημιουργώντας νέες εκδοχές και remixes που διατήρησαν το τραγούδι δημοφιλές για δεκαετίες.

Η επιρροή της επεκτάθηκε και σε νεότερους καλλιτέχνες. Η Mary J. Blige διασκεύασε το «Let No Man Put Asunder» το 1999, ενώ τραγούδια των First Choice χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα σε σύγχρονες παραγωγές R&B και hip-hop.

Ανάμεσά τους και το «Middle Child» του J. Cole, το 2019, στο οποίο αξιοποιήθηκε δείγμα από το «Wake Up to Me».

Η σόλο καριέρα και η αγάπη για τη μουσική

Μετά την αρχική διάλυση των First Choice, η Ροσέλ Φλέμινγκ συνέχισε τη μουσική της πορεία ως σόλο καλλιτέχνιδα.

Κυκλοφόρησε dance τραγούδια όπως τα «Love Itch», «Danger!» και «Suffer (The Consequences)», διατηρώντας την παρουσία της στον χώρο της χορευτικής μουσικής.

Παράλληλα, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις μουσικές της ρίζες.

Η Christian Hope Baptist Church στη Φιλαδέλφεια, όπου τραγουδούσε από μικρή ηλικία, την αποχαιρέτησε με συγκίνηση, τονίζοντας ότι ακόμη και όταν γνώρισε τη διεθνή επιτυχία, επέστρεφε στην εκκλησία για να τραγουδήσει.

Η δισκογραφική εταιρεία BMG απέτισε επίσης φόρο τιμής στην ερμηνεύτρια, υπογραμμίζοντας ότι η χαρακτηριστική φωνή της συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου της disco και εξακολουθεί να επηρεάζει τη σύγχρονη χορευτική μουσική.

Η Ροσέλ Φλέμινγκ αφήνει πίσω της μια μουσική κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια μιας εποχής. Από τη soul της Φιλαδέλφειας μέχρι τις πίστες της disco και τη γέννηση της house, η φωνή της εξακολουθεί να ακούγεται μέσα από τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο.

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