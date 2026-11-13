Στάθης Μαντζώρος: Γύρισε σπίτι του, αλλά ξαναπήγε στο νοσοκομείο λόγω ίωσης, είπε ο Μιχάλης Αεράκης

Snapshot Ο Στάθης Μαντζώρος βγήκε από την εντατική και επέστρεψε στο σπίτι του 17 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Παρά τη βελτίωση και την αντίδρασή του σε ερεθίσματα, ταλαιπωρείται από μια ίωση και μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο.

Η σύζυγός του αποφάσισε την εισαγωγή του στο νοσοκομείο λόγω της ίωσης.

Ο Μαντζώρος χρειάζεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης για περαιτέρω φροντίδα.

Συγγενείς και συνάδελφοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να καλύψουν το κόστος της αποκατάστασης. Snapshot powered by AI

Βγήκε από την εντατική και επέστρεψε στο σπίτι του ο Στάθης Μαντζώρος, 17 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Ωστόσο, όπως είπε ο συνάδελφός Μιχάλης Αεράκης, το πρωί της Παρασκευής στον ANT1, ο ηθοποιός ταλαιπωρείται από μία ίωση και η σύζυγός του έκρινε πως έπρεπε να εισέλθει ξανά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον κ. Αεράκη, ο Στάθης Μαντζώρος έχει παρουσιάσει βελτίωση και αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα, ωστόσο, χρειάζεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τα οικεία του πρόσωπα να κάνουν προσπάθειες για να συγκεντρώσουν χρήματα και να βοηθήσουν την οικογένειά του.

Ο Μιχάλης Αεράκης είπε συγκεκριμένα: «Ο Στάθης ταλαιπωρείται εδώ και 17 μήνες με ένα εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν στον Ερυθρό μέχρι πριν από έναν μήνα και επέστρεψε σπίτι, σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα έλεγα. Τουλάχιστον αντιδρά, έχει φύγει από το κώμα που ήταν τόσους μήνες και τώρα ταλαιπωρείται από μία μικρή ίωση και η γυναίκα του τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς. Θέλω να σας πω ότι θα το ξεπεράσει και αυτό.

Σίγουρα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα χρήματα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι πάρα πολλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε, συνάδελφοι και όχι μόνο, να μαζευτεί ένα ποσό τέτοιο που να μπορέσει απρόσκοπτα να γίνει η συνέχεια της νοσηλείας του».

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