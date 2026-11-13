Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Η κατάσταση της υγείας της Μαρίνας επιδεινώνεται ραγδαία…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο
LIFESTYLE
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  • Η υγεία της Μαρίνας επιδεινώνεται ραγδαία και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
  • Η Ελισάβετ συγκρούεται έντονα με τον Κωστή, που φεύγει από το σπίτι, ενώ προσπαθεί να πλησιάσει τα εγγόνια της χωρίς επιτυχία.
  • Η σχέση της Μαρίνας με την Ελισάβετ καταρρέει με την άφιξη της Εύας, που παλεύει να πείσει τη Μαρίνα για τις καλές της προθέσεις.
  • Ο Αργύρης φτάνει τραυματισμένος στο σπίτι της Μαρίνας, η οποία τον φροντίζει και λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τον πατέρα της.
  • Ο Μάρκος και ο Γιάννης αναγκάζονται να συνεργαστούν για να μεταφέρουν τη Μαρίνα στον Κυριάκο, ενώ η Ελισάβετ ζητά από την Εύα να μοιραστεί μια αβάσταχτη ομολογία.
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Με δύο καταιγιστικά επεισόδια έρχεται η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA, την ερχόμενη εβδομάδα. Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη, η Εύα μιλά στη μητέρα της για τον Νίκο, ενώ η Ελισάβετ συγκρούεται έντονα με τον Κωστή κι εκείνος φεύγει από το σπίτι.

Παράλληλα, η Μαρίνα δίνει τη δική της μάχη με τα σημάδια να προκαλούν ανησυχία για την υγεία της.Συγκεκριμένα, η ξαφνική συνάντηση της Ελισάβετ με τα εγγόνια της, τους αναστατώνει όλους. Εκείνη κατηγορεί τον Κωστή ότι ενεργεί πισώπλατα, ενώ εκείνος αγωνίζεται να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα.

Η Ελισάβετ προσπαθεί ναπλησιάσει λίγο τα παιδιά, αλλά δεν θα προλάβει. Η συνάντησή της με την Μαρίνα, μόνο καταστροφή θα φέρει στην ήδη διαλυμένη σχέση τους, που θα ολοκληρωθείμε την άφιξη της Εύας.

Η Εύα παλεύει μάταια να πείσει την Μαρίνα πως δεν θα τους έκανε ποτέ κακό. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το άδοξο τέλος της γνωριμίας τους με τους παππούδες. Ο Κωστής στηρίζει την Ελισάβετ που βασανίζεται από ενοχές. Το ίδιο κι η Εύα, που για άλλη μια φορά εξαφανίζεται απ’ το σπίτι.

Η Μαρίνα εμπιστεύεται τα παιδιά στον Μάρκο, ενώ έξω απ’ το σπίτι, φτάνει άγρια δαρμένος και αιμόφυρτος ο Αργύρης. Η Μαρίνα τον φροντίζει κι εκείνος της μιλάγια τον πατέρα της. Η Εύα επιστρέφει χαράματα, ενώ η Μαρίνα ξυπνά με πυρετό και απόλυτη αδυναμία.

Ο Μάρκος αναλαμβάνει τα παιδιά, ο Γιάννης το μαθαίνεικι οι δυο τους θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για να την πάνε στον Κυριάκο. Η Ελισάβετ ζητά απ’ την Εύα να την εμπιστευθεί και να της μιλήσει, για να ακούσει από εκείνη, μια αβάσταχτη ομολογία.

Η καταιγιστική αποκάλυψη της Εύας για το ατύχημα του Νίκου χωρίς, όμως, όλη την αλήθεια, πείθει την Ελισάβετ που της ζητά να την κρύψει απ’ όλους και για πάντα.

Η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, ενώ ο Μάρκος κι ο Γιάννης, σε άσβεστο μίσος και ανταγωνισμό, τσακώνονται και καταλήγουν σε άγριο ξύλο. Ο Μάρκος εκδιώκεται απ’ το νοσοκομείο και η Μαρίνα του ζητά να μείνει μακριά της. Εκείνος διαλύεται. Ο Γιάννης έτσι, βρίσκει ευκαιρία να της γίνει απαραίτητος, φροντίζοντας τα παιδιά και προκαλώντας την ενόχληση της Ξένιας.

Η Ελισάβετ κι ο Κωστής αδυνατούν να συμφιλιωθούν, αφούο Κωστής είναι πεπεισμένος πως η Ελισάβετ του κρύβει πράγματα για την Εύα. Εκείνη αντεπιτίθεται για τα δικά του μυστικά και ψέματα, συγκρούονται έντονα και ο Κωστής φεύγει απ’ το σπίτι.

Η Εύα συνεχίζει τα sex call για να κρυφτεί απ’ τις ενοχές της, ενώ ο Κωστής επιτίθεται στην παρέα των χαρτοπαικτών που φιλοξενεί στο ραφτάδικο.

Ο Μάρκος ψάχνει να μάθει πληροφορίες για τον Γιάννη. Αγωνιώντας για την Μαρίνα και μην αντέχοντας μακριά της, περιφρονεί όλες τις απαγορεύσεις και μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της.

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