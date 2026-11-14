Ντέμι Μουρ: Έγινε 64 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της στέλνοντας μήνυμα για τη μητρότητα

Snapshot Η Ντέμι Μουρ γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της με μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Γκάι Οσερί, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια.

Στην ανάρτησή της, τόνισε τη σημασία της αγάπης και υποστήριξης στη μητρότητα και την ανατροφή των παιδιών.

Αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στις ΗΠΑ, με μία στις δύο να δυσκολεύεται να αγοράσει πάνες.

Υποστήριξε το έργο του οργανισμού Baby2Baby, που έχει διανείμει πάνω από 400 εκατομμύρια πάνες σε οικογένειες σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Ντέμι Μουρ θα παρευρεθεί ως τιμώμενη προσωπικότητα στο φετινό φιλανθρωπικό γκαλά του Baby2Baby, αναδεικνύοντας τη σημασία της δράσης του οργανισμού. Snapshot powered by AI

Η Ντέμι Μουρ έγινε 64 ετών και θέλησε να ευχαριστήσει όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της μέσα από μια ανάρτηση στα social media, στην οποία μοιράστηκε στιγμές από τον εορτασμό της ξεχωριστής ημέρας της.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Γκάι Οσερί για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση της γιορτής προς τιμήν της, σημειώνοντας ότι άνοιξε τόσο το σπίτι όσο και την καρδιά του για να την υποδεχτεί.

Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχώρισαν οι στιγμές με τις τρεις κόρες της, Ρούμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Μπρους Γουίλις, καθώς και με την εγγονή της, Λουέτα. Η οικογένειά της βρέθηκε κοντά της για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Ντέμι Μουρ αναφέρθηκε στη μητρότητα και στη σημασία της αγάπης και της υποστήριξης στην ανατροφή των παιδιών. «Δεν σταματώ ποτέ να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για αυτά τα μωρά.

https://www.instagram.com/p/DfqPzDvDJ3u/

Πόσο τυχεροί είμαστε που τα μεγαλώνουμε με αγάπη και υποστήριξη. Κάθε μητέρα θα έπρεπε να γνωρίζει πώς είναι να έχει μια δυνατή κοινότητα στο πλευρό της», έγραψε.

Η ηθοποιός έστρεψε, παράλληλα, την προσοχή στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι μία στις δύο δυσκολεύεται να αγοράσει πάνες για τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/p/DfscBj7mAO-/

Με αφορμή το έργο του οργανισμού Baby2Baby, ανέφερε ότι έχουν διανεμηθεί περισσότερες από 400 εκατομμύρια πάνες σε οικογένειες και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη που θα παρευρεθεί στο φετινό φιλανθρωπικό γκαλά του οργανισμού ως μία από τις τιμώμενες προσωπικότητες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης του για τα παιδιά και τις μητέρες.

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