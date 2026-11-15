Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

Snapshot Ο Βαγγέλης Κακουριώτης ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα μέσα από οντισιόν και έγινε μέλος του συγκροτήματος «Boys and Noise».

Η αναγνωρισιμότητα ήρθε σε ηλικία 16 ετών, με θαυμαστές να τον ακολουθούν μέχρι το σπίτι και το σχολείο του.

Από μικρός έδινε σημασία στην εικόνα και την παρουσία του στη σκηνή, επιδιώκοντας να εκπέμπει δυναμισμό.

Η οικογένειά του τον στήριξε σημαντικά, μεγαλώνοντας σε περιβάλλον που ενθάρρυνε την έκφραση με όρια. Snapshot powered by AI

Για τα πρώτα του βήματα στη μουσική, την απότομη αναγνωρισιμότητα που γνώρισε σε ηλικία μόλις 16 ετών, αλλά και τη στήριξη που είχε από την οικογένειά του, μίλησε ο Βαγγέλης Κακουριώτης στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ .

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε πώς ξεκίνησε η πορεία του στο συγκρότημα, εξηγώντας ότι όλα άρχισαν μέσα από μια συμμετοχή σε οντισιόν. Όπως ανέφερε, τα μέλη δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, μέχρι που συναντήθηκαν στο στούντιο και τους ανακοινώθηκε η σκέψη να δημιουργηθεί το συγκρότημα «Boys and Noise».

«Τραγούδαγα από μικρός… Δεν γνωριζόμασταν. Δηλώσαμε συμμετοχή και βρεθήκαμε στο στούντιο και μας είπαν ότι σκέφτονται αυτό το πρότζεκτ, να κάνουμε το συγκρότημα. Ήταν ο πατέρας μου μαζί, ήμουν ανήλικος. Ήμουν τόσο πωρωμένος… Το τραγούδι για μένα ήταν και είναι έρωτας. Μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι από τότε σκεφτόταν πώς ήθελε να παρουσιάζεται στη σκηνή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα και την παρουσία του μπροστά στο κοινό.

«Παρατηρούσα πώς ήθελα να στέκομαι, σκεφτόμουν τον εαυτό μου στη σκηνή, ήθελα να βγάζω δυναμισμό… Έγινε το συγκρότημα», πρόσθεσε.

«Ήξεραν το σπίτι που έμενα τότε»

Η αναγνωρισιμότητα ήρθε πολύ νωρίς για τον Βαγγέλη Κακουριώτη, ο οποίος περιέγραψε τις αντιδράσεις των θαυμαστών του όταν ήταν ακόμη μαθητής. Όπως αποκάλυψε, η δημοτικότητά του είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε θαυμαστές τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του.

«Ήξεραν το σπίτι που έμενα τότε. Έρχονταν στο σχολείο, με ακολουθούσαν και έτσι βρήκαν το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος των γονιών του

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των γονιών του στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Όπως εξήγησε, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου μπορούσε να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, χωρίς όμως να απουσιάζουν τα όρια.

«Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει και παράλληλα να έχω δύο γονείς οι οποίοι να βάζουν και τα όριά τους. Έπαιξαν ρόλο οι γονείς μου», σημείωσε.

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