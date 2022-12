COSMOTE TV: Αποκλειστικά η 35η τελετή απονομής βραβείων Κινηματογράφου

Το Σάββατο 9/12 στις 21:15 σε σχολιασμό Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου και Ιωσηφίνας Γριβέα

Η 35η τελετή απονομής των βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Τα «Ευρωπαϊκά Όσκαρ» θα μεταδοθούν ζωντανά, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου και της Ιωσηφίνας Γριβέα, το Σάββατο 10/12 στις 21:15 στο COSMOTE CINEMA 1 HD .

Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες, διεκδικούν βραβεία συνολικά 13 ταινίες που θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, το 2023. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι δραματικές ταινίες «Close» του Λουκάς Ντοντ και «Το Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ, οι οποίες είναι υποψήφιες για 5 βραβεία η καθεμία, όπως αυτά της καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, καλύτερου σκηνοθέτη και καλύτερου ανδρικού ρόλου. Το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής κωμωδίας διεκδικούν, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Η μεγάλη ρήξη» και «Το τέλειο αφεντικό», ενώ στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων φιγουράρει ο μικρός Νικόλας με την νέα ταινία «Little Nicholas: Happy as can be».

Επίσης, η πολυβραβευμένη Πενέλοπε Κρουζ είναι υποψήφια στην κατηγορία α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία του Πέδρο Αλμοδοβαρ «Παράλληλες Μητέρες», ενώ στην ίδια κούρσα «κατεβαίνει» και η Μελτέμ Καπτάν για τη συμμετοχή της στο «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush».

Μετά τη λήξη της τελετής απονομής των βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα προβληθεί στο COSMOTE CINEMA 1HD η περσινή καλύτερη ταινία της διοργάνωσης, «Quo Vadis Aida?». Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την λαμπερή βραδιά του κορυφαίου ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού σε επανάληψη και υποτιτλισμένη, την Πέμπτη 15/12 στο COSMOTE CINEMA 2HD.