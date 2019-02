Η Coca-Cola δίνει το «παρών» στο 4ο Delphi Economic Forum, ως Χρυσός Χορηγός

28 Φεβρουαρίου 2019 - Η Coca-Cola, με πυξίδα ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί αξία για όλους, φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο φετινό Delphi Economic Forum, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στη νοτιοανατολική Ευρώπη, που στόχο έχει την ανταλλαγή ιδεών γύρω από θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και που πραγματοποιείται από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών. Η παρουσία της Coca-Cola στο φετινό, 4ο συνέδριο, έρχεται με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα και 100 χρόνων στην Ευρώπη ενώ επιλέγει την κορυφαία συνδιάσκεψη, ως επόμενο σταθμό για την παρουσίαση του προγράμματός Zero Waste Future.

Με όραμα έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα, η Coca-Cola μέσα από τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum παρουσιάζει το πρόγραμμα - κληρονομιά Zero Waste Future, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ το 2019 θα συνεχίσει και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Μέσα από τρεις άξονες - την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς -, το Zero Waste Future έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πόρων που μπορεί να έχουν και μια δεύτερη ή και τρίτη ζωή, το άνοιγμα του δρόμου για μια ζωή σε πιο «έξυπνες» πόλεις.

Η παρουσία της Coca-Cola στο Delphi Economic Forum θα υποστηριχθεί μέσα από ένα διαδραστικό περίπτερο, στο οποίο οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να εκτεθούν σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις του, την ενέργεια «Print Your City», που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε αστικό εξοπλισμό πόλης, μέσα από την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Οι συμμετέχοντες του φόρουμ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα 3D εκτυπωμένα έπιπλα, τοποθετημένα σε διάφορα σημεία των συνεδριακών χώρων, αλλά και να παρακολουθήσουν μια προσομοίωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, η Coca-Cola, καθ΄ όλη τη διάρκεια του φόρουμ, θα προσκαλεί τους συμμετέχοντες να γίνουν μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, ανακυκλώνοντας τα απορρίμματά τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων που θα βρίσκονται στο χώρο. Από την ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που θα συλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν, η εταιρεία θα παράξει ένα 3D αστικό έπιπλο, το οποίο και θα δωρίσει στο Δήμο των Δελφών, ως μια συμβολική, τιμητική κίνηση προς την ιστορικής σημασίας περιοχή. Το πρόγραμμα Zero Waste Future υλοποιείται από την Coca-Cola σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και τη συμμετοχή της δημιουργική ομάδα των Τhe New Raw.

Στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που φέτος θα συμμετέχουν περισσότεροι από 400 ομιλητές από 20 και πλέον χώρες η Coca- Cola θα έχει παρουσία και μέσω μιας σειράς τοποθετήσεων, σχετικών με το νέο όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, από την Γενική Δ/ντρια της Coca- Cola Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, κα Λίλιαν Νεκταρίου.

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο, όπως το Adez με βάση τη σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε στα ροφήματά μας και προωθώντας την ανακύκλωση. Σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές μας, απασχολούμε πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, παγκοσμίως.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το ταξίδι της Coca-Cola στο www.coca-colacompany.com