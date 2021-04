Οι Γερμανοί «Παγουράδες», ο SSM και το ταξίδι από την Βουλγαρία έως τον Παναμά

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Τι εστί Reggeborgh

«Όσοι διατείνονται ότι κάνουμε «δεύτερες σκέψεις» για τον Ελλάκτωρα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το ποια είναι η Reggeborgh». Αυτή ήταν η απάντηση που πήρε η στήλη όταν ρώτησε τί συμβαίνει και για το εάν ισχύουν τα σενάρια ότι η ολλανδική εταιρεία «τα βρήκε σκούρα» όταν διαπίστωσε την πραγματική οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Με απλά λόγια, η Reggeborgh ούτε πουλάει, ούτε φεύγει, ούτε έχει κανέναν σκοπό να «σπάσει» τον Όμιλο, όπως υποστηρίζουν διάφορα ευφάνταστα που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες στην πιάτσα. Και κατά τις ίδιες πηγές, η Reggeborgh θα επιβεβαιώσει το γνωστό αγγλοσαξονικό ρητό «put your money where your mouth is», στηρίζοντας ακόμη και το σύνολο της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου, εφόσον αυτό χρειαστεί. Περισσότερα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είναι μεν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει παράταση 20 περίπου ημερών.

Από Βουλγαρία έως Παναμά

Στις 16 Μαρτίου η στήλη σας είχε ενημερώσει για γνωστό παρουσιαστή και παραγωγό εκπομπών, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάϊ για αναψυχή κουβαλώντας 80.000 ευρώ στις αποσκευές του, παρά το γεγονός ότι έχει οφειλές της τάξης των 180.000 ευρώ στην εφορία. Ο εν λόγω κύριος, τα επιχειρηματικά κατορθώματα του οποίου τον έχουν βάλει ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο, βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης για ακόμη έναν λόγο. Φέρεται να κάνει πληρωμές μέσω βουλγαρικών εταιρειών για υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα και να εισπράττει μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ. Τα ποσά είναι σημαντικά και για αυτό οι Αρχές βλέπουν την υπόθεση πολύ προσεκτικά. Αλλά ο εν λόγω κύριος δεν έχει εταιρείες μόνον στη Βουλγαρία. Τα τελευταία τρία χρόνια ο ίδιος διαθέτει μια εταιρεία στον Παναμά, οι δραστηριότητες της οποίας δεν είναι ακόμη σαφείς στις ελληνικές Αρχές. Δεδομένου ότι οι υποθέσεις είναι σε εξέλιξη δεν επιτρέπεται να προδικάσουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, είναι σαφές πως όταν είσαι μεγάλο αστέρι δεν μπορείς να μείνεις στη σκιά…

Οι Γερμανοί «Παγουράδες»

Την προσεχή Τρίτη το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) θα δώσει στη δημοσιότητα μια ανάλυση για το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, θα καταγράφει και θα αξιολογεί τη δράση των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης θα μιλήσουν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Μαραγκός και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας. Αλλά ο «star» της εκδήλωσης θα είναι ο Φίλιπ Ντόιτσερ (Philipp Deutscher), ο Γερμανός Managing Director της TeamViewer Greece και διευθυντής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Ανάπτυξης Λογισμικού της TeamViewer GmbH, εταιρείας που έχει αναπτύξει το ομώνυμο λογισμικό για απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστών που είναι διεθνώς «best seller». Ο Ντόιτσερ, τους τελευταίους 20 μήνες έχει μετεγκατασταθεί μόνιμα με την οικογένειά του στα Γιάννενα, όπου η TeamViewer GmbH δημιούργησε τον Ιανουάριο του 2020 κέντρο έρευνας και τεχνολογίας (R&D) που απασχολεί περίπου 40 μηχανικούς πληροφορικής. Μεταξύ αυτών, Έλληνες που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στο εξωτερικό και αποφάσισαν να επαναπατριστούν, αλλά και Γερμανούς που πλέον πολιτογραφήθηκαν ως «Παγουράδες».

Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες

Ο Αντρέα Ενρία, ο επικεφαλής του SSM, του Εποπτικού Βραχίονα της ΕΚΤ, είχε χθες την τιμητική του στη Βουλή, όπου συζητήθηκε η δρομολογούμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Αρμοδίως πληροφορηθήκαμε πως ήταν εκείνος που για εποπτικούς λόγους επέλεξε η Τράπεζα Πειραιώς να μην πληρώσει το τοκομερίδιο των 166 εκατ. ευρώ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπούν τα CoCos (μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) σε μετοχές και να βρεθεί το ΤΧΣ με το 61% των μετοχών της τράπεζας. «Εμείς θέλαμε και μπορούσαμε να καταβάλουμε τα 166 εκατ. ευρώ, αλλά λάβαμε ρητή εντολή από τον SSM να μην πληρώσουμε», απάντησε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χατζηνικολάου στους βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Διασταλτικά, λοιπόν, ήταν ο Ιταλός επικεφαλής του SSM εκείνος που με την απόφασή του καθόρισε όλα τα γεγονότα που ακολούθησαν και οδηγούν στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου. Οπότε θα σταματήσουμε να αναζητούμε μεταξύ μας τους «Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες»...

