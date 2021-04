Η Goldman Sachs, ο Χάρης και ο Χρήστος και η λιβανέζικη παροικία στο ελληνικό real estate

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Ένθεος Βίος»

O Χάρης Ηλιάδης, o partner και managing director της Goldman Sachs για την Ελλάδα, είναι εκείνος που έχει αναλάβει να διασφαλίσει την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και την υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών. Η στήλη πληροφορείται πως ο Χάρης είναι σε διαρκείς επικοινωνίες με θεσμικά και μη χαρτοφυλάκια, προκειμένου να συγκεντρώσει υψηλή συμμετοχή τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική προσφορά μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. Ένα από τα τηλεφωνήματα που του υποδείχθηκαν να κάνει ήταν και προς την Εκκλησία της Ελλάδος. Διαχρονικά η Εκκλησία είχε μεγάλα χαρτοφυλάκια μετοχών στις τράπεζες, τα οποία προ των Μνημονίων ήταν και αποδοτικά, καθώς απέδιδαν υψηλά μερίσματα. Μετά τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις οι εν λόγω συμμετοχές της Εκκλησίας εξαϋλώθηκαν με αποτέλεσμα, την καταγραφή μεγάλων ζημιών. Ωστόσο, η Εκκλησία μας πορεύεται με το γνωστό ψαλμό του Δαυίδ , «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού». (Οι πλούσιοι έγιναν πτωχοί και πείνασαν, όσοι όμως αναζήτησαν με πόθο τον Κύριο και στήριξαν σε Αυτόν τις ελπίδες τους, δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό), οπότε οι απώλειες των μετοχών αυτών έχουν αντιμετωπισθεί στους κύκλους της Ιεραρχίας με ανάλογο πνεύμα. Δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε για το εάν ο ταλαντούχος Χάρης έπεισε τους ιεράρχες να βάλουν τα χρήματά της Εκκλησίας στην Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, πήρε τις ευλογίες τους για «βίο ένθεον».

Η σχέση Χρήστου - Χάρη

Αξίζει να αναφέρουμε πως η σχέση του Χάρη Ηλιάδη με τον Χρήστο Μεγάλου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι πολύ στενή και μετρά ήδη 20 χρόνια. Βλέπετε, την περίοδο 2001-2002, όταν ο κ. Μεγάλου ήταν Director και μετέπειτα Managing Director της Credit Suisse, ο νεαρός τότε Χάρης έκανε τα πρώτα του βήματα στην επενδυτική τραπεζική, ως στέλεχος της Credit Suisse International και συγκεκριμένα ως στέλεχος της Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Υπό την προστασία και την καθοδήγηση του Χρήστου Μεγάλου έβαλε τις βάσεις για μια εντυπωσιακή καριέρα που τον οδήγησε μετά την Credit Suisse, στην UBS και τελικά στην Goldman Sachs, στην οποία βρίσκεται επί 17 συναπτά έτη. Η δε σχέση Ηλιάδη – Μεγάλου, όλα αυτά τα έτη, περιγράφεται από τους πραγματικά γνωρίζοντες ως πολύ στενή, σχεδόν συγγενική. Είναι λοιπόν λογικό ο Χάρης να δείχνει ιδιαίτερη ζέση για την επιτυχημένη έκβαση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Τίτλοι τέλους

Με διαδικασίες εξπρές έκλεισε προ εβδομάδων το υποκατάστημα της Morgan Stanley Investment Management Limited στην Ελλάδα. Η επενδυτική τράπεζα είχε ανοίξει το υποκατάστημα της στην Ελλάδα το Μάιο του 2005, τις εποχές της μεγάλης οικονομικής «φούσκας», που το Ελληνικό Δημόσιο και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αντλούσαν τεράστια ποσά σε δανεισμό. Ήταν η εποχή που οι επενδυτικοί τραπεζίτες τους εξωτερικού, εξασφάλιζαν παχυλά μπόνους και προμήθειες, κάθε φορά που επισκέπτονταν την Ελλάδα. Μετά από 15 χρόνια η Morgan Stanley έκρινε πως η διατήρηση του υποκαταστήματος στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητη και πως μπορεί να τρέχει και από απόσταση τις «Greek Business». Καθώς το υποκατάστημα της Morgan Stanley Investment Management Limited δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία ή άλλο προϊόν εκκαθάρισης, οι διαδικασίες που απαιτήθηκαν για να κλείσει ήταν συνοπτικές.

Η λιβανέζικη παροικία

Λιβανέζικη παροικία έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό real estate με βασικούς εκπροσώπους την ομάδα της Estia Developments, την οποία τρέχουν οι Λιβανέζοι Αντουάν Ασσί (Antoine Assi) και Ραμέζ Πίτερ Πάουλι (Ramez Peter Pawly), με ομάδα επίλεκτων Ελλήνων. Η Estia Developments εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών στα Νότια Προάστια, ωστόσο έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε όλο το εύρος του real estate. Ο Ραμέζ Πιτερ Πάουλι σχετίζεται και με την ομάδα Λιβανέζων επενδυτών που στο προσεχές διάστημα θα εγκαινιάσουν το The Cohort Athens, ένα νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, στην οδό Λιοσίων 93. Το 100 δωματίων ξενοδοχείο εντάσσεται στην κατηγορία των smart hotels, που επιχειρούν να συνδυάσουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες –δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα, εστιατόρια και χώρους εργασίας– κάτω από μία σκεπή, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Η επενδυτική ομάδα του The Cohort Athens, συμμετέχει στην κυπριακή Cohort Holding CY LTD και αποτελείται από εύπορους Λιβανέζους με δραστηριότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το λιανεμπόριο και τις επενδύσεις.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.