Οι εκτιμητές για τα 157 στρέμματα της ΠΥΡΚΑΛ, η Rethymnon Meat και ένας διαγωνισμός στο «ψυγείο»

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η εκτίμηση για το Κυβερνητικό Πάρκο

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρεί η κυβέρνηση το project του Νέου Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στις εγκαταστάσεις της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ, στον δήμο Δάφνης-Υμηττού. Μετά την πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την εν λόγω περιοχή, ακολούθησε χθες η ανάθεση σε δύο εταιρείες από το υπουργείο Οικονομικών της εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου των 157 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Η εκτίμηση αυτή είναι απαραίτητο βήμα για τη διενέργεια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Το έργο της εκτίμησης το ανέλαβαν η Pepper Hellas Asset Management Solutions και η εταιρεία Proprius Μεσίτες & Σύμβουλοι Ακίνητων ΜΕΠΕ. Η Pepper Hellas αποτελεί το ελληνικό τμήμα της Pepper Εuropean Servicing που ανήκει στην αυστραλιανή Link Group. Η Pepper Εuropean Servicing, αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε χώρες με μεγάλο πρόβλημα κόκκινων δανείων όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Pepper Hellas αποτελεί μετεξέλιξη της NAI Hellas/ Avent SA, εταιρείας με μεγάλη παρουσία στον τομέα των συμβούλων ακινήτων στην Ελλάδα, που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιολογήσεις και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων. Επικεφαλής της Pepper Hellas είναι ο CFO της Pepper Εuropean Servicing, ομογενής Steve Makaritis. Η Proprius Μεσίτες & Σύμβουλοι Ακίνητων ΜΕΠΕ, η οποία λειτουργεί υπό την επωνυμία Cushman & Wakefield Proprius είναι μέλος της Cushman & Wakefield Alliance της μεγαλύτερης εταιρείας στον χώρο των συμβούλων σε θέματα ακινήτων διεθνώς. CEO της Proprius Μεσίτες είναι η Νίκη Σύμπουρα. Σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Ιουλίου Pepper Hellas και Proprius Μεσίτες θα πρέπει να παραδώσουν στο υπουργείο Οικονομικών μια αναλυτική έκθεση αποτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ.

Ο E65 και η δικαίωση Περιστέρη

Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια το βόρειο κομμάτι του οδικού άξονα Ε65 επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά́. Ένα έργο που σχεδιάστηκε πριν από́ την οικονομική́ κρίση, πέρασε από́ 40 κύματα και κατάφερε μόλις χθες να πάρει τις πολυπόθητες υπογραφές. Όπως πληροφορείται η στήλη, ο άνθρωπος που το χάρηκε περισσότερο ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Γιώργος Περιστέρης. Ο λόγος; Ήταν εκείνος που πίστεψε από́ την αρχή́ το έργο, έδειξε υπομονή́ για χρόνια σε πείσμα όλων εκεινών που εκτιμούσαν ότι δεν θα υλοποιηθεί́ ποτέ́ και επιτέλους είδε τους κόπους του να πιάνουν τόπο. Το χαμόγελό του μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο που ούτε η μάσκα που φορούσε δεν μπορούσε να το κρύψει…

Η Rethymnon Meat

Rebranding ονομάζεται η διαδικασία «επανίδρυσης» της συνολικής ταυτότητας ενός brand. Σκοπός του rebranding είναι να επανατοποθετήσει μια εταιρεία, ένα brand ή ένα προϊόν στην αγορά και να το επανασυστήσει στο κοινό. Η νέα Διοίκηση της πολύπαθης Creta Farms επιθυμεί να αφήσει πίσω της μια ταραχώδη διετία που στιγματίσθηκε από τις αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα των αδελφών Δομαζάκη και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την επιχείρηση και το προσωπικό της. Έτσι, έκρινε επιβεβλημένο το rebranding της Creta Farms κάτι που αποφασίσθηκε χθες από το 99% των μετόχων που παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Πλέον η Creta Farms θα φέρει την επωνυμία «Αλλαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία και Χοιροτροφική Ρέθυμνου ΑΕΒΕ», που στην αγγλική αποδίδεται ως «Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA».

Βέβαια η αλλαγή ονόματος δεν φθάνει για να στεφθεί με επιτυχία το rebranding, κάτι που το γνωρίζει καλά το νέο αφεντικό της Rethymnon Meat, ο πολύπειρος Δημήτρης Βιντζηλαίος, ο οποίος χαράσσει ήδη τη νέα στρατηγική του brand.

Ψωμί για πάντα

Ο κλάδος της εστίασης στην Ελλάδα αποτελείται από 82.500 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περίπου 390.000 εργαζόμενους. Στις εν λόγω επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και περίπου 15.000 βιοτεχνικοί φούρνοι. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως ο αριθμός των φούρνων στην Ελλάδα είναι αισθητά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου και είναι μεγαλύτερος ακόμη και από χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και το Βέλγιο, στις οποίες το ψωμί «ανθεί». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας GIRA στην Ελλάδα η ποσοστιαία αναλογία του αριθμού βιοτεχνικών φούρνων ανά 10.000 κατοίκους είναι 8,4 φούρνοι και ακολουθεί η Πορτογαλία (6,19), η Γαλλία (6,14), Ιταλία (6,00) και η Κύπρος με 5,02 φούρνους ανά 10.000 κατοίκους. Να σημειωθεί πως η υγειονομική κρίση δεν ανέκοψε τη δυναμική επέκτασης των φούρνων στην χώρα μας. Το τελευταίο 18μηνο οι φούρνοι όχι μόνον αυξήθηκαν, αλλά στην πλειονότητα τους πήγαν και καλά, κάτι που οφείλεται και στην έκρηξη του take away coffee. Αλλά η ανθεκτική πορεία των φούρνων ωφέλησε ένα ολόκληρο cluster επιχειρήσεων που τροφοδοτούν τους φούρνους με μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες και υπηρεσίες. Ειδικά, ο κλάδος της εμπορίας μηχανημάτων αρτοποιίας – μπισκοτοποιίας , ο οποίος συνέχισε εν μέσω της πανδημίας την καλή πορεία του 2019. Και όλα δείχνουν πως η καλή αυτή πορεία δεν θα ανακοπεί. Αυτό προκύπτει από το ότι ο τζίρος που καταγράφεται ετησίως στον κλάδο αρτοποιίας στην Ελλάδα από τις ετήσιες πωλήσεις ψωμιού – αρτοποιημάτων ξεπερνά ήδη το 1 δισ. ευρώ και κερδίζει διαρκώς μερίδιο από την πίτα του κλάδου της μαζικής εστίασης, που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 3 δισ. ευρώ. Αυτό άλλωστε βλέπουν και πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου της αρτοποιίας και προχωρούν σε νέες επενδύσεις και επεκτάσεις.

XNET και SIX

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέλεξε να ανακοινώσει την Πέμπτη την επέκταση της συνεργασίας του με το Ελβετικό Χρηματιστήριο, το γνωστό SIX. Αν και η εν λόγω συνεργασία στο σκέλος της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής μετρά ήδη κάποιους μήνες, ο CEO του ΧΑΑ Σωκράτης Λαζαρίδης και οι Ελβετοί ομόλογοί του έκαναν χθες τις πανηγυρικές δηλώσεις που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες συμπράξεις. Αυτό που ξεχωρίσαμε από τις δηλώσεις του Σωκράτη Λαζαρίδη, είναι πως άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το Χρηματιστήριο Αθηνών να χρησιμοποιεί πλέον την SIX και για να οδεύει εντολές μέσω της πλατφόρμας του XNET. Από το 2015 και την τότε περιπέτεια των capital controls η όδευση εντολών της XNET γίνεται μέσω της AK Jensen Group. Η εν λόγω φίρμα ήταν από τις λίγες που εκείνη την περίοδο είχαν το θάρρος να αναλάβουν το ελληνικό ρίσκο και ανέλαβε την όδευση εντολών, αμέσως μετά τη Citi, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε πως εγκατέλειψε την XNET με γοργό βηματισμό. Μάλιστα, η AK Jensen Group ήταν οικονομικότερη από τη Citi. Αν λοιπόν η Διοίκηση του Χρηματιστήριου κινείται στο να δώσει την όδευση των εντολών της XNET στη SIX, θα ανέμενε κανείς πως αυτό θα γίνει με καλύτερους οικονομικούς όρους.

Διαγωνισμός στο «ψυγείο»

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, σε κάποιες περιπτώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης οδηγεί σε ακυρώσεις διαγωνισμών για την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Μια από αυτές, είναι η περίπτωση της υλοποίησης της δεύτερης φάσης του «Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία». Αν και το έργο προϋπολογισμού άνω των 19 εκατ. ευρώ είχε μετά από πιέσεις των θεσμών προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2020, ωστόσο με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα που εκδόθηκε προ ημερών μπήκε στον «πάγο». Ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε στη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, «λόγω νέων οικονομικοτεχνικών παραμέτρων που προκύπτουν από τον επανασχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας της ψηφιακής δικαιοσύνης και την χάραξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, εν όψει και της αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης «Next Generation EU» και το εντασσόμενο σ’ αυτόν Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας, καθώς και των πόρων από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027».

Για όσους δεν το γνωρίζουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία ξεκίνησε να υλοποιείται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία με κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρετεί σήμερα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, καθώς και τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα. Την παρούσα χρονική στιγμή το σύστημα λειτουργεί παραγωγικά και στους 41 φορείς ως το μόνο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους. Η δεύτερη φάση του έργου αποσκοπούσε να καλύψει το σύνολο όλων των βαθμίδων της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών όλης της χώρας, με βασικό στόχο την εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Πλέον οι εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να περιμένουν την νέα προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.

