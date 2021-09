Ένας πλειστηριασμός με ιστορία, οι Ισραηλινοί περιπατητές και η First Bank

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Πλειστηριασμός με ιστορία

Στη γωνία Αθηνάς και Ευριπίδου βρίσκεται ένα τριώροφο διατηρητέο κτίριο, το Μέγαρο Σ. Αποστολίδου, το οποίο αρχιτεκτονικά θεωρείται χαρακτηριστικό δείγμα της ακμής του αθηναϊκού κλασικισμού. Πρόκειται για ακίνητο που ανεγέρθηκε το 1875 και είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια της εποχής που κατασκευάστηκαν εξ αρχής για να στεγάσουν ξενοδοχείο. Στο Μέγαρο Σ. Αποστολίδου στεγαζόταν έως το 1935 το ξενοδοχείο «Βενετία» και εν συνεχεία έως το 1965, στεγάστηκαν σε αυτό και άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο νεότερο μνημείο το 1989. Για δεκαετίες το Μέγαρο Σ. Αποστολίδου είναι άδειο και εγκαταλειμμένο, κάτι που εν πολλοίς οφείλεται στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Το κτίριο έως τα μέσα του 2000 ανήκε σε περίπου 30 ιδιοκτήτες. Ωστόσο, το 2003 ο Σπύρος Μπαϊρακτάρης, ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας στο Μοναστηράκι και δραστήριος επενδυτής στο real estate, ξεκίνησε να αγοράζει μερίδια από τους ιδιοκτήτες του Μεγάρου, μέσω της εταιρείας Ευριπίδης Αναπτυξιακή. Τελικά, μέσα από αλλεπάλληλες αγορές μεριδίων, σε ένα βάθος δεκαετίας, η Ευριπίδης Αναπτυξιακή βρέθηκε να κατέχει το 43,58% των μεριδίων του κτιρίου. Η Ευριπίδης Αναπτυξιακή άλλαξε χέρια το 2019 και πέρασε στην κατοχή αυστριακού επενδυτή, ο οποίος έχει παρουσία στην εγχώρια αγορά φωτοβολταϊκών. Η νέα διοίκηση της Ευριπίδης Αναπτυξιακή βγάζει σε πλειστηριασμό το διατηρητέο ακίνητο ως επισπεύδουσα στις 17 Σεπτεμβρίου με τιμή πρώτης εκκίνησης τα 2,3 εκατ. ευρώ! Το εάν θα τελεσφορήσει η διαδικασία δεν το γνωρίζουμε, αυτό που γνωρίζουμε είναι πως όμορα διατηρητέα ακίνητα έχουν γίνει την τελευταία διετία ανάρπαστα.

Οι «τουρκοφάγοι» της ΔΕΠΑ

Η συνεργασία της ΔΕΠΑ με την τουρκική Botas για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου που συνομολογήθηκε το 2003, ενεργοποιήθηκε το 2007 και τροποποιήθηκε τρεις φορές, το 2011, το 2016 και το 2020, θα τερματιστεί την 1η Ιανουαρίου 2022. Και η λύση της εν λόγω συνεργασίας θα γίνει «κοινή συναινέσει» και ενώ οι δύο πλευρές έχουν καταφύγει επανειλημμένα σε διαιτητικά δικαστήρια. Πρέπει να τονιστεί πως σε επίπεδο διαιτησιών η ΔΕΠΑ έχει αναδειχθεί σε «τουρκοφάγο». Το λέμε, διότι δεν υπάρχει διαιτησία που να μην έχει εξελιχθεί υπέρ της ελληνικής εταιρείας. Ειδικά κατά την τελευταία διαιτησία που τελεσφόρησε το 2020 η τουρκική εταιρεία φυσικού αερίου κατέβαλε στη ΔΕΠΑ το σύνολο των αναδρομικών χρεώσεων που επιδίκασε το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με το ποσό να ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Οι συντελεστές αυτής της επιτυχίας ήταν ο προηγούμενος διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ καθηγητής Νίκος Φαραντούρης και ο επικεφαλής δικηγόρος της εταιρείας Λευτέρης Τσαχάλης. Το δίδυμο Φαραντούρη – Τσαχάλη έφερε εις πέρας ένα σύνθετο έργο που αφορούσε αφενός στο δικαστικό και εξωδικαστικό χειρισμό εκκρεμών υποθέσεων και αφετέρου στην κάλυψη των καθημερινών τακτικών και έκτακτων νομικών ζητημάτων της εταιρείας που εκτείνονταν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονταν με τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, θέματα ρυθμιστικού δικαίου, την προμήθεια και πώληση αερίου, ζητήματα εταιρικού δικαίου, το χειρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών της ΔΕΠΑ, κ.α.. Δυστυχώς ο Λευτέρης Τσαχάλης απεβίωσε αιφνιδίως πρόσφατα, αφήνοντάς πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό …

Η First Bank

Η ρουμανική τράπεζα First Bank (η πρώην Piraeus Bank Romania), την οποία εξαγόρασε το 2018 η κορυφαία αμερικανική ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων J.C. Flowers από την Τράπεζα Πειραιώς, ήλθε προ ημερών σε συμβιβασμό ύψους 860.000 δολαρίων με το γραφείο ελέγχου αλλοδαπών περιουσιακών στοιχείων (Office of Foreign Assets Control – OFAC) των ΗΠΑ για υπόθεση που αφορούσε στη διευκόλυνση εμπορικών συναλλαγών επιχειρήσεων από το Ιράν και τη Συρία. Ουσιαστικά ο συμβιβασμός αφορούσε σε 36 συναλλαγές συνολικού ύψους 1 εκατ. δολαρίων που πέρασαν μέσα από την First Bank το 2019, αλλά και νωρίτερα. Αν και οι κυρώσεις της OFAC στρέφονται συνήθως κατά συγκεκριμένων κυβερνητικών αξιωματούχων ή εταιρειών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή παρανομούν, οι κυρώσεις – περιορισμοί για χώρες όπως η Συρία, το Ιράν ή η Βενεζουέλα είναι ευρύτερες και περικλείουν τις περισσότερες οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες, εξαιρουμένου του εμπορίου τροφίμων και φαρμάκων ή των δραστηριοτήτων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Μια λεπτομέρεια. Τα στοιχεία στην OFAC εστάλησαν από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, η οποία έκανε έλεγχο πενταετίας στην First Bank.

Τουρισμός και «ΠΟΠ»

Χειμερινός προορισμός για Ισραηλίτες περιπατητές καθίσταται η Ελλάδα. Φίλοι ταξιδιωτικοί πράκτορές μας πληροφόρησαν σχετικά πως για τους φυσιοδίφες τουρίστες από το Ισραήλ ανάρπαστα έχουν γίνει τα «ΠΟΠ». Δεν μιλάμε για προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, αλλά για τα αρχικά των Παρνασσός, Όλυμπος , Πάρνωνας, τα μέρη δηλαδή που συγκεντρώνουν την προτίμηση των Ισραηλιτών περιπατητών για την χειμερινή περίοδο. Βλέπετε τα εξαιρετικού κάλους και ενδιαφέροντος δασικά μονοπάτια των περιοχών αυτών έχουν ήδη γίνει γνωστά στους fans των ορεινών περιπάτων ανά τον κόσμο. Είμαστε σίγουροι πως η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού θα αρπάξει την ευκαιρία για να προβάλει ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο συστηματικά το «ΠΟΠ» χειμερινό προϊόν μας.

