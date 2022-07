H Nexi και η Cardlink, ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ, η Intrakat και το διαμέρισμα των 2,5 εκατ. ευρώ

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το deal της Intrakat

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε «λευκό καπνό» για την μεταβίβαση του 55% -65% της Intrakat στους εφοπλιστές Μπάκο – Καϋμενάκη. Η στήλη πληροφορείται πως το deal είναι κλεισμένο και πως χθες ενημερώθηκαν επίσημα και οι πλέον αρμόδιοι. Μετά την εξέλιξη αυτή ο Σωκράτης Κόκκαλης θα εξέλθει πλήρως της Intrakat. Στη βάση της χθεσινής κεφαλαιοποίησης της Intrakat το deal θα μπορούσε να ξεπεράσει σε αξία τα 90 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΔ-214 του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την ανάδειξη αναδόχων σε 37 εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων διανομής σε όλη την Ελλάδα, απαίτησε δύο χρόνια. Και μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ο ΔΔ-214 είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ, που μαζί με την προαίρεση (50%) φτάνει δυνητικά τα 2,4 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η δε χρηματοδότηση προέρχεται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής έχει ζητήσει από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιο Μάνο, αναλυτική ενημέρωση για τον διαγωνισμό. Η σχετική συζήτηση στο Κοινοβούλιο προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί σήμερα.

Θέα στο Λυκαβηττό

Ο Στέλιος Ιωάννου, ο γιός του Δάκη Ιωάννου και μέτοχος της NTI Investments Limited που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία γνωστών ξενοδοχείων όπως το New Hotel, το 21, το Periscope και το Intercontinental απέκτησε προ μηνών μέσω της κυπριακής Schema Properties Ltd, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο πρότυπο συγκρότημα κατοικιών One Athens του Κολωνακίου. Η εν λόγω κατοικία, έκτου ορόφου και επιφάνειας 304,69 τ.μ., αποκτήθηκε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι πως στο τέλος του 2018 η αξία του εν λόγω διαμερίσματος είχε εκτιμηθεί σε 1,9 εκατ. ευρώ, ήτοι μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια η αξία του αυξήθηκε κατά 600.000 ευρώ! Προ ημερών η κυπριακή Schema Properties πέρασε μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης στην 4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτιρίων της οικογένειας Ιωάννου. Αυτή είναι πλέον η νέα ιδιοκτήτης του πολυτελούς διαμερίσματος, το οποίο έχει μοναδική θέα στο Λυκαβηττό.

Κάρτες και πληρωμές

Alpha Bank και Eurobank ολοκλήρωσαν χθες τους στρατηγικούς τους σχεδιασμούς στο μέτωπο των καρτών. Αρχικά η Cardlink απορρόφησε τον κλάδο αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών της Eurobank, με το μετοχικό κεφάλαιο της να αυξάνεται σε 314 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 314.580.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Η αποτίμηση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών της Eurobank στα 314 εκατ. ευρώ έγινε από την EUROFAST AUDIT µε βάση την εύλογη αγοραία αξία του 100% του κλάδου. Εν συνεχεία είχαμε τη μεταβίβαση ποσοστού 80% των μετοχών της Cardlink στην Worldline με την Eurobank να διατηρεί το 20% των μετοχών. Στην ίδια βάση, ολοκληρώθηκε χθες και η απόσχιση του κλάδου αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank και η εισφορά του στην Alpha Υπηρεσιών Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Ο κλάδος αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank αποτιμήθηκε στα 306 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση έγινε από την KPMG µε βάση την εύλογη αγοραία αξία του 100% του κλάδου. To 51% των μετοχών της Αlpha Υπηρεσιών Πληρωμών ανήκει πλέον στην Nexi, η οποία το απέκτησε έναντι τιμήματος 153 εκατ. ευρώ.

Τα εταιρικά ομόλογα

Περιορισμένες ανάγκες αναχρηματοδότησης ομολόγων που λήγουν εντός του 2022 αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό αναφέρει εμφατικά η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής της που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Κατά τα στοιχεία της ΤτΕ η συνολική αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μέσω θυγατρικών τους, σε διεθνείς αγορές από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε περίπου 12,6 δισ. ευρώ. Η αξία των υφιστάμενων εκδόσεων, δηλαδή αν συνυπολογιστούν οι εκδόσεις, οι λήξεις και οι αποπληρωμές, ανέρχεται σε περίπου 6,7 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, από την έναρξη λειτουργίας της το 2017 μέχρι και τα μέσα Ιουνίου 2022 έχουν πραγματοποιηθεί εκδόσεις ομολόγων από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνολικού ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ, με το υφιστάμενο υπόλοιπο να ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Τα «μαντάτα» για τη ΔΕΘ

Ανησυχητική πάντως είναι η εικόνα που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ΔΕΘ. Και δεν μιλάμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που εφέτος θα διεξαχθεί εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Μιλάμε για τη Διεθνή Επενδυτική Θέση της χώρας, η οποία αποτυπώνει, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της χώρας έναντι μη κατοίκων. Για αυτή τη ΔΕΘ η ΤτΕ αναφέρει πως στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 οι καθαρές υποχρεώσεις της χώρας έναντι του εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 324 δισ. ευρώ (171% του ΑΕΠ), καταγράφοντας αύξηση κατά 4 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του 2021. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών υποχρεώσεων αφενός των λοιπών τομέων της οικονομίας και αφετέρου των ξένων άμεσων επενδύσεων. Γιατί η ΔΕΘ είναι σημαντικός δείκτης; Διότι την παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά και το ΔΝΤ.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr