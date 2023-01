Οι Ευρωπαίοι ελεγκτές και το Κράτος Δικαίου,το political advertising και υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Attica Bank

Συνεδριάζει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank με στόχο την έγκριση της στρατηγικής μείωσης των κόκκινων δανείων της τράπεζας από το δυσθεώρητο ύψος του 67% του χαρτοφυλακίου της. Η διοίκηση της Attica Bank φαίνεται να προκρίνει ένα μετρημένο σχέδιο μείωσης του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε βάθος τριετίας. Το γεγονός έχει διχάσει τη στάση των μετόχων και δη του επενδυτικού κεφαλαίου Elllington, που έχει συνδέσει τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την προοπτική άμεσης εξυγίανσης της Attica Bank. Η διαφωνία αυτή απομακρύνει τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Αθήνα Ευρωπαίοι ελεγκτές

Στην Ελλάδα θα βρεθεί σύντομα κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να διερευνήσουν το εάν η χώρα τηρεί τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης που θέτει ο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση του Κράτους Δικαίου. Ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου έχει τεθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των δόσεων της ΕΕ προς τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα έχει λάβει δύο δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει πως η χώρα εναρμονίζεται με το σεβασμό του Κράτους Δικαίου. Ωστόσο, υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από τις υποκλοπές και τους χειρισμούς της κυβέρνησης αποφασίσθηκε κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργήσει ειδικό έλεγχο επί ελληνικού εδάφους για να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό πλήττονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ από παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου. Και όπως προκύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις, η οπτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει να κάνει με το εάν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δόθηκαν δικαιολογημένα ή όχι.

Political advertising

Πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το νέο πλαίσιο κανόνων για την πολιτική διαφήμιση (Proposal for a Regulation on the transparency and targeting of political advertising). Ο νέος κανονισμός στοχεύει στη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για υψηλό επίπεδο διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης και των συναφών υπηρεσιών. Στοχεύει επίσης στην προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεσπίζοντας κανόνες για τη χρήση τεχνικών στόχευσης και προβολής (targeting and ad delivery techniques) στο πλαίσιο της πολιτικής διαφήμισης. Το νέο πλαίσιο κανόνων για την πολιτική διαφήμιση θα ψηφισθεί στη μικρή Ολομέλεια της Ευρωβουλής τον Φεβρουάριο. Μαθαίνουμε πως το λόμπινγκ «έπεσε σύννεφο» ειδικά από τεχνολογικούς κολοσσούς που επιδίωκαν όσο το δυνατό λιγότερους περιορισμούς στις τεχνικές στόχευσης και προβολής διαφημίσεων. Μάλιστα, επιστρατεύθηκαν και ελληνικά στελέχη της σχετικής βιομηχανίας. Πάντως, οι Ευρωβουλευτές δεν κάμφθηκαν.

Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές

«Ανάσα» σε δικαιούχους των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια, International Life, Γενική Πίστη και Commercial Value δίνει με αποφάσεις του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο κεντρικός τραπεζίτης υπέγραψε την άρση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών για την μερική ικανοποίηση δικαιούχων που εδώ και χρόνια έχουν απαιτήσεις από αυτές. Σε σχέση με την Ασπίς Πρόνοια ενέκρινε την αποδέσμευση 1,41 εκατ. ευρώ από τα χρηματικά διαθέσιμα του δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Eurobank, με σκοπό την μερική ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση του κλάδου ζωής. Ακόμη, ενέκρινε την αποδέσμευση 492.422 ευρώ από λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των εξόδων εκκαθάρισης. Ως προς την International Life ο κ. Στουρνάρας ενέκρινε την αποδέσμευση ποσού 3,6 εκατ. ευρώ από τα χρηματικά διαθέσιμα δεσμευμένου λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank, προκειμένου να υπάρξει η ικανοποίηση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση των οποίων οι αξιώσεις δεν αμφισβητούνται. Για την Γενική Πίστη ενέκρινε την αποδέσμευση ακινήτου στο Βόλο, το οποίο θα μεταβιβασθεί σε αγοραστή που πλειοδότησε με 331.000 ευρώ σε πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής και ενός γραφείου στον Πειραιά που πουλήθηκε προς 111.000 ευρώ. Τέλος, ως προ την Commercial Value ο κ. Στουρνάρας ενέκρινε την αποδέσμευση τριών γραφείων στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μεταβιβασθούν σε πλειοδότη που προσέφερε με 293.700 ευρώ σε πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής, αλλά και την αποδέσμευση 436.427 ευρώ από λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των εξόδων εκκαθάρισης.

Η μετοχή της ΕΧΑΕ

Πλήθος στελεχών της ελληνικής αγοράς θα δώσουν την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, στις 5 το απόγευμα το παρών στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου στην οδό Πεσμαζόγλου στην εκδήλωση 2023 ATHEX FX OUTLOOK FORUM που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε αυτή θα μιλήσουν κάποιοι εκ των πλέον διάσημων τραπεζικών αναλυτών διεθνώς, ήτοι ο Θέμος Φιωτάκης, Global Head Macro Strategy FX & EM στην Barclays, ο Αθανάσιος Βαμβακίδης, Managing Director Global Head G10 FX Strategy στην Bank of Americaη και ο Γιώργος Σαραβέλος, Global Head of FX Research, Managing Director στην Deutsche Bank. Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει εμπνεύσει τους επενδυτές που την τελευταία εβδομάδα έχουν οδηγήσει σε αθροιστικά κέρδη 12% τη μετοχή της ΕΧΑΕ.

