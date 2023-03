Οι συμβολαιογράφοι και η Newsphone Hellas, η National Energy Holdings και ο Κερκυραίος ξενοδόχος

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι συμβολαιογράφοι και η Newsphone

Στα «κάγκελα» με την Newsphone Hellas, την εταιρεία του Γιώργου Θεοδόση της Levante Ferries, που τρέχει την πλατφόρμα πλειστηριασμών e-Auction είναι τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου. Αυτό καταδείχθηκε στην τελευταία έκτακτη γενική συνέλευση των συμβολαιογράφων, όπου ζητήθηκε η αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης που λήγει τον Απρίλιο 2023. Η Newsphone Hellas ανέλαβε τη δημιουργία της πλατφόρμας για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το 2017. Το έργο της υλοποίησης του πιλοτικού ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών ανατέθηκε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο με απευθείας ανάθεση και όχι με μειοδοτικό διαγωνισμό, καθώς το τίμημα δεν ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6 Ιουνίου 2017 μεταξύ των δυο πλευρών, με το τίμημα να ανέρχεται στα 19.800 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Αν και η πλατφόρμα είναι ιδιοκτησία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, ωστόσο η Newsphone Hellas λαμβάνει κατά αποκοπή αμοιβή ανά πλειστηριασμό. Και το ποσό που λαμβάνει η Newsphone Hellas είναι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά, για το 2023 ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενέγραψε κονδύλιο για δαπάνη-αμοιβή της Newsphone Hellas ύψους 2,5 εκατ. ευρώ! Η πρόβλεψη αυτή εξόργισε τους συμβολαιογράφους που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του πλειστηριασμού και οι οποίοι έκαναν λόγο για «λεόντειο» σε βάρος τον Συλλόγου συμφωνία. Δεδομένου ότι η πενταετής σύμβαση με την Newsphone Hellas λήγει τον Απρίλιο 2023, ζήτησαν από το προεδρείο του Συλλόγου την αναδιαπραγμάτευση των όρων. Το αίτημα αυτό ωστόσο πυροδότησε νέα ένταση. Γιατί; Διότι έγινε γνωστό στους συμβολαιογράφους πως βάσει της αρχικής σύμβασης εάν στο τέταρτο έτος της συνεργασίας δεν υπήρχε όχληση από μέρους των συμβολαιογράφων για αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, αυτή θα ανανεωνόταν αυτόματα με τους ίδιους όρους. Το προεδρείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου υποστήριξε πως προέβη σε αυτή την ενέργεια, ωστόσο κατά κάποιες άλλες πληροφορίες η επίδοση από το δικαστικό επιμελητή δεν έγινε ποτέ στην Newsphone Hellas. Το θέμα αυτό παραμένει θολό και θα ξεκαθαρισθεί πιθανότατα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, οι κακές οι γλώσσες αποδίδουν την εύνοια που εξ αρχής απόλαυσε η Newsphone Hellas στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος όπως υποστηρίζουν έδωσε το έργο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με απευθείας ανάθεση σε συντοπίτη του από τη Ζάκυνθο. Δεν υιοθετούμε τις κακίες, αλλά έχουμε την περιέργεια να δούμε πως θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση…

Η National Energy Holdings

Διαρκώς και πιο στενή καθίσταται η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με την National Energy Holdings, διεθνή επενδυτή στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ήδη μετρά τρία χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. Η National Energy, με έδρα το Λονδίνο, χρηματοδοτείται από αμερικανικά κεφάλαια και ανήκει στους Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς (James Cox Chambers) και Αλί Αντνάν Κασόγκι (Ali Adnan Khashoggi). Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, με έμφαση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες. Ο ελληνικός της βραχίονας είναι η NEW NE Solar Developments Holding Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και την τρέχει ο Γιώργος Λάγιος. Η ελληνική εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 21,7 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2020. Ωστόσο, προσφάτως συνομολόγησε με την Τράπεζα Πειραιώς σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 31,9 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της θυγατρικής της ΑΠΕ Πελοποννήσου Μονοπρόσωπη ΑΕ. Είχε προηγηθεί μια άλλη σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 22,8 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της θυγατρικής NEW NE Solar Developments Two 2 Μονοπρόσωπη AE. Μπορεί συνολικά τα μεγέθη των επενδύσεων της National Energy Holdings να μυν εντυπωσιάζουν, ωστόσο τα πρόσωπα που τραβούν την προσοχή είναι οι μέτοχοι της. Αφενός ο Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς, γόνος της επιχειρηματικής οικογένειας Κοξ, ο οποίος σύμφωνα με το Forbes έχει προσωπική περιουσία άνω των 5 δισ. δολαρίων. Αφετέρου ο Αλί Αντνάν Κασόγκι, γιος της Λορεντάνα Μπιανκολίνι και του γνωστού στην Ελλάδα για τις σχέσεις του με τον Ανδρέα Παπανδρέου Σαουδάραβα εκατομμυριούχου επιχειρηματία και έμπορου όπλων Αντνάν Κασόγκι,που απεβίωσε το 2017. Ο Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς είναι παντρεμένος με την Ναμπίλα Κασόγκι (Nabila Khashoggi), κόρη του Αντνάν Κασόγκι από τον πρώτο του γάμο. Η Λορεντάνα Μπιανκολίνι, ο Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς και η Ναμπίλα Κασόγκι είναι γνωστοί για την εμπλοκή τους στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας, τις μεγάλες δωρεές τους σε αυτή και για τη σχέση τους με τον Τομ Κρουζ που ανήκει στο ίδιο δόγμα.

Ο Νείλος και ο επιτήδειος

Κερκυραίος ξενοδόχος που διαμένει στα βόρεια προάστια των Αθηνών και ο οποίος έχει ανοικτά μέτωπα στη Δικαιοσύνη για χρήματα που απέσπασε από ανυποψίαστους επενδυτές, για επενδύσεις τάχα στην τουριστική βιομηχανία του Νείλου στην Αίγυπτο, εμφανίζεται να στηρίζει υποψηφίους της κυβέρνησης με παραχωρήσεις ακινήτων που λειτουργούν ως εκλογικά κέντρα. Ο εν λόγω ξενοδόχος προ διετίας είχε προσεγγίσει βιομήχανο και του υποσχόταν πως μέσω της γνωριμίας που έχει με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, μπορούσε να εξασφαλίσει τεράστιο συμβόλαιο για προμήθειες δίσκων σίτισης για τον στρατό της Αιγύπτου. Μάλιστα, είχε σχεδόν πείσει τον βιομήχανο να ξεκινήσει την παραγωγή χωρίς καν να έχει δοθεί κάποια προκαταβολή. Την τελευταία στιγμή, ο βιομήχανος πληροφορήθηκε για τον βίο και την πολιτεία του Κερκυραίου ξενοδόχου και έτσι γλύτωσε από σίγουρη οικονομική βλάβη. Πλέον, ο επιτήδειος Κερκυραίος ξενοδόχος πλευρίζει πολιτευτές…

«Μπόνους» για την Τιτάν

Μια εξέλιξη εξαιρετικά ευνοϊκή για τη τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν είχαμε την εβδομάδα που πέρασε. Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στην απόφαση που εξέδωσε για τις βιομηχανικές εκπομπές και την επίτευξη των στόχων μηδενικής ρύπανσης, εξαίρεσε τον περλίτη από το πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας, λόγω του περιορισμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου του. Ο περλίτης είναι φυσική ηφαιστειακή ύαλος, που σχηματίζεται με την απότομη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας, παγιδεύοντας νερό στη μάζα της. Στην ύπαρξη του παγιδευμένου νερού οφείλεται η πιο σημαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται 7 έως 15 φορές σε θερμοκρασίες 800-950°C. Η τσιμεντοβιομηχανία έχει εμπλουτίσει την παλέτα των πράσινων, τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος της με περλίτη και τον χρησιμοποιεί στην παραγωγή τσιμέντου όχι μόνο στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες μονάδες του ομίλου στο εξωτερικό. Προ εβδομάδων δε η Titan Cement International (TCI) απέκτησε το 45% της εταιρείας Περλίτες Αιγαίου, εξασφαλίζοντας έτσι τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του ομίλου σε περλίτη και ποζολάνη. Η Περλίτες Αιγαίου ΑΕ ιδρύθηκε το 1994 από την οικογένεια Γοβδελά. Η εταιρεία διαθέτει λατομείο στο Γυαλί της Νισύρου, όπου διεξάγεται και όλη η παραγωγική διαδικασία.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.