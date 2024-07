Έτοιμες οι τράπεζες για μειώσεις στις προμήθειες και δωρεάν συναλλαγές – Έκανε την αρχή η Eurobank

H κίνηση της Eurobank να μειώσει τις προμήθειες στις συναλλαγές, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους πελάτες των τραπεζών.

Και το βέβαιο είναι πως το παράδειγμα της Eurobank θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα.

Αυτό εκτιμά και το υπουργείο Οικονομικών, του οποίου η πίεση να μειωθούν οι τραπεζικές χρεώσεις έπιασαν τόπο.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης αρκετές φορές είχε τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα των προμηθειών.

Στις 25 Ιουνίου από το βήμα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών είχε επισημάνει ότι η μη διευθέτηση του ζητήματος των προμηθειών δεν προσφέρει τίποτε ούτε στις τράπεζες, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινωνία και μάλιστα είχε καλέσει τις ελληνικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο δίκαια συστήματα με βάση τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή επιχειρήσεων με μεγάλα δίκτυα πελατών στην Ελλάδα, για να μην χρειαστεί κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση.

Στις 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε και νέο ραντεβού του υπουργού Οικονομικών με τραπεζίτες, με τον κ. Χατζηδάκη να προτρέπει τα στελέχη των τραπεζών να προχωρήσουν σε μείωση στις προμήθειες των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες τους.

Την αρχή έκανε η Eurobank, μειώνοντας τις προμήθειες για δημοφιλείς υπηρεσίες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμά της σύντομα και άλλες τράπεζες.

Eurobank: Νέες μειωμένες χρεώσεις, ποιες συναλλαγές είναι δωρεάν

Ειδικότερα η Eurobank προσφέρει νέες μειωμένες χρεώσεις και ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών με το πρόγραμμα Eurobank Μy Advantage Banking, αναβαθμίζοντας από 02/08/2024 όλα τα πακέτα του Προγράμματος.

Μέσω των αναβαθμισμένων πακέτων:

Eurobank My Blue Advantage | Το πακέτο για τις βασικές ανάγκες

Eurobank My Silver Advantage | Επιπλέον συναλλαγές για τις καθημερινές υποχρεώσεις

Eurobank My Gold Advantage | Ακόμη περισσότερες συναλλαγές για τις καθημερινές ανάγκες

Eurobank My Platinum Advantage | Μεγαλύτερο όφελος με απεριόριστες συναλλαγές παρέχονται διευρυμένες επιλογές με ακόμη περισσότερες συναλλαγές σε όλα τα πακέτα, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών με, συνολικά, χαμηλότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πελάτη (από ότι εάν εκτελούσε κάθε συναλλαγή ξεχωριστά με την αντίστοιχη χρέωση).



«Τα εμπλουτισμένα πακέτα συναλλαγών, υπηρεσιών και προνομίων είναι σχεδιασμένα με στόχο να ανταποκρίνονται στη συναλλακτική καθημερινότητα κάθε πελάτη, ενώ η διαβάθμιση των πακέτων εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ιδιωτών πελατών», όπως σημειώνει η τράπεζα.



Για παράδειγμα ένας μισθωτός ή Συνταξιούχος που λαμβάνει το μισθό / σύνταξη στην Eurobank μπορεί μέσω του Eurobank My Blue Advantage, που του παρέχεται δωρεάν, να:

- Πληρώνει δωρεάν τους μηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας και λοιπών οργανισμών μέσω πάγιας εντολής,

- Στείλει και να λάβει χρήματα εντός Ελλάδος ύψους έως €500 την ημέρα, δωρεάν, μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments (π.χ. να πληρώσει το ενοίκιό του, μέσω IRIS Payments)

- Εκδώσει prepaid κάρτa και να κάνει την πρώτη φόρτιση δωρεάν

- Ανανεώσει (ανά 5ετία) τη χρεωστική του κάρτα χωρίς επιβάρυνση

- Επανεκδώσει τη Χρεωστική κάρτα λόγω κλοπής ή και φθοράς δωρεάν



Παράλληλα, η Χρεωστική Κάρτα Debit Mastercard συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, που είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης που επιστρέφει πραγματικά ευρώ και όχι πόντους. Ευρώ €πιστροφή κερδίζουν οι πελάτες κάνοντας τις καθημερινές αγορές στις 8.500+ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα €πιστροφή.



Ενδεικτικά, ένας πελάτης μπορεί να συλλέξει €5 €πιστροφή το μήνα από τις αγορές του σε super market που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Σκλαβενίτης, μασούτης, My market, Χαλκιαδάκης) και €2 €πιστροφή σε πρατήρια καυσίμων (ΕΚΟ, ελίν, Aegean Oil). Συνεπώς, επωφελείται κατά €7 €πιστροφή σε μηνιαία βάση, από τις καθημερινές του αγορές (αναλυτικά τα προνόμια και οι όροι του προγράμματος στο https://www.eurobank.gr/el/ epistrofi )



Επίσης πελάτες που δεν έχουν την Eurobank ως Κύρια Τράπεζα αλλά την έχουν επιλέξει μόνο για την αποταμίευσή τους ή για την εξυπηρέτηση του δανείου τους, έχουν τη δυνατότητα διατήρησης λογαριασμού χωρίς μηνιαίο κόστος.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κάνουν αναλήψεις & καταθέσεις (στα Ταμεία ή στα ATM με κάρτα Cirrus), να πληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Eurobank και να δέχονται χρήματα στους λογαριασμούς τους, από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης, χωρίς να πληρώνουν το ποσό των €0,60 / μήνα.