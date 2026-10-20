ΟΣΔΕ 2026: Χωρίς υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΑΑΕ οι δηλώσεις των παραγωγών

Η σχετική υποχρέωση μετατίθεται για το 2027, ενώ ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ προχωρούν στην ψηφιακή διασύνδεση των συστημάτων τους

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΣΔΕ 2026: Χωρίς υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΑΑΕ οι δηλώσεις των παραγωγών
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  • Η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ μετατίθεται για το 2027.
  • Οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο ΜΑΑΕ.
  • ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ συνεργάζονται για την ψηφιακή διασύνδεση των συστημάτων τους με στόχο την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων.
  • Η νέα διαδικασία θα περιορίσει την ανάγκη επανειλημμένης υποβολής δεδομένων από τους παραγωγούς.
  • Η μετάθεση της υποχρέωσης θα οριστικοποιηθεί με την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης.
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Χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) θα μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, με την οποία η υποχρέωση προηγούμενης εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως προϋπόθεση για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετατίθεται για το 2027.

Στόχος είναι να μη δημιουργηθούν πρόσθετες διαδικασίες και επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς κατά τη φετινή περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Έτσι, για το 2026 διατηρείται ουσιαστικά η υφιστάμενη διαδικασία και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους χωρίς να χρειάζεται νέα εγγραφή στο ΜΑΑΕ ειδικά για την υποβολή της ΕΑΕ.

Η υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ από το 2027, δίνοντας περισσότερο χρόνο τόσο στους παραγωγούς όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες για να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα.

Παράλληλα, ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την ψηφιακή διασύνδεση των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στόχος είναι η αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη να υποβάλλουν οι παραγωγοί τα ίδια δεδομένα περισσότερες από μία φορές.

Η ρύθμιση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προώθησης και η μετάθεση της υποχρέωσης για το 2027 θα οριστικοποιηθεί με την ψήφιση της σχετικής διάταξης.

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