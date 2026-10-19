Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές συνολικού ύψους 32,3 εκατ. ευρώ

Snapshot Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

28,61 εκατ. ευρώ αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ για μελισσοκομία, αμπελοοινικό τομέα, οπωροκηπευτικά και μεταφορά προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου.

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ για δάσωση, ευζωία ζωών, γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και εξισωτική αποζημίωση.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές 3,73 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα συνεχιζόμενα Σχέδια Βελτίωσης, εξοικονόμησης νερού και προστασίας δασών.

Οι πληρωμές έγιναν μετά από ολοκλήρωση διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, εξασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των ενωσιακών πόρων. Snapshot powered by AI

Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για ενίσχυση των αγροτών.

Από αυτές, 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν τον κύκλο καταβολών που είχε ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου της 15ης Οκτωβρίου. Αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ για τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα οπωροκηπευτικά και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου.

Στον Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για τη δάσωση και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και η εξόφληση υπολοίπων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και εξισωτικής αποζημίωσης.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ξεκίνησαν και εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων επενδυτικών παρεμβάσεων, με καταβολές 3,73 εκατ. ευρώ από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου. Από αυτές, 3,66 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης πληρωμές για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού και προστασίας των δασών.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση των δικαιούχων.

Η διαδικασία περιέλαβε, κατά περίπτωση, ελέγχους επιλεξιμότητας, διασταυρώσεις στοιχείων και δικαιολογητικών, ελέγχους που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, καθώς και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στα πληροφοριακά συστήματα για την οριστικοποίηση των πληρωμών.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών περιπτώσεων, κατέστη δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων.

Διαβάστε επίσης