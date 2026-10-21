Wall Street: Άνοδος για τον Dow με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα – Οριακή πτώση για τον Nasdaq

Snapshot Ο Dow Jones και ο S&P 500 έκλεισαν με κέρδη, ενισχυμένοι από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ο Nasdaq σημείωσε οριακή πτώση λόγω πίεσης στις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.

Οι κλάδοι της υγείας, της βιομηχανίας και των ακινήτων κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Η Equifax και η Hasbro ανέβηκαν άνω του 11% μετά από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα.

Η General Motors υποχώρησε σχεδόν 7% παρά τα ισχυρά τριμηνιαία μεγέθη, λόγω συγκρατημένων προβλέψεων. Snapshot powered by AI

Με κέρδη για τον Dow Jones και τον S&P 500 έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,στη Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έδωσαν ώθηση στην αγορά. Αντίθετα, ο Nasdaq κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, με τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές να παραμένουν υπό πίεση.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 529,85 μονάδων (+1,02%), στις 52.495,88 μονάδες.

της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 529,85 μονάδων (+1,02%), στις 52.495,88 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq , στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 6,06 μονάδων (-0,02%), στις 26.424,81 μονάδες.

, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 6,06 μονάδων (-0,02%), στις 26.424,81 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 21,84 μονάδων (+0,28%), στις 7.712,57 μονάδες.

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κινήθηκε ανοδικά, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφονται μεταξύ άλλων στους κλάδους της υγείας, της βιομηχανίας και των ακινήτων. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ενισχύθηκε κατά 1,7%.

Στο εταιρικό μέτωπο, Equifax και Hasbro σημείωσαν άνοδο άνω του 11% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων, ενώ θετικά κινήθηκε και η 3M. Στον αντίποδα, η General Motors έχασε σχεδόν 7%, παρά τα ισχυρά τριμηνιαία μεγέθη, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις πιο συγκρατημένες προβλέψεις της εταιρείας για το επόμενο διάστημα.

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