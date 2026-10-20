Ryanair: Ο CEO της low cost προειδοποιεί – Έρχονται ιστορικές αυξήσεις στα εισιτήρια

Snapshot Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν έως και 20% το επόμενο έτος.

Η αύξηση των τιμών οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων στους καταναλωτές.

Τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών θα μειωθούν παρά τις αυξήσεις των επιβαρύνσεων καυσίμων.

Η Ryanair προβλέπει τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Snapshot powered by AI

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair Holdings Plc, Michael O’Leary, προέβλεψε ρεκόρ αύξησης στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη το επόμενο έτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλήσουν το κόστος των καυσίμων στους καταναλωτές.

Οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθούν έως και 20% το επόμενο έτος, δήλωσε ο O’Leary την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών θα συμπιεστούν, καθώς ακόμη και η αύξηση των επιβαρύνσεων καυσίμων δεν θα καλύψει το υψηλότερο κόστος του πετρελαίου, πρόσθεσε.

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ωστόσο, ακόμη και μια αύξηση των ναύλων κατά 20% ενδέχεται να μην επαρκεί για να αντισταθμίσει το κόστος, με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις.

«Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν πιστεύω ότι θα είναι», ανέφερε.

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον αεροπορικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν νωρίτερα φέτος.

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν ήδη επιβαρύνει τις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

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