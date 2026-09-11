Ryanair: «Δεν βγήκε από το παράθυρο» - Δίνει τη δική της εκδοχή για τον επιβάτη που τραυματίστηκε

Snapshot Η Ryanair αμφισβητεί την εκδοχή ότι ο επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς βγήκε μερικώς έξω από το παράθυρο του αεροσκάφους κατά το περιστατικό αποσυμπίεσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δήλωσε ότι ο επιβάτης τραβήχτηκε προς το παράθυρο αλλά δεν βγήκε έξω και ήταν δεμένος με τη ζώνη του καθίσματος.

Η Ryanair αναμένει τα αποτελέσματα της έκθεσης του NTSB για το περιστατικό πριν καταλήξει σε τελικές αποφάσεις.

Ο ίδιος ο Κάροβιτς και η σύζυγός του επιβεβαιώνουν ότι η ζώνη ασφαλείας τον κράτησε μέσα και ότι ένας επιβάτης προσπάθησε να τον τραβήξει πίσω και να φράξει το παράθυρο.

Ένας άγνωστος επιβάτης αλβανικής καταγωγής έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση, φράζοντας το παράθυρο με αντικείμενα για να εμποδίσει περαιτέρω αποσυμπίεση. Snapshot powered by AI

Τη δική της εκδοχή αναμένεται να δώσει η Ryanair αναφορικά με τον περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, όπου επιβάτης βρέθηκε μερικώς εκτός αεροσκάφους σε πτήση από Ελλάδα, όταν αποκολλήθηκε το παράθυρο της θέσης του.

Η αεροπορική εταιρία αναμένεται να αμφισβητήσει την εκδοχή του 61χρονου Λιούμπισα Κάροβιτς που τραυματίστηκε σοβαρά από το περιστατικό. Σύμφωνα με τον Guradian, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Σέρβος επιχειρηματίας «τραβήχτηκε πίσω στην καμπίνα» αφού το κεφάλι και το δεξί του χέρι βρέθηκαν εκτός αεροσκάφους λόγω της ξαφνικής αποσυμπίεσης.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, η αεροπορική εταιρεία θα «αμφισβητήσει» αυτή την εκδοχή, λέγοντας σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο την Πέμπτη ότι ο Κάροβιτς «βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε έξω από αυτό».

«Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, ανέφερε ότι ο επιβάτης ήταν «δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα», προσθέτοντας: «Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος του βγήκε εκτός του παραθύρου».

Προτού καταλήξει ο Ο’ Λίρι δήλωσε ότι «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει» το περιστατικό και ότι η αεροπορική εταιρεία θα «πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της έκθεσης του NTSB».

Ο Κάροβιτς σε συνέντευξή του στον Guardian, δήλωσε ότι πιστεύει πως η ζώνη ασφαλείας του τον κράτησε μέσα στο αεροπλάνο καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ενώ η σύζυγός του, Σβετλάνα, ανέφερε ότι ένας επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της «να βρίσκεται μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο».

Ανέφερε επίσης ότι ο άγνωστος επιβάτης αλβανικής καταγωγής «έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τον τραβήξει μέσα και στη συνέχεια προσπάθησε να φράξει το παράθυρο, πρώτα με μια τσάντα που ρουφήχτηκε αμέσως και μετά με μια βαλίτσα, κάτι που στο τέλος λειτούργησε».

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