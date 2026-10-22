Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
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- Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο την Τρίτη 22/10, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών.
- Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τις αποδόσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (21/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street όπου ξεχώρισαν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 360,21 μονάδων (+0,69%), στις 52.856,09 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 278,04 μονάδων (+1,05%), στις 26.702,85 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,60 μονάδων (+0,58%), στις 7.757,17 μονάδες.
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Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη
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