Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
Snapshot
  • Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο την Τρίτη 22/10, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών.
  • Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τις αποδόσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Snapshot powered by AI

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (21/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street όπου ξεχώρισαν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 360,21 μονάδων (+0,69%), στις 52.856,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 278,04 μονάδων (+1,05%), στις 26.702,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,60 μονάδων (+0,58%), στις 7.757,17 μονάδες.

Διαβάστε επίσης

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέο στρατιωτικό δόγμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Αν μας χτυπήσουν, θα περνάμε στην επίθεση»

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο φονικό στη μέση του δρόμου στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

23:58NEWSBOMB

Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν εντολή αποχώρησης για μέρος του προσωπικού των πρεσβειών από τον Κόλπο

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Δεν θα κάνει περαιτέρω θεραπεία μετά το χειρουργείο για αδενοκαρκίνωμα 

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος μαθηματικός εναντίον AI: 1.000 προβλήματα για να προκαλέσει το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκαναν 11χρονο παραστάτη και μετά τον απέκλεισαν – Ξέσπασμα από τον πατέρα του

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για βακτηριακό ξέσπασμα από ωμά στρείδια - 27 κρούσματα σε 12 Πολιτείες

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκαλεί ο Φιντάν για το τουρκολιβυκό: Κάποιοι αντιδρούν απλώς και μόνο επειδή νιώθουν ότι πρέπει

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

22:22ΥΓΕΙΑ

Πώς πίνετε το τσάι σας; Ο τρόπος καθορίζει τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς σας

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο – Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε προς το νοσοκομείο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Έφεση από την Heineken

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος μαθηματικός εναντίον AI: 1.000 προβλήματα για να προκαλέσει το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο φονικό στη μέση του δρόμου στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ