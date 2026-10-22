EFA Group: Πλάνο εισαγωγής στο Euronext και επενδύσεις στο AI – Η Ελλάδα να κρατάει τα «κλειδιά»

Τη διεθνή παρουσία του, με εφαλτήριο πάντα την Ελλάδα, επιδιώκει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο ο όμιλος αμυντικής τεχνολογίας EFA Group, ανοίγοντας ακόμα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών.

Γεώργιος Καλούμενος

EFA Group: Πλάνο εισαγωγής στο Euronext και επενδύσεις στο AI – Η Ελλάδα να κρατάει τα «κλειδιά»
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  • Ο όμιλος EFA Group σχεδιάζει την εισαγωγή του σε χρηματιστήριο του ομίλου Euronext εντός δύο ετών, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η χώρα προτεραιότητας.
  • Μέσω της εταιρείας STHENOS AI, ο όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα και τεχνολογίες διττής χρήσης.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε όλες τις λειτουργίες του ομίλου, με στόχο την αύξηση των εργαζομένων στην ομάδα AI από 30 σε 80 άτομα.
  • Η Ελλάδα πρέπει να ελέγχει τον πηγαίο κώδικα των αμυντικών συστημάτων της για να αποφύγει εξάρτηση από ξένους προμηθευτές και να διασφαλίσει την ασφάλεια της τεχνολογίας.
  • Οι τεχνολογικές επενδύσεις του ομίλου στοχεύουν στην ανάπτυξη προϊόντων που θα αξιοποιηθούν σε εξαγωγές, με έμφαση στην αυξανόμενη χρήση drones και σύνδεση οπλικών συστημάτων.
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Σύμφωνα με τον επικεφαλής Κρίστιαν Χατζημηνά, επόμενος στόχος του είναι να γίνει εισαγωγή του EFA Group σε κάποιο από τα χρηματιστήρια του ομίλου Euronext, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο δεν διευκρίνισε αν υπάρχει προτεραιότητα η εισαγωγή αυτή να γίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε κάποιο από τα υπόλοιπα 7 ευρωπαϊκά χρηματιστήρια του δικτύου.

Πρόκειται πάντως για μια κίνηση που θα βάλει σε μία νέα εποχή διεθνοποίησης τον όμιλο, ο οποίος θέλει να κάνει ακόμα πιο ισχυρή της εκτός συνόρων παρουσία του, δεδομένης και της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα αμυντικά συστήματα παγκοσμίως.

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα ο όμιλος ρίχνει το βάρος στην τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες μέσω της STHENOS AI. Μίας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2025 με επικεφαλής τον Μάρκο Χατζημηνά, γιο του ιδρυτή του ομίλου, και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα και τεχνολογίες διττής χρήσης.

Η επένδυση για το νέο κτίριο που στεγάζει τη STHENOS AI επιφάνειας 800 τετραγωνικών έφτασε τα 6 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές του ομίλου να αγγίζουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Ενσωμάτωση του AI σε όλες τις λειτουργίες

Η ομάδα τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου απαρτίζεται σήμερα από περίπου 30 εργαζομένους, όμως σύμφωνα με τα σχέδια της διοίκησης αυτοί αναμένεται σύντομα να αυξηθούν σε 80, δίνοντας στην εγχώρια αγορά εργασίας 50 πρόσθετες θέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στόχος της κίνησης είναι η ενσωμάτωση του ΑΙ στην καθημερινή λειτουργία του ομίλου σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όσο και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Ήδη ο όμιλος έχει αναλάβει έργα για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η STHENOS AI συνεργάζεται με τη SCYTALYS, επίσης εταιρεία του ομίλου, για την ανάπτυξη νέας γενιάς συστημάτων διοίκησης και ελέγχου.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την αναγνώριση και επεξεργασία πληροφοριών, τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη προορίζεται να λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια των χειριστών και όχι να αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η στρατηγική συνεργασία που ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες με την αμερικανική Shield AI, η οποία αναπτύσσει λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας για αμυντικά συστήματα.

Το μήνυμα για τα κλειδιά και τον πηγαίο κώδικα

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει απλά να αγοράζει νέες τεχνολογίες αλλά να ελέγχει και τα «κλειδιά» τους, να έχει δηλαδή πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και λειτουργίες μέσω του πηγαίου κώδικα, έδωσε ο κ. Χατζημηνάς μέσω ομιλίας του στο πλαίσιο παρουσίασης του Alexandria Tech Campus – Κτήριο Delta.

Η σημασία του να ελέγχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα των αμυντικών της συστημάτων έγκειται στο ότι η χώρα δεν πρέπει να εξαρτάται από ξένους προμηθευτές για τη λειτουργία τους.

Μάλιστα στο περιθώριο της εκδήλωσης ο επικεφαλής του EFA Group ανέφερε ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει έλεγχος του πηγαίου κώδικα από ελληνικά χέρια, ελλοχεύει ο κίνδυνος ένα αμυντικό σύστημα να απενεργοποιηθεί ή να επηρεαστεί εξ αποστάσεως από τρίτους καθώς ο πραγματικός έλεγχος της τεχνολογίας βρίσκεται στα χέρια του κατασκευαστή ή άλλου εξωτερικού φορέα.

Μάλιστα αυτός είναι και ένας από τους κύριους στόχους των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούν να λειτουργούν και να βελτιώνονται από την Ελλάδα, χωρίς να εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες.

Τέλος ο Κρίστιαν Χατζημηνάς επισήμανε και τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επιφέρει τα drones στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Για το λόγο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που μπορούν να αντιμετωπίζουν μαζικά απειλές με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με παλαιότερα συστήματα όπως είναι τα Patriot.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση απειλών, στην επεξεργασία πληροφοριών και στον συντονισμό διαφορετικών αμυντικών συστημάτων.

Η Ελλάδα εφαλτήριο για εξαγωγές

Η αξία από τις τεχνολογικές επενδύσεις και την τεχνογνωσία που αποκτά το EFA Group, από τα έργα που αναλαμβάνει από το ελληνικό Δημόσιο και κυρίως από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει σύμφωνα με τη διοίκηση του, να έχουν στόχο τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούν μελλοντικά να αξιοποιηθούν και μέσω εξαγωγών στις διεθνείς αγορές.

Δηλαδή οι ελληνικές αμυντικές προμήθειες μπορούν να λειτουργούν και ως βάση για την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ο επικεφαλής του EFA Group θεωρεί ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσουν οι εταιρείες του ομίλου βρίσκονται ήδη σε προηγμένο επίπεδο, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τη διεθνή αγορά.

Άλλωστε, η αυξανόμενη χρήση drones, η ανάγκη διασύνδεσης διαφορετικών οπλικών συστημάτων και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

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