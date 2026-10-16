Capital Maritime Finance: Ισχυρή ζήτηση 1 δισ. ευρώ και άντληση 300 εκατ. ευρώ

Snapshot Η Capital Maritime Finance άντλησε 300 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς, αυξάνοντας το αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ κατά 20%.

Η ζήτηση για τις νέες μετοχές ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων.

Διατέθηκαν 40 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 7,50 ευρώ ανά μετοχή, με ενιαία τιμή για όλους τους επενδυτές.

Η κατανομή των μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών θα δημοσιοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Η δημόσια προσφορά επιβεβαιώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ναυτιλιακό κλάδο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Snapshot powered by AI

Tο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στο ελληνικό χρηματιστήριο για τον ναυτιλιακό κλάδο και γενικότερα τις εταιρείες που συνδέονται με τον ελληνική ναυτιλία, επιβεβαίωσε η χθεσινή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της Capital Maritime Finance που σηματοδοτεί και την είσοδο της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αποδοχή από το επενδυτικό κοινό ήταν ισχυρή με τη ζήτηση να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4,34% του αρχικού στόχου της έκδοσης), οδηγώντας την εταιρεία στην απόφαση να αυξήσει τα αντλούμενα κεφάλαια στα 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, μέσω της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Pricing Committee), έπειτα από συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, και είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Ζήτηση άνω του 1 δισ. ευρώ

Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση που εκδηλώθηκε καθώς συνολικά υποβλήθηκαν έγκυρες αιτήσεις για 144.740.097 νέες μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, στην τελική τιμή διάθεσης των 7,50 ευρώ.

Η ζήτηση αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από 3,6 φορές τις 40 εκατομμύρια μετοχές που τελικά διατέθηκαν, ενώ σε όρους κεφαλαίων υπερβαίνει κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης 250 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή ανταπόκριση οδήγησε τη διοίκηση της Capital Maritime Finance να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αύξησης του ύψους της έκδοσης, όπως προβλεπόταν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026.

Έτσι, αντί των αρχικά προβλεπόμενων 250 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προχώρησε στην άντληση 300 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατά 50 εκατ. ευρώ ή κατά 20% το συνολικό ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς καταδεικνύει ότι η ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα επέτρεψε στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα διεύρυνσης της προσφοράς.

Τη Δευτέρα η κατανομή των μετοχών

Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν ειδικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών Cornerstone, καθώς και ιδιώτες επενδυτές, με ενιαία τιμή διάθεσης.

Τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε θα αποσαφηνιστεί και η έκταση της συμμετοχής των επιμέρους επενδυτικών κατηγοριών.

Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

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