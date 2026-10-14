Εθνική Τράπεζα: Υπογραφή οριστικής σύμβασης για το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη
Η ΕΤΕ υπέγραψε τη σύμβαση απόκτησης του 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και συμφωνία αποκλειστικής διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, με την έναρξη της συνεργασίας να προγραμματίζεται για το 2027
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7ης Μαΐου 2026, σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Allianz SE, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικής συμμετοχής ύψους 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και της Σύμβασης Bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ, η οποία αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του 2027.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραπωλησίας μετοχών τελεί υπό την πλήρωση συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Η Barclays Bank Ireland PLC ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Partners ενήργησαν ως διεθνείς και ημεδαποί εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αντιστοίχως, η Oliver Wyman ως εμπορικός σύμβουλος και η ΕΥ ως αναλογιστικός και λογιστικός σύμβουλος της ΕΤΕ.