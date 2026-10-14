Εθνική Τράπεζα: Υπογραφή οριστικής σύμβασης για το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7ης Μαΐου 2026, σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Allianz SE, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικής συμμετοχής ύψους 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και της Σύμβασης Bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ, η οποία αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του 2027.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραπωλησίας μετοχών τελεί υπό την πλήρωση συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Barclays Bank Ireland PLC ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Partners ενήργησαν ως διεθνείς και ημεδαποί εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αντιστοίχως, η Oliver Wyman ως εμπορικός σύμβουλος και η ΕΥ ως αναλογιστικός και λογιστικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

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