Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

Στην καναδική Recipe Unlimited περνά το 100% της Evergood, του κλάδου εστίασης της Vivartia

Μιχάλης Παπαδάκος

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo
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  • Η Vivartia πούλησε το 100% της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation.
  • Η Recipe Unlimited διαθέτει πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας και 18 εμπορικά σήματα στον κλάδο της εστίασης.
  • Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και θεωρείται στρατηγικός συνεργάτης για την επέκταση της Recipe Unlimited.
  • Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την έγκριση των αρμόδιων αρχών και την εκπλήρωση προϋποθέσεων.
  • Στη συμφωνία συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες συμβούλων όπως Rothschild & Co, Deloitte, EY-Parthenon Greece και KPMG.
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Την πώληση του συνόλου των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation ανακοίνωσε η Vivartia Holding S.M.S.A., καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν την οριστική συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% της εταιρείας.

Η Recipe Unlimited αποτελεί στρατηγικό επενδυτή στον κλάδο της εστίασης, με περισσότερα από 100 χρόνια δραστηριότητας. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, τα οποία καλύπτουν την πλήρη και την περιορισμένη εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τον τομέα της λιανικής.

Μεταξύ των γνωστών brands που βρίσκονται υπό την ομπρέλα της συγκαταλέγονται τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana's BBQ & Bar, Harvey's Burgers, New York Fries και The Burger's Priest.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Frank Hennessey, χαρακτήρισε την Evergood ιδανικό συνεργάτη για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου, επισημαίνοντας την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά και την εμπειρία της διοικητικής της ομάδας.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Hennessey.

Όπως πρόσθεσε, η Recipe Unlimited προσβλέπει στη συνεργασία με τη διοίκηση της Evergood, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρείας και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την εξασφάλιση των προβλεπόμενων εγκρίσεων και την εκπλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων.

Οι σύμβουλοι της συμφωνίας

Στη συναλλαγή, τη Vivartia Holding υποστήριξαν η Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Deloitte με υπηρεσίες ελέγχου δέουσας επιμέλειας από την πλευρά του πωλητή (vendor due diligence) και η Bernitsas Law σε νομικά ζητήματα.

Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners προσέφερε νομική υποστήριξη.

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