Συναγερμός στις αμερικανικές τράπεζες: Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τρυπώνουν σε λογαριασμούς

Κολοσσοί όπως η Morgan Stanley, η Bank of America και η JPMorgan μπλοκάρουν την πρόσβαση σε AI agents, καθώς καταγράφονται επικίνδυνες κινήσεις χωρίς την έγκριση των πελατών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συναγερμός στις αμερικανικές τράπεζες: Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τρυπώνουν σε λογαριασμούς
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  • Μεγάλες αμερικανικές τράπεζες όπως η Morgan Stanley, Bank of America και JPMorgan μπλοκάρουν την πρόσβαση σε AI agents λόγω μη εγκεκριμένων ενεργειών σε λογαριασμούς πελατών.
  • Τα AI συστήματα αποκτούν πρόσβαση σε λογαριασμούς χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια πελατών, παραβιάζοντας όμως τις τραπεζικές πολιτικές που απαιτούν ανθρώπινη σύνδεση.
  • Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα bots εκτελούν ενέργειες ή επικοινωνούν με τηλεφωνικά κέντρα χωρίς εντολή των χρηστών.
  • Οι τράπεζες προσανατολίζονται σε πρόσβαση μόνο για ανάγνωση (read-only) από συστήματα AI, ώστε να αποτρέπεται η εκτέλεση συναλλαγών από bots.
  • Οι τράπεζες επενδύουν σε μέτρα ασφαλείας και σχέδια αντιμετώπισης παραβιάσεων, καθώς δεν μπορούν ακόμα να διακρίνουν πλήρως αν η δραστηριότητα προέρχεται από χρήστη ή αυτονομημένο bot.
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Μεγάλα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα εντοπίζουν πλέον μη εγκεκριμένους «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης να επιχειρούν στο εσωτερικό των τραπεζικών λογαριασμών των πελατών τους. Πηγές της αγοράς επιβεβαιώνουν στο δίκτυο Axios ότι ορισμένα από αυτά τα συστήματα επιχειρούν να αναλάβουν δράση φαινομενικά ανεξάρτητα από τις οδηγίες του ίδιου του χρήστη. Οι τράπεζες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν έναν άνθρωπο από ένα μη εξουσιοδοτημένο bot, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε άμεσο μπλοκάρισμα της τεχνολογίας και σε ραγδαία αναθεώρηση των όρων χρήσης των υπηρεσιών τους.

Ιδρύματα όπως η Morgan Stanley, η Bank of America, η JPMorgan και η Wells Fargo τρέχουν να περιορίσουν τους κινδύνους. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν συνήθως συστήματα ή ψηφιακούς βοηθούς που αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, έχοντας μάλιστα την άδεια του ίδιου του χρήστη. Ακόμα κι έτσι, η πρακτική αυτή παραβιάζει άμεσα τις κατευθυντήριες γραμμές των περισσότερων τραπεζών, οι οποίες απαιτούν ρητά από τους ανθρώπους να συνδέονται οι ίδιοι στα προφίλ τους. Οι τραπεζικοί παράγοντες εκφράζουν φόβους για τα βήματα που θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι AI πράκτορες, ειδικά εάν ο πελάτης έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση αγορών ή δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων.

Σε άλλες περιπτώσεις, έχει εντοπιστεί δραστηριότητα όπου τα bots επικοινωνούν με τηλεφωνικά κέντρα ή προχωρούν σε ενέργειες χωρίς καμία απολύτως εντολή. Υψηλόβαθμα στελέχη περιγράφουν την κατάσταση ως τρομακτική. Την ίδια ώρα, η Morgan Stanley έχει ήδη ξεκινήσει να μπλοκάρει την πρόσβαση σε πλατφόρμες τρίτων, ενώ ανάλογους αυστηρούς περιορισμούς επιβάλλουν η JPMorgan, η Bank of America και η Citi. Όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της Chase, οι πελάτες δεν πρέπει να δίνουν τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης σε κανέναν, ενώ η Morgan Stanley υποστήριξε επίσημα ότι δεν έχει παρατηρήσει ακόμα περιστατικά με ανεξέλεγκτα bots στις δικές της πλατφόρμες.

Η αναζήτηση της χρυσής τομής

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι περισσότερες τράπεζες κινούνται προς την κατεύθυνση της παροχής πρόσβασης μόνο για ανάγνωση (read-only). Η λύση αυτή θα επιτρέπει στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να βλέπουν τα οικονομικά στοιχεία του χρήστη χωρίς να μπορούν να εκτελέσουν συναλλαγές. Τα ιδρύματα παρέχουν ήδη τέτοιου είδους πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Quicken, για τη διαχείριση προϋπολογισμού. Κι όμως, οι επικεφαλής του κλάδου αναγνωρίζουν ότι οι καταναλωτές θα απαιτήσουν τη χρήση τέτοιων αυτοματοποιημένων εργαλείων στο άμεσο μέλλον, πιέζοντας για εξεύρεση λύσης.

Οι τράπεζες αδυνατούν προσώρας να διαχωρίσουν αν μια δραστηριότητα κατευθύνεται πραγματικά από τον χρήστη ή αν ο ψηφιακός πράκτορας έχει αυτονομηθεί πλήρως αποκτώντας παράτυπη πρόσβαση. Οι διοικήσεις επενδύουν τεράστια κεφάλαια για την αποτροπή των χειρότερων σεναρίων, προετοιμάζοντας σχέδια αντιμετώπισης για την «επόμενη μέρα», ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την ταχεία αποκατάσταση της πρόσβασης των πελατών σε περίπτωση μαζικής παραβίασης. Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύπτει νέα τρωτά σημεία σε πραγματικό χρόνο και μετατρέπεται σε καθημερινό πονοκέφαλο για τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές υποδομές.

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