Συναγερμός στο Διαδίκτυο: Η AI εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στο PHP – «Έπεσαν» κυβερνητικά sites

Δύο σοβαρές ευπάθειες στη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου web έθεσαν σε κινητοποίηση κυβερνήσεις και εταιρείες

Γιάννης Φιλιππάκος

Συναγερμός στο Διαδίκτυο: Η AI εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στο PHP – «Έπεσαν» κυβερνητικά sites
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  • Εντοπίστη δύο κρίσιμε ευπάθειες PHP που επιτρέπουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα χωρίς πρόσβαση στο σύστημα.
  • Κυβερνητικές ιστοσελίδες σε Γαλλία, Φινλανδία και Ολλανδία τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας για την εγκατάσταση διορθώσεων.
  • Οι δημιουργοί της PHP κυκλοφόρησαν επείγουσες αναβαθμίσεις και συνέστησαν άμεση ενημέρωση ή προσωρινή αποσύνδεση από το Διαδίκτυο.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των ευπαθειών, ενώ τα ίδια εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν και από επιτιθέμενους.
  • Καταγράφονται ήδη απόπειρες εκμετάλλευσης των κενών, με υπηρεσίες να τονίζουν ότι τα patches είναι απαραίτητα για την προστασία των συστημάτων.
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Κυβερνητικές ιστοσελίδες και ψηφιακές υπηρεσίες σε αρκετές χώρες τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, μετά την αποκάλυψη δύο κρίσιμων κενών ασφαλείας στο PHP, μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.

Οι ευπάθειες εντοπίστηκαν με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε έναν επιτιθέμενο να εκτελέσει κώδικα εξ αποστάσεως σε ευάλωτους διακομιστές, χωρίς προηγουμένως να έχει αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα.

Οι δημιουργοί του PHP κυκλοφόρησαν επείγουσες διορθώσεις και κάλεσαν όσους χρησιμοποιούν επηρεαζόμενες εκδόσεις να προχωρήσουν άμεσα σε αναβάθμιση. Για όσα συστήματα δεν μπορούσαν να ενημερωθούν εγκαίρως, οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας συνέστησαν ακόμη και την προσωρινή αποσύνδεσή τους από το Διαδίκτυο.

Κατέβηκαν προληπτικά κυβερνητικές ιστοσελίδες

Η προειδοποίηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Κυβερνητικές ιστοσελίδες στη Γαλλία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ ανάλογα μέτρα έλαβαν δημόσιοι οργανισμοί, σχολεία και νοσοκομεία, μέχρι να εγκατασταθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Το FBI προειδοποίησε ότι τα συγκεκριμένα κενά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση δικτύων και την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, ενώ ευρωπαϊκές και αμερικανικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας κάλεσαν τους διαχειριστές συστημάτων να κινηθούν άμεσα.

Γιατί το PHP έχει τόσο μεγάλη σημασία

Το PHP βρίσκεται πίσω από ένα πολύ μεγάλο μέρος του σημερινού web. Χρησιμοποιείται στην πλευρά του διακομιστή από ιστοσελίδες και εφαρμογές σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί βασικό κομμάτι της λειτουργίας δημοφιλών πλατφορμών και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Associated Press, χρησιμοποιείται περίπου στο 70% των ιστοσελίδων για τις οποίες είναι γνωστή η τεχνολογία που χρησιμοποιούν στον server. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύνολο αυτών των sites ήταν ευάλωτο, εξηγεί όμως γιατί η προειδοποίηση προκάλεσε τόσο μεγάλη κινητοποίηση μέσα σε λίγες ώρες.

Η AI βρήκε το πρόβλημα… και μπορεί να το εκμεταλλευτεί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο εντοπίστηκαν οι ευπάθειες. Ερευνητές ασφαλείας χρησιμοποίησαν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσουν τον κώδικα και να εντοπίσουν αδυναμίες που είχαν περάσει απαρατήρητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το ίδιο πλεονέκτημα, όμως, μπορούν να αξιοποιήσουν και οι επιτιθέμενοι. Μετά τη δημοσιοποίηση μιας διόρθωσης, εργαλεία AI μπορούν να συγκρίνουν πολύ γρήγορα τις παλιές και τις νέες εκδόσεις του κώδικα, να εντοπίσουν τι ακριβώς διορθώθηκε και να αναζητήσουν συστήματα που παραμένουν χωρίς ενημέρωση.

Η Cloudflare ανέφερε ήδη ότι καταγράφονται πρώτες απόπειρες εκμετάλλευσης των αδυναμιών και προχώρησε σε πρόσθετα μέτρα προστασίας, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την εγκατάσταση των επίσημων patches.

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